Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: быстро создать и просто настроить».

Вебинар состоится 11 апреля, начало в 15:30 по московскому времени.



Вебинар будет интересен:

- владельцам, менеджерам и маркетологам информационных сайтов, тематических или региональных порталов, посещаемых блогов или форумов;

- вебмастерам и вебстудиям.



В ходе вебинара мы расскажем:

- зачем вообще нужен поиск на сайте;

- как быстро создать и настроить Яндекс.Поиск для вашего сайта;

- какими дополнительными функциями можно улучшить поиск;

- как использовать поисковую статистику, чтобы понимать, какой именно контент интересен пользователям на вашем сайте;

- как получать дополнительный заработок от поисковой рекламы.



Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.

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Докладчик — Елена Першина, менеджер по развитию Яндекс.Поиска для сайта.



Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено.