Клуб Яндекс.Поиска для сайта

апрель 2013
стиль кнопки "найти"
Иван Петерс
1 апреля 2013, 18:47

Добрый день. Подскажите как сделать отступы у надписи "Найти".

Раньше все было нормально, а теперь вот так отображает

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сайт ipeters.ru

2 комментария
Вебинар Яндекс.Поиска для сайта
Елена Першина
3 апреля 2013, 12:42

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: быстро создать и просто настроить».
Вебинар состоится 11 апреля, начало в 15:30 по московскому времени.


Вебинар будет интересен:
- владельцам, менеджерам и маркетологам информационных сайтов, тематических или региональных порталов, посещаемых блогов или форумов;
- вебмастерам и вебстудиям.

В ходе вебинара мы расскажем:
- зачем вообще нужен поиск на сайте;
- как быстро создать и настроить Яндекс.Поиск для вашего сайта;
- какими дополнительными функциями можно улучшить поиск;
- как использовать поисковую статистику, чтобы понимать, какой именно контент интересен пользователям на вашем сайте;
- как получать дополнительный заработок от поисковой рекламы.

Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.

 

Зарегистрироваться

Докладчик — Елена Першина, менеджер по развитию Яндекс.Поиска для сайта.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.
Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено.

2 комментария
Вебинар Яндекс.Поиска для сайта
Елена Першина
3 апреля 2013, 12:53

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: быстро создать и просто настроить».
Вебинар состоится 11 апреля, начало в 15:30 по московскому времени.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

вебинар
Не работает поиск
Андрей Б.
4 апреля 2013, 12:28

Сссылка вот http://бур-установки.рф/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83.html

 

все установил правильно! Прошу помочь  советом.

1 комментарий
Фильтр выдачи результатов поиска по параметру URL
HaJIuBauKa
5 апреля 2013, 10:15

Скажите пожалуйста, можно ли настроить выдачу параметров поиска в соответствии с фильтром по параметру или включению в URL.

 

То есть, например, мне нужно исключить из выдачи поиска страницы содержащие параметр "print=1" и "mod=special". Или даже не исключить их, а вырезать данные параметры, оставив страницы в поисковой выдаче?

 

Если это можно сделать, подскажите как?

1 комментарий
Как исключить раздел из выдачи
GrOG
7 апреля 2013, 00:08

Подскажите начинающему как исключить раздел сайта из выдачи. Например, нужно, чтобы в результатах поиска не отображались материалы из раздела site.ru/prochee/. Прочитал пару тем об этом, но никак не пойму как это реализовать на деле! Может кто пальцем тыкнет?

2 комментария
Страница с результатами поиска открывается на Яндексе
Автосеть интернет магазин
12 апреля 2013, 12:21

Установили форму поиска на главную страницу  www.avtoset.net, указали в настройках "показывать результаты на моей странице" http://www.avtoset.net/ya_search.php, разместили на странице необходимый код, но результаты поиска все равно выводятся на странице Яндекса. Подскажите в чем может быть проблема?

3 комментария
Поиск работает не так как хотелось
gusopttorg
16 апреля 2013, 12:40

Поиск ищет где где угодно, по всему интернету, только не по нашему сайту. А хотелось бы, что бы только по нашему сайту. Где ошибка? Как исправить?

форма поиска:

<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': '#ffcc00', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://gusopttorg.ru/seach.php', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': true, 'fg': '#000000', 'searchid': '2044772', 'logo': 'rb', 'websearch': false, 'type': 2}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2044772" /><input type="hidden" name="l10n" value="ru" /><input type="hidden" name="reqenc" value="utf-8" /><input type="text" name="text" value="" /><input type="submit" value="Найти" /></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

форма странички вывода:

<div id="ya-site-results" onclick="return {'tld': 'ru', 'language': 'ru', 'encoding': 'utf-8', 'htmlcss': '1.x', 'updatehash': true}"></div><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0];s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src='http://site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Results.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

4 комментария
результаты поиска
33 Запрос пришёл с IP-адреса, не входящего в список разрешённых для данного пользователя
Василий Максимов
20 апреля 2013, 22:17

Привет! перевел проект с настроенным я.поиском на новый сервер и получаю сабж. Места, куда внести новый ip, в "центре управления" не нашел. Подскажите плиз, куда ткнуться?

 

Спасибо!

7 комментариев
плагины-пингеры,индексация
Мастер-класс от Яндекс.Поиска для сайта: настройка формы поиска
Елена Першина
22 апреля 2013, 13:05

Всем доброго дня!

 

Многие вебмастера хотят, чтобы пользователь уже в форме поиска мог выбрать, в каком разделе сайта искать, поэтому сегодня я расскажу, как это можно реализовать при помощи Яндекс.Поиска для сайта.

Итогом нашей работы должен стать вот такой переключатель между формами поиска.

 

 



 

Разумеется, что все дизайнерские ухищрения зависят только от вас, в нашем мастер-классе мы опишем именно принцип реализации выбора типа поиска при вводе запроса.

 

Зачем это надо


Иногда важно сразу дать пользователью выбор "искать только по новостям" или "искать на всем сайте";

В разделе "Форма поиска" Яндекс.Поиска для сайта вы можете выбрать одну из следующих настроек:

- не давать пользователю права выбирать область поиска в форме

- дать выбор между "поиском по вашему сайту" или "по интернету".

 

Однако, порой возникает необходимость предоставлять пользователю выбор, который связан именно с особенностями вашего сайта:

- искать «по новостям» или искать «на всем сайте»;
- «искать по сайту» или «искать по группе сайта».

 

HTML

Теперь, когда задача ясна, приступим к ее реализации.

Для начала создадим те поиски, которые нам нужны. Например, создадим отдельно поиск по разделу "новости" и назовем его Поиск I, для этого введем в поле «Область поиска» нового поиска полный адрес нужного нам раздела, например, example.com/news. Теперь создадим поиск по всему сайту и назовем его Поиск II, для этого создаем обычный поиск по всему сайту, указав в области поиска адрес сайта - example.com.
Сохранив настройки обоих поисков, предварительно подобрав одинаковое для них оформление, мы переходим к встраиванию кода на сайт. В HTML мы вставляем два сгенерированных кода формы поиска, выглядеть это будет так:

 

<div class="formsblock">
    <div class="tabs">
        <div class="tab1" id="tab1">Форма 1</div>
        <div class="tab2" id="tab2">Форма 2</div>
    </div>

    <div class="forms">

        <div class="form1" id="form1">Форма 1:<br/>
        <!-- Здесь мы вставляем код первой формы -->
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': 'transparent', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://alltogame.ru/test2/mob.html', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': false, 'fg': '#000000', 'searchid': '2042992', 'logo': 'rw', 'websearch': false, 'type': 2}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2042992"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no{display:none}</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>
        </div>

        <div class="form2" id="form2">Форма 2:<br/>
        <!-- Здесь мы вставляем код второй формы -->
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': 'transparent', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://alltogame.ru/test2/mob.html', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': false, 'fg': '#000000', 'searchid': '2042992', 'logo': 'rw', 'websearch': false, 'type': 2}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2042992"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no{display:none}</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>
       </div>

    </div>
</div>


JavaScript

Далее мы пишем скрипт, который отрабатывает на кликах по кнопкам и показывает и прячем ту или иную форму. Это можно сделать, например, так:

 

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $("#tab1").click(function(){
            $("#form2").fadeOut("fast",function(){
                $("#form1").fadeIn("fast");
                $("#tab1").css("background","#6e6e6e");
                $("#tab2").css("background","none");
            }) ;
        }) ;
        $("#tab2").click(function(){
            $("#form1").fadeOut("fast",function(){
                $("#form2").fadeIn("fast");
                $("#tab2").css("background","#6e6e6e");
                $("#tab1").css("background","none");
            }) ;
        }) ;
    }) ;
</script>


CSS

Теперь, когда с технической стороны у нас все работает, можно подумать, как сделать так, чтобы пользователь не замечал этой маленькой хитрости. Делается это очень просто: прописываем, где и как должны располагаться кнопки, и как именно одна форма должна накладываться на другую при переключении кнопок. Обратите внимание, что формы должны быть одинакового размера:

 

.formsblock .tabs {width: 155px; height: 120px; float:left; }
.formsblock .tabs .tab1 { width: 150px; height: 45px; text-align: center; padding-top: 15px; cursor: pointer; background-color: #6e6e6e;}
.formsblock .tabs .tab2 { width: 150px; height: 45px; text-align: center; padding-top: 15px; cursor: pointer;}

.formsblock .forms {width: 740px; height: 120px; float:left; }
.formsblock .forms .form1 {width: 100%; height: 120px; background-color: #6e6e6e;}
.formsblock .forms .form2 {width: 100%; height: 120px; background-color: #6e6e6e; display: none;}


На этом все, теперь вы можете предоставлять вашим пользователям выбор, где искать, еще до того, как они ввели свой вопрос.

 

 Команда сервиса Яндекс.Поиск для сайта

 

мастер-класс,настройки дизайна,форма поиска
Вебинар: итоги
Елена Першина
22 апреля 2013, 16:53

Всем доброго дня!


11 апреля прошел вебинар Яндекс.Поиска для сайта, по итогам которого мы выпустили видеоролик. Всем приятного просмотра!

 

 

 В этом видеоролике мы рассказываем:
- зачем на сайте нужен поиск;
- какие характеристики должны быть у качественного поиска;
- как правильно настроить дополнительные функции нашего поиска.

 

Мы готовили этот вебинар для тех, кто только начинает использовать наш поиск, но в нем было много рассказано и о дополнительных функциях, которые мы добавили всего несколько недель назад.

 

О том, чему будет посвящен следующий вебинар и когда он будет проходить, мы объявим в нашем клубе и на http://events.yandex.ru.

 

Следите за анонсами!

 

Команда сервиса Яндекс.Поиск для сайта

 

 

мастер-класс,новости сервиса,подсказки,настройки дизайна,индексация,вебинар
Хак "Пингатор Yandex поиска" для DLE
t-server000
23 апреля 2013, 15:28
Попробовал на своем сайте, результат поражает. Уже через час статья в результатах поиска. Хак подойдет для любых версий DLE.

Читать далее

1 комментарий
дле,хак,dle,индексация
Проблема с версткой результатов поиска
Алексей
24 апреля 2013, 10:24
Все ищет как нужно, только вот есть одна маленькая проблемка с версткой:
http://mgafk.ru/search?searchid=2047043&text=текст&web=0

В самом начале результатов стоит логотип яндекса и надпись, что яндекс нашел столько-то ответов. Эта надпись заезжает на логотип. Понятно, что это может быть связано с версткой сайта, но подскажите, как можно это исправить в конкретном случае?
3 комментария
результаты поиска,настройки дизайна
Прошу помощи в создании "поисковой темы" ~ 1000 сайтов и организации поиска на её основе с помощью сервиса Яндекс.Поиск
П Ш
29 апреля 2013, 15:17

Ищу специалиста.

С уважением.

2 комментария