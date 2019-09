Здравствуйте,

Я использую ваши социальные кнопки.

К сожалению, опера отправляет следующее в консоли инструментов разработчика:

[Deprecation] chrome.loadTimes() is deprecated, instead use standardized API: Navigation Timing 2. https://www.chromestatus.com/features/5637885046816768.

watch.js:32 [Deprecation] chrome.loadTimes() is deprecated, instead use standardized API: Paint Timing. https://www.chromestatus.com/features/5637885046816768.

Случайно, планируется ли обновление или как возможно исправить?

Спасибо!