Добрый день. Подскажите как сделать отступы у надписи "Найти".
Раньше все было нормально, а теперь вот так отображает
----------------------
сайт ipeters.ru
Добрый день. Подскажите как сделать отступы у надписи "Найти".
Раньше все было нормально, а теперь вот так отображает
----------------------
сайт ipeters.ru
Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: быстро создать и просто настроить».
Вебинар состоится 11 апреля, начало в 15:30 по московскому времени.
Вебинар будет интересен:
- владельцам, менеджерам и маркетологам информационных сайтов, тематических или региональных порталов, посещаемых блогов или форумов;
- вебмастерам и вебстудиям.
В ходе вебинара мы расскажем:
- зачем вообще нужен поиск на сайте;
- как быстро создать и настроить Яндекс.Поиск для вашего сайта;
- какими дополнительными функциями можно улучшить поиск;
- как использовать поисковую статистику, чтобы понимать, какой именно контент интересен пользователям на вашем сайте;
- как получать дополнительный заработок от поисковой рекламы.
Также мы разберём конкретные примеры и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.
Зарегистрироваться
Докладчик — Елена Першина, менеджер по развитию Яндекс.Поиска для сайта.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.
Участие в вебинаре бесплатное. Число участников ограничено.
Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Яндекс.Поиск для сайта: быстро создать и просто настроить».
Вебинар состоится 11 апреля, начало в 15:30 по московскому времени.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Сссылка вот http://бур-установки.рф/%
все установил правильно! Прошу помочь советом.
Скажите пожалуйста, можно ли настроить выдачу параметров поиска в соответствии с фильтром по параметру или включению в URL.
То есть, например, мне нужно исключить из выдачи поиска страницы содержащие параметр "print=1" и "mod=special". Или даже не исключить их, а вырезать данные параметры, оставив страницы в поисковой выдаче?
Если это можно сделать, подскажите как?
Подскажите начинающему как исключить раздел сайта из выдачи. Например, нужно, чтобы в результатах поиска не отображались материалы из раздела site.ru/prochee/. Прочитал пару тем об этом, но никак не пойму как это реализовать на деле! Может кто пальцем тыкнет?
Установили форму поиска на главную страницу www.avtoset.net, указали в настройках "показывать результаты на моей странице" http://www.avtoset.net/ya_search.php, разместили на странице необходимый код, но результаты поиска все равно выводятся на странице Яндекса. Подскажите в чем может быть проблема?
Поиск ищет где где угодно, по всему интернету, только не по нашему сайту. А хотелось бы, что бы только по нашему сайту. Где ошибка? Как исправить?
форма поиска:
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': '#ffcc00', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://gusopttorg.ru/seach.php', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': true, 'fg': '#000000', 'searchid': '2044772', 'logo': 'rb', 'websearch': false, 'type': 2}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2044772" /><input type="hidden" name="l10n" value="ru" /><input type="hidden" name="reqenc" value="utf-8" /><input type="text" name="text" value="" /><input type="submit" value="Найти" /></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script
форма странички вывода:
<div id="ya-site-results" onclick="return {'tld': 'ru', 'language': 'ru', 'encoding': 'utf-8', 'htmlcss': '1.x', 'updatehash': true}"></div><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script
Привет! перевел проект с настроенным я.поиском на новый сервер и получаю сабж. Места, куда внести новый ip, в "центре управления" не нашел. Подскажите плиз, куда ткнуться?
Спасибо!
Всем доброго дня!
Многие вебмастера хотят, чтобы пользователь уже в форме поиска мог выбрать, в каком разделе сайта искать, поэтому сегодня я расскажу, как это можно реализовать при помощи Яндекс.Поиска для сайта.
Итогом нашей работы должен стать вот такой переключатель между формами поиска.
Разумеется, что все дизайнерские ухищрения зависят только от вас, в нашем мастер-классе мы опишем именно принцип реализации выбора типа поиска при вводе запроса.
Зачем это надо
Иногда важно сразу дать пользователью выбор "искать только по новостям" или "искать на всем сайте";
В разделе "Форма поиска" Яндекс.Поиска для сайта вы можете выбрать одну из следующих настроек:
- не давать пользователю права выбирать область поиска в форме
- дать выбор между "поиском по вашему сайту" или "по интернету".
Однако, порой возникает необходимость предоставлять пользователю выбор, который связан именно с особенностями вашего сайта:
- искать «по новостям» или искать «на всем сайте»;
- «искать по сайту» или «искать по группе сайта».
HTML
Теперь, когда задача ясна, приступим к ее реализации.
Для начала создадим те поиски, которые нам нужны. Например, создадим отдельно поиск по разделу "новости" и назовем его Поиск I, для этого введем в поле «Область поиска» нового поиска полный адрес нужного нам раздела, например, example.com/news. Теперь создадим поиск по всему сайту и назовем его Поиск II, для этого создаем обычный поиск по всему сайту, указав в области поиска адрес сайта - example.com.
Сохранив настройки обоих поисков, предварительно подобрав одинаковое для них оформление, мы переходим к встраиванию кода на сайт. В HTML мы вставляем два сгенерированных кода формы поиска, выглядеть это будет так:
<div class="formsblock">
<div class="tabs">
<div class="tab1" id="tab1">Форма 1</div>
<div class="tab2" id="tab2">Форма 2</div>
</div>
<div class="forms">
<div class="form1" id="form1">Форма 1:<br/><!-- Здесь мы вставляем код первой формы --><div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': 'transparent', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://alltogame.ru/test2/mob.html', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': false, 'fg': '#000000', 'searchid': '2042992', 'logo': 'rw', 'websearch': false, 'type': 2}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2042992"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no{d
isplay:none}</style><scri pt type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script '),h=d.getElementsByTagNa me('script')[0],e=d.docum entElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type=' text/javascript';s.async= true;s.charset='utf-8';s. src=(d.location.protocol= =='https:'?'https:':'http :')+'//site.yandex.net/v2 .0/js/all.js';h.parentNod e.insertBefore(s,h);(w[c] ||(w[c]=[])).push(functio n(){Ya.Site.Form.init()}) })(window,document,'yande x_site_callbacks');</scri pt></div>
<div class="form2" id="form2">Форма 2:<br/><!-- Здесь мы вставляем код второй формы --><div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'bg': 'transparent', 'target': '_self', 'language': 'ru', 'suggest': true, 'tld': 'ru', 'site_suggest': true, 'action': 'http://alltogame.ru/test2/mob.html', 'webopt': false, 'fontsize': 12, 'arrow': false, 'fg': '#000000', 'searchid': '2042992', 'logo': 'rw', 'websearch': false, 'type': 2}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2042992"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no{d
isplay:none}</style><scri pt type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script '),h=d.getElementsByTagNa me('script')[0],e=d.docum entElement;(' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1&&(e.className+=' ya-page_js_yes');s.type=' text/javascript';s.async= true;s.charset='utf-8';s. src=(d.location.protocol= =='https:'?'https:':'http :')+'//site.yandex.net/v2 .0/js/all.js';h.parentNod e.insertBefore(s,h);(w[c] ||(w[c]=[])).push(functio n(){Ya.Site.Form.init()}) })(window,document,'yande x_site_callbacks');</scri pt></div>
</div>
</div>
JavaScript
Далее мы пишем скрипт, который отрабатывает на кликах по кнопкам и показывает и прячем ту или иную форму. Это можно сделать, например, так:
<script type="text/javascript">$(document).ready(function(){$("#tab1").click(function(){$("#form2").fadeOut("fast",function(){$("#form1").fadeIn("fast");$("#tab1").css("background","#6e6e6e");$("#tab2").css("background","none");}) ;}) ;$("#tab2").click(function(){$("#form1").fadeOut("fast",function(){$("#form2").fadeIn("fast");$("#tab2").css("background","#6e6e6e");$("#tab1").css("background","none");}) ;}) ;}) ;</script>
CSS
Теперь, когда с технической стороны у нас все работает, можно подумать, как сделать так, чтобы пользователь не замечал этой маленькой хитрости. Делается это очень просто: прописываем, где и как должны располагаться кнопки, и как именно одна форма должна накладываться на другую при переключении кнопок. Обратите внимание, что формы должны быть одинакового размера:
.formsblock .tabs {width: 155px; height: 120px; float:left; }
.formsblock .tabs .tab1 { width: 150px; height: 45px; text-align: center; padding-top: 15px; cursor: pointer; background-color: #6e6e6e;}
.formsblock .tabs .tab2 { width: 150px; height: 45px; text-align: center; padding-top: 15px; cursor: pointer;}
.formsblock .forms {width: 740px; height: 120px; float:left; }
.formsblock .forms .form1 {width: 100%; height: 120px; background-color: #6e6e6e;}
.formsblock .forms .form2 {width: 100%; height: 120px; background-color: #6e6e6e; display: none;}
На этом все, теперь вы можете предоставлять вашим пользователям выбор, где искать, еще до того, как они ввели свой вопрос.
Команда сервиса Яндекс.Поиск для сайта
Всем доброго дня!
11 апреля прошел вебинар Яндекс.Поиска для сайта, по итогам которого мы выпустили видеоролик. Всем приятного просмотра!
В этом видеоролике мы рассказываем:
- зачем на сайте нужен поиск;
- какие характеристики должны быть у качественного поиска;
- как правильно настроить дополнительные функции нашего поиска.
Мы готовили этот вебинар для тех, кто только начинает использовать наш поиск, но в нем было много рассказано и о дополнительных функциях, которые мы добавили всего несколько недель назад.
О том, чему будет посвящен следующий вебинар и когда он будет проходить, мы объявим в нашем клубе и на http://events.yandex.ru.
Следите за анонсами!
Команда сервиса Яндекс.Поиск для сайта
Ищу специалиста.
С уважением.