Уточнения в поиске - это очень нужно, но.....

2 вопроса:

1. Разработчик сайта благополучно настроил уточнения для поиска и радостно смотрит на поиск на сайте - не видно... конечно, уточнениями можно воспользоватся только после того, как "вывалит" несколько десятков страниц с совершенно ненужной информацией... А теперь вопрос: в форме поиска добавить еще 1 поле с выпадайкой (например) для уточнений никак нельзя? Чтоб пользователь сайта увидел что поиск-то сложный...

2. Ладно, уточнениями можно хотя-бы воспользоватся после получения ленты ссылок, в которых копатся не хочется... но только нажав на ссылку "любой" рядом со словом раздел. 95% пользователей НИКОГДА на эту ссылку не кликнут, особенно на неизвестном им сайте, т.к. не имеют понятия о каком "любом" разделе идет речь. Те кто все-таки на ссылку кликнут наконец-то доберутся до плашки с выбором раздела - и это здорово.

Вопрос: а исключить этот совершенно лишний клик на ссылку "любой" нельзя? может быть сразу плашку показывать? и результат поиска получим и "дураком себя не чувствую"

Я не разработчик и не "Заказчик", но объяснять пользователю как работает поиск Яндекса на сайте приходится. Не здорово. Получаю: "А давайте поствьте что-нибудь другое на сайт". Я говорю - более мощный поисковик мы сами не напишем - не верят. Говорят: "Этот не удобный какой-то..."

Может быть, конечно, настраиваем уточнения как-то не так... или еще чего...