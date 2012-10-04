Клуб Яндекс.Поиска для сайта

октябрь 2012
Результаты поиска без перезагрузки страницы возможно?
mster
4 октября 2012, 12:12

Как открыть результаты поиска внутри текущей страницы, без загрузки лишних страниц?

7 комментариев
результаты поиска
Форма поиска
Давид
9 октября 2012, 12:11

У меня получается слишком узкое поле ввода текста для поиска. как можно поправить ?

6 комментариев
настройки дизайна
Яндекс поиск для сайта на html
Светлана
9 октября 2012, 13:43

здравствуйте.
Мой сайт написан просто на html
установил код формы и все настроила.
Но поиск непосредственно с сайта не выдает страницы моего сайта,
А выдает сторонние ресурсы.
причем сайт уже давно проиндексирован яндексом.-это раз.
при пробном поиске из вебмастера поиск выдает ссылки моего сайта-это два.

Так почему из поисковой формы сайта в результатах нет ссылок на страницы моего сайта?

7 комментариев
результаты поиска
Поиск по всему интернету
chernpro
12 октября 2012, 01:29

Возможно ли сделать поиск яндекса для сайта по всему интернету

5 комментариев
Поиск только по сайту
Ольга Евдокимова
12 октября 2012, 16:14

При поиске по сайту подсказки идут по интернету. Настроить, чтобы подсказки были только с сайта не получается.

выбрать только вторую галочку невозможно. Можно выбрать либо обе, либо только первую.
Мне совершенно не нужны подсказки, например, культура тверь, если к твери я не имею никакого отношения.
Я, конечно, понимаю, что поиск по таким подсказкам идет только по сайту, но пользователь-то этого не понимает.... видит чужие подсказки - и пугается
Прошу помощи.
1 комментарий
подсказки
поиск для сайта
ims-frankfurt
18 октября 2012, 13:47

Добрый день!в заполнении графы шага 2 поиска для сайта"создание темы" указано-выбрать от 21.000 до 100.000 страниц.
Не могли бы вы уточнить что конкретно имеется ввиду-поисковые слова ?
спасибо

3 комментария
Как побыстрее проиндексировать сайт?
Ольга Евдокимова
18 октября 2012, 18:01

В результатах поиска вылазят старые страницы, а сделано много изменений. Хочу побыстрее проиндексировать сайт glyanec18.ru

2 комментария
результаты поиска,индексация
Уточнения - мечты о другой визуализации для пользователя сайта
Ольга Евдокимова
19 октября 2012, 18:26

Уточнения в поиске - это очень нужно, но.....

2 вопроса:

1. Разработчик сайта благополучно настроил уточнения для поиска и радостно смотрит на поиск на сайте - не видно... конечно, уточнениями можно воспользоватся только после того, как  "вывалит" несколько десятков страниц с совершенно ненужной информацией... А теперь вопрос: в форме поиска добавить еще 1 поле с выпадайкой (например) для уточнений никак нельзя? Чтоб пользователь сайта увидел что поиск-то сложный...

2. Ладно, уточнениями можно хотя-бы воспользоватся после получения ленты ссылок, в которых копатся не хочется... но только нажав на ссылку "любой" рядом со словом раздел. 95% пользователей НИКОГДА на эту ссылку не кликнут, особенно на неизвестном им сайте, т.к. не имеют понятия о каком "любом" разделе идет речь. Те кто все-таки на ссылку кликнут наконец-то доберутся до плашки с выбором раздела - и это здорово.

Вопрос: а исключить этот совершенно лишний клик на ссылку "любой" нельзя? может быть сразу плашку показывать? и результат поиска получим и "дураком себя не чувствую"

Я не разработчик и не "Заказчик", но объяснять пользователю как работает поиск Яндекса на сайте приходится. Не здорово. Получаю: "А давайте поствьте что-нибудь другое на сайт". Я говорю - более мощный поисковик мы сами не напишем - не верят. Говорят: "Этот не удобный какой-то..."

Может быть, конечно, настраиваем уточнения как-то не так... или еще чего...

2 комментария
результаты поиска,уточнения для поиска
Поиск от Яндекса грузит библиотеку jquery
juxtra
22 октября 2012, 12:01

Всем привет! Обнаружил, что Яндекс-поиск грузит на сайт целую библиотеку jquery, Одна на сайте уже есть. Зачем мне вторая? 
Это ж 90 кб. Можно ли как-то отключить эту загрузку?

3 комментария
код формы,код результатов,jquery
Ограничение области поиска.
Los-Angelsk
22 октября 2012, 14:16

Возможно ли в ограничения области поиска добавить адреса страниц, с определённым атрибутом. Например те, которые содержат "?mode=reply" в конце адреса? Будет ли работать такой вид: http://los-angelsk.livejournal.com/*?mode=reply

8 комментариев
исключения,область поиска,искать кроме
Поиск по PDF
Myakish
27 октября 2012, 22:46

Люди, при настройке поиска по своему сайту не выдает результатов из PDF. Не умеет, или я что не так делаю?

2 комментария