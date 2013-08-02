Добрый вечер.

Создала форму, настроила внешний вид и страницу, на которой должны появляться результаты, даже пару категорий создала для пробы, по которым пользователи могут выбирать, где искать.

Создала страницу результатов поиска, вставила туда код, вставила код формы. НО!

Форма отображается дефолтная и результат поиска выводится на Яндексе!

В чем может быть загвоздка?

Форма здесь http://kannelura.info/?page_id=922

Результат должен был бы выводится здесь http://kannelura.info/?page_id=12286

Движок WP. Вставляла код через админку, да) Но проверила - браузер вроде код возвращает не обрезанный, с ним все ок. В чем может быть проблема?