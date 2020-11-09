Клуб пользователей блока «Поделиться»

ноябрь 2020
Как сделать чтобы на смартфоне делились страницами через приложение?
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9 ноября 2020, 12:49

Добавил кнопки в блок, на ПК все нормально.
На смартфоне хотелось бы чтобы делилось через приложение, а не через браузер.

2 комментария
Не отображаются выбранные иконки в конструкторе поделиться
Алексей Сизинцев
10 ноября 2020, 14:19

Ранее в конструкторе поделиться была возможность добавить иконки разных соц.сетей, но сейчас при выборе не отображаются. Соответственно на сайте https://rybochock.ru/ счетчики не фиксируют действия пользователя, так как не видят операции для действия. Как  исправить данную проблему? 

Также интересен вопрос, почему специалисты перестали отвечать на вопросы написанные через форму обратной связи. В течении недели дважды отправлял запрос, но ответа так и не получил. В чем причина?

6 комментариев
Важен ли виджет соцсетей
Tata W
12 ноября 2020, 13:03

Добрый день, уважаемая служба поддержки!
В конце каждой статьи сайта установлен виджет для реакции пользователей на контент. По определенным причинам мы хотим отключить эту функцию. Подскажите, пожалуйста, считывает ли поисковый робот информации по кол-ву одобрений (лайков)?

Пример: блок в статье https://wellnesso.ru/spetsproekty/parametry-zvezd/svetlana-hodchenkova-parametryi-figuryi.html
Скрин прилагается.

1 комментарий
социальные кнопки
в API блока «Поделиться» игнорируется параметр more-button-type
kirill@kublyakov.ru
17 ноября 2020, 16:23

Здравствуйте. В апи игнорируется параметр more-button-type

Передаю я параметр more-button-type или нет, всё равно кнопка открытия попапа отображается в виде трёх точек.

Если блок «Поделиться» сделать через конструктор, то кнопка открытия попапа отображается как положено, с учётом data-атрибута more-button-type.

По ссылке пример с разными вариантами, три последних варианта сделаны через конструктор и они работают как ожидается.

https://jsfiddle.net/whm1azc9/1/

4 комментария
Как добавить виджет на Тильда?
igormezencev55
17 ноября 2020, 16:53

Добрый день! Не получается добавить скрипт блока на сайт, созданный в конструкторе Тильда. А именно блок попросту не отображается? Можно ли как-то его переписать, чтобы он там работал?

1 комментарий
тильда,конструктор,не работает
Кракозябры в мобильной версии
Королёв Дмитрий Вадимович
21 ноября 2020, 16:29

Добрый день! 

Захожу с телефона в ваш конструктор блока Поделиться, жму на значок ВК и появляются кракозябры. Тут же переключаю на версию ПК, кракозябры пропадают. Такая же история и на моем сайте. С другого телефона и другого браузера также появляются кракозябры. Как решить проблему?

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