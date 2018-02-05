С 8 февраля 2018 перестал отображаться в моём браузере блок кнопок «Поделиться» от Яндекса.

Не отображается весь блок целиком. На его месте пусто.

Вопрос к разработчикам. Скажите, пожалуйста, вносились ли какие-либо изменения 8 февраля 2018 года в скрипты блока кнопок:

src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"

src="//yastatic.net/share2/share.js"

Я бы хотел прямо сегодня получить простой ответ на свой вопрос: «Да» или «Нет».

Соответственно, я тогда буду знать, где копать дальше!

До 8 февраля 2018 года блок кнопок отображался в моем браузере.

После 8 февраля 2018 года этот блок перестал отображаться в моем браузере.