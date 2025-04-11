Добрый день

Пытался заставить вашу панельку закрываться кнопкой НАЗАД на мобилках и добавлять класс в body при открытии панельки (чтобы скрывать плавающую кнопку чата внизу сайта)

Долго ковырял по вашим описаниям в разделе api.....

В итоге - исправил ваш скрипт, добавил событие при открытии панельки onOpenPopup, добавляя при этом класс в body, затем отслеживание window.onpopstate и вызов функции закрытия панельки _closePopup()

Все работает, если кому надо - скрипт на сайте mebel-skidka.ru

Было бы неплохо если бы вы тоже реализовали закрытие панельки на мобилках кнопкой НАЗАД в браузере