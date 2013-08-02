1.сделать в результат поиска видео
2.сделать в результат поиска картинки
3.сделать в результат поска как на гугл пользователи например Александр Панкратов Черный в форму поиска и сделать скрипт при результатах вставлять это в любое место куда хочется
Так и не разобрался как отключить автозаполнение в форме поиска. При включенных подсказках автозаполнение в поисковой строке отключается, а при отключении подсказок автозаполнение включается. Можно ли как-то отключить и подсказки и автозаполнение?
выдает результаты поиска на яндексе, но не на сайте
сделал все по инструкции, кто-нибудь подскажите что не так?
Доброго времени суток коллеги. Может я что не понимаю, но....не отображает в поиске новые страницы..со старыми все в порядке, но буквально неделю назад добавил страниц, а поиск их не видит..как думаете в чем может быть дело...неужели поиск Яндекса ПО САЙТУ берет страницы из поисковой выдачи?
Добрый вечер.
Создала форму, настроила внешний вид и страницу, на которой должны появляться результаты, даже пару категорий создала для пробы, по которым пользователи могут выбирать, где искать.
Создала страницу результатов поиска, вставила туда код, вставила код формы. НО!
Форма отображается дефолтная и результат поиска выводится на Яндексе!
В чем может быть загвоздка?
Форма здесь http://kannelura.info/?page_id=922
Результат должен был бы выводится здесь http://kannelura.info/?page_id=12286
Движок WP. Вставляла код через админку, да) Но проверила - браузер вроде код возвращает не обрезанный, с ним все ок. В чем может быть проблема?
Вот мне нужен вывод результатов только моего сайта, а если нету то только укр доменов?
Видимо что-то изменилось в скрипте поисковой формы и теперь по умолчанию устанавливается цвет текста и фона в поисковой строке:
Как изменить цвет в css, не прибегая к помощи скриптов?
Поставил поиск яндекса на сайт. Все заработало. НО. В яндексе на индексации было только 5 страниц сайта (сайт новый). Послал все страницы на индексацию. И днем следущиего дня все страницы появились в поиске на сайте.
Тут я обрадосался, посмотрел в глобальном поиске яндекса и обнаружил что там всех страниц нет. Жаль.
Но произошло страшное. Вечером того же дня, все страницы, и счезли из поиска, причем из обоих поисков.
Что делать ?
Авторами поисковых запросов на вашем сайте могут быть не только пользователи, но и роботы - программы, созданные специально для автоматической отправки запросов.
Например, при обнаружении на странице сайта html-тега <form> такие программы принимают его за форму отправки комментария и отправляют в форму запросы вида
[url=http://vpupkin.ru/page.html]Личный супер-сайт Васи Пупкина, все сюда![/url], пытаясь разместить спамерские ссылки.
Такое использование поиска искажает статистику запросов, мешает вам анализировать поведение пользователей на вашем сайте.
Сегодня в Поиске для сайта запущены алгоритмы блокирования роботных запросов. Когда система распознает автоматические запросы, роботу вместо результатов поиска предлагается ввести капчу. В случае, если Поиск покажет капчу реальному пользователю, он легко ее разгадает. После этого система "запомнит" его и не будет беспокоить в дальнейшем.
Если вам действительно нужно отправлять Яндексу автоматические запросы, напоминаем, что для вежливых роботов существует специальный сервис, который называется Яндекс.XML.
Команда Яндекс.Поиска для сайта.
Мы за чистый веб!