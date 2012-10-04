Как открыть результаты поиска внутри текущей страницы, без загрузки лишних страниц?
У меня получается слишком узкое поле ввода текста для поиска. как можно поправить ?
здравствуйте.
Мой сайт написан просто на html
установил код формы и все настроила.
Но поиск непосредственно с сайта не выдает страницы моего сайта,
А выдает сторонние ресурсы.
причем сайт уже давно проиндексирован яндексом.-это раз.
при пробном поиске из вебмастера поиск выдает ссылки моего сайта-это два.
Так почему из поисковой формы сайта в результатах нет ссылок на страницы моего сайта?
Возможно ли сделать поиск яндекса для сайта по всему интернету
При поиске по сайту подсказки идут по интернету. Настроить, чтобы подсказки были только с сайта не получается.
Добрый день!в заполнении графы шага 2 поиска для сайта"создание темы" указано-выбрать от 21.000 до 100.000 страниц.
Не могли бы вы уточнить что конкретно имеется ввиду-поисковые слова ?
спасибо
В результатах поиска вылазят старые страницы, а сделано много изменений. Хочу побыстрее проиндексировать сайт glyanec18.ru
Уточнения в поиске - это очень нужно, но.....
2 вопроса:
1. Разработчик сайта благополучно настроил уточнения для поиска и радостно смотрит на поиск на сайте - не видно... конечно, уточнениями можно воспользоватся только после того, как "вывалит" несколько десятков страниц с совершенно ненужной информацией... А теперь вопрос: в форме поиска добавить еще 1 поле с выпадайкой (например) для уточнений никак нельзя? Чтоб пользователь сайта увидел что поиск-то сложный...
2. Ладно, уточнениями можно хотя-бы воспользоватся после получения ленты ссылок, в которых копатся не хочется... но только нажав на ссылку "любой" рядом со словом раздел. 95% пользователей НИКОГДА на эту ссылку не кликнут, особенно на неизвестном им сайте, т.к. не имеют понятия о каком "любом" разделе идет речь. Те кто все-таки на ссылку кликнут наконец-то доберутся до плашки с выбором раздела - и это здорово.
Вопрос: а исключить этот совершенно лишний клик на ссылку "любой" нельзя? может быть сразу плашку показывать? и результат поиска получим и "дураком себя не чувствую"
Я не разработчик и не "Заказчик", но объяснять пользователю как работает поиск Яндекса на сайте приходится. Не здорово. Получаю: "А давайте поствьте что-нибудь другое на сайт". Я говорю - более мощный поисковик мы сами не напишем - не верят. Говорят: "Этот не удобный какой-то..."
Может быть, конечно, настраиваем уточнения как-то не так... или еще чего...
Всем привет! Обнаружил, что Яндекс-поиск грузит на сайт целую библиотеку jquery, Одна на сайте уже есть. Зачем мне вторая?
Это ж 90 кб. Можно ли как-то отключить эту загрузку?
Возможно ли в ограничения области поиска добавить адреса страниц, с определённым атрибутом. Например те, которые содержат "?mode=reply" в конце адреса? Будет ли работать такой вид: http://los-angelsk.livejournal.com/*?mode=reply
Люди, при настройке поиска по своему сайту не выдает результатов из PDF. Не умеет, или я что не так делаю?