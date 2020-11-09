Добавил кнопки в блок, на ПК все нормально.
На смартфоне хотелось бы чтобы делилось через приложение, а не через браузер.
Добавил кнопки в блок, на ПК все нормально.
Ранее в конструкторе поделиться была возможность добавить иконки разных соц.сетей, но сейчас при выборе не отображаются. Соответственно на сайте https://rybochock.ru/ счетчики не фиксируют действия пользователя, так как не видят операции для действия. Как исправить данную проблему?
Также интересен вопрос, почему специалисты перестали отвечать на вопросы написанные через форму обратной связи. В течении недели дважды отправлял запрос, но ответа так и не получил. В чем причина?
Добрый день, уважаемая служба поддержки!
В конце каждой статьи сайта установлен виджет для реакции пользователей на контент. По определенным причинам мы хотим отключить эту функцию. Подскажите, пожалуйста, считывает ли поисковый робот информации по кол-ву одобрений (лайков)?
Пример: блок в статье https://wellnesso.ru/spetsproekty/parametry-zvezd/svetlana-hodchenkova-parametryi-figuryi.html
Скрин прилагается.
Здравствуйте. В апи игнорируется параметр more-button-type
Передаю я параметр more-button-type или нет, всё равно кнопка открытия попапа отображается в виде трёх точек.
Если блок «Поделиться» сделать через конструктор, то кнопка открытия попапа отображается как положено, с учётом data-атрибута more-button-type.
По ссылке пример с разными вариантами, три последних варианта сделаны через конструктор и они работают как ожидается.
Добрый день! Не получается добавить скрипт блока на сайт, созданный в конструкторе Тильда. А именно блок попросту не отображается? Можно ли как-то его переписать, чтобы он там работал?
Добрый день!
Захожу с телефона в ваш конструктор блока Поделиться, жму на значок ВК и появляются кракозябры. Тут же переключаю на версию ПК, кракозябры пропадают. Такая же история и на моем сайте. С другого телефона и другого браузера также появляются кракозябры. Как решить проблему?