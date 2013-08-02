Клуб Яндекс.Поиска для сайта

август 2013
Доколе
zrish
2 августа 2013, 11:29

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1 комментарий
предложение по развитию поиска
сергей дутов
5 августа 2013, 15:42

1.сделать в результат поиска видео
2.сделать в результат поиска картинки
3.сделать в результат поска как на гугл пользователи например Александр Панкратов Черный в форму поиска и сделать скрипт при результатах вставлять это в любое место куда хочется

5 комментариев
предложения,идеи,предложения по развитию
Отключение автозаполнения в форме поиска
Holper
6 августа 2013, 18:56

Так и не разобрался как отключить автозаполнение в форме поиска. При включенных подсказках автозаполнение в поисковой строке отключается, а при отключении подсказок автозаполнение включается. Можно ли как-то отключить и подсказки и автозаполнение?

10 комментариев
форма поиска,строка поиска,автозаполнение
результаты работы яндекс поиска на сайте
jetjo
9 августа 2013, 16:14

выдает результаты поиска на яндексе, но не на сайте

сделал все по инструкции, кто-нибудь подскажите что не так?

 

 

 

4 комментария
поиск по сайту,поиск по интернету,результаты
Не отображает в поиске новые страницы
Максим
12 августа 2013, 16:51

Доброго времени суток коллеги. Может я что не понимаю, но....не отображает в поиске новые страницы..со старыми все в порядке, но буквально неделю назад добавил страниц, а поиск их не видит..как думаете в чем может быть дело...неужели поиск Яндекса ПО САЙТУ берет страницы из поисковой выдачи? 

27 комментариев
новые страницы,индексирование,индексация,индекс
Форма не воспринимет никакие настройки
Полина Суслова
25 августа 2013, 13:33

Добрый вечер.

Создала форму, настроила внешний вид и страницу, на которой должны появляться результаты, даже пару категорий создала для пробы, по которым пользователи могут выбирать, где искать.

Создала страницу результатов поиска, вставила туда код, вставила код формы. НО!

Форма отображается дефолтная и результат поиска выводится на Яндексе!

В чем может быть загвоздка?

Форма здесь http://kannelura.info/?page_id=922

Результат должен был бы выводится здесь http://kannelura.info/?page_id=12286

 

Движок WP. Вставляла код через админку, да) Но проверила - браузер вроде код возвращает не обрезанный, с ним все ок. В чем может быть проблема?

4 комментария
результаты поиска,настройки дизайна,область поиска
Как отобразить результаты поиска только по конкретному домену
bizfinltd
26 августа 2013, 23:31

Вот мне нужен вывод результатов только моего сайта, а если нету то только укр доменов?

2 комментария
домен,область поиска
Цвет фона и текста в строке поиска
Holper
28 августа 2013, 13:48

Видимо что-то изменилось в скрипте поисковой формы и теперь по умолчанию устанавливается цвет текста и фона в поисковой строке: 

#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text {
  1. background-color#ffffff!important;

 

Как изменить цвет в css, не прибегая к помощи скриптов?

1 комментарий
дизайн,настройки дизайна,форма поиска,строка поиска
Полтергейст
Кинг Баунтин
28 августа 2013, 13:51

Поставил поиск яндекса на сайт. Все заработало. НО. В яндексе на индексации было только 5 страниц сайта (сайт новый). Послал все страницы на индексацию. И днем следущиего дня все страницы появились в поиске на сайте.

 

Тут я обрадосался, посмотрел в глобальном поиске яндекса и обнаружил что там всех страниц нет. Жаль.

 

Но произошло страшное. Вечером того же дня, все страницы, и счезли из поиска, причем из обоих поисков.

 

Что делать ? 

 

 

3 комментария
новый сайт,индексирование,индексация,страницы в поиске
Защита от роботов в Яндекс.Поиске для сайта
Дмитрий Вульбрун
29 августа 2013, 14:02

Авторами поисковых запросов на вашем сайте могут быть не только пользователи, но и роботы - программы, созданные специально для автоматической отправки запросов.

Например, при обнаружении на странице сайта html-тега <form> такие программы принимают его за форму отправки комментария и отправляют в форму запросы вида [url=http://vpupkin.ru/page.html]Личный супер-сайт Васи Пупкина, все сюда![/url], пытаясь разместить спамерские ссылки.

Такое использование поиска искажает статистику запросов, мешает вам анализировать поведение пользователей на вашем сайте.

Сегодня в Поиске для сайта запущены алгоритмы блокирования роботных запросов. Когда система распознает автоматические запросы, роботу вместо результатов поиска предлагается ввести капчу. В случае, если Поиск покажет капчу реальному пользователю, он легко ее разгадает. После этого система "запомнит" его и не будет беспокоить в дальнейшем.

Если вам действительно нужно отправлять Яндексу автоматические запросы, напоминаем, что для вежливых роботов существует специальный сервис, который называется Яндекс.XML.

 

Команда Яндекс.Поиска для сайта.
Мы за чистый веб!

результаты поиска,роботы,капча,новости сервиса,автоматические запросы
Защита от роботов в Яндекс.Поиске для сайта
Дмитрий Вульбрун
29 августа 2013, 15:24

Сегодня в Поиске для сайта запущены алгоритмы блокирования роботных запросов.

результаты поиска,роботы,капча,новости сервиса,автоматические запросы