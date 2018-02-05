Перенес сайт с латиницы на кириллический домен .рф, и перестали шариться картинки. Заголовки, дескрипшн, адрес - все корректно шарится и кликается и переходит на сайт, а картинки - не видны и не присутствуют (ВК - сразу нет, ФБ забирает первый попавшийся джипег - логотип). Повторяю то же самое на старом домене - все видно. Что делать?
Постоянно слетает счетчик ВК. Утром было более 1000. Сейчас 7. И так 2-3 раза в неделю все обнуляется. Сайт dari-podarok.com Соцки на главной в футере. У всех такое с кнопками от яндекс?
http://joxi.ru/BA05v7ZUBjJzVr
Необходимо писать название Telegram в блоке "Поделиться" с большой буквы!!!
С 8 февраля 2018 перестал отображаться в моём браузере блок кнопок «Поделиться» от Яндекса.
Не отображается весь блок целиком. На его месте пусто.
Вопрос к разработчикам. Скажите, пожалуйста, вносились ли какие-либо изменения 8 февраля 2018 года в скрипты блока кнопок:
- src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"
- src="//yastatic.net/share2/share.js"
Я бы хотел прямо сегодня получить простой ответ на свой вопрос: «Да» или «Нет».
Соответственно, я тогда буду знать, где копать дальше!
До 8 февраля 2018 года блок кнопок отображался в моем браузере.
После 8 февраля 2018 года этот блок перестал отображаться в моем браузере.
Друзья, пользователи жалуются, что блок "Поделиться" не работает на iPhone и в Windows-phone.
Проверили с разных устройств - действительно, похоже, появилась проблема. Проблема появилась буквально сегодня, 08.02.2018
С чем может быть связана? Как быть?
Страница: https://otc.ru/tenders/. Проверено в хроме, фф, но дело видимо в самом деле на стороне сервера.
Грузятся ссылки вроде: https://share.yandex.net/go.xml?service=facebook&url=https%3A%2F%2Fotc.ru%2Ftenders%2Fregion%2Fkemerovskaya-obl%2F19572860%2F4294606-postavka-lekarstvenny%60x-sredstv&title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2&description=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%2F%20%D0%93%D0%90%D0%A3%D0%97%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%20%2F%20%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&image=https%3A%2F%2Fotc.ru%2FPortals%2F0%2FImages%2FOTC.RU%2Flogo_otc.png
Причем в строке статуса отображается долгое ожидание именно share.yandex.net.
День добрый!
Не отображается блок Яндекс.Поделиться в Safari и Google Chrome на iOS. Версии системы и браузеров последние на 08.02.2018.
В консоле браузера ошибка:
TypeError: undefined is not an object (evaluating 'i.searchParams.entries')
share.js:152
Сегодня исчезли кнопочки блока в IE, а в Google Chrome, Я.браузере, firefox все отображается нормально.
Например тут - https://berdck.org
На сайте pack-land.ru счетчик работает некорректно на Мой мир, Google + и Твиттер (не появляются цифры). Как это исправить?
Поделиться через вацап вроде не работает. Вот страница http://54seo.ru
Вот что вижу при нажатии whatsapp://send?text=+http%3A%2F%2F54seo.ru%2F&utm_source=share2
Привет!
1)Движок DlЕ 11.2 Кодировка 1251 и отображаются кракозябры при наведении курсора мышки на иконки.
2)Не выводятся картинка в соцсетях, после нажатия кнопки поделиться! Пустой постер допустим в твиттере выходит!
В чем ошибки?
Здравствуйте! Заметил странную особенность атрибута data-hashtags — в отличие от других собратьев он работает лишь при указании отдельно для Twitter, т. е. в виде data-hashtags:twitter, в то время как остальные атрибуты при отсутствии отдельного указания подхватываются из списка общих (без постфикса).
Так и задумано, учитывая, что он поддерживается пока что лишь для Twitter, или это ненормальное поведение скрипта?
https://yandex.ru/blog/share/via-dlya-twitter
После этого поста в расшаривании для twitter в адресе появился параметр via. Так вот если его не задать, то в тексте твита пишет "с помощью @".
Хотелось бы убирать этот параметр из адреса, чтобы этой приписки не было
валидатор видит ошибку Line 198, Column 39: there is no attribute "data-services"
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,…
Добрый день!
Счетчик репостов на сайты Google+ и Twitter перестал работать. См. любая статья или новость на http://progress.online/ например http://progress.online/robototehnika/2259-tikad-boevoy-dron-kotoryy-mozhet-nesti-i-ispolzovat-strelkovoe-oruzhie
При расшаривании новостей в браузере мозилла, в конце добавляется фраза "с помощью @" как это исправить?
скрин прилагаю.
Your User Agent is:
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
Добрый день. Подскажите возможно ли реализовать вывод блока «Поделиться» на каждом элементе в списке. Грубо говоря, это несколько счетчиков на одной странице. Вероятно, как -то возможно передать в вызов url страницы счетчик которой нужно вывести?