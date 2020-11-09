Ранее в конструкторе поделиться была возможность добавить иконки разных соц.сетей, но сейчас при выборе не отображаются. Соответственно на сайте https://rybochock.ru/ счетчики не фиксируют действия пользователя, так как не видят операции для действия. Как исправить данную проблему?

Также интересен вопрос, почему специалисты перестали отвечать на вопросы написанные через форму обратной связи. В течении недели дважды отправлял запрос, но ответа так и не получил. В чем причина?