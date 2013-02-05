Вебмастера часто выкладывают подробные обзоры, в которых делятся секретами по установке нашего поиска в CMS. Мы решили собрать наиболее качественные и полезные материалы, а начать решили с обзоров, посвященных установке поиска в сайты на платформе Wordpress.

Официальный сайт Wordpress располагается по адресу: http://ru.wordpress.org.

Одним из лучших обзоров, на наш взгляд, стал материал на Timedo.ru «Устанавливаем на сайт поиск от Яндекс». Тут приведено подробное описание установки, проиллюстрированное скриншотами. Кроме того, тут вы можете найти и небольшие секреты – в частности, здесь рассказано, как скрыть страницу поиска из меню сайта. Хотя эта задача решается и не только таким способом.

Мы хотим отметить и несколько других материалов, хотя информация в них во многом повторяет предыдущий обзор:

- «Как добавить поиск от Яндекса в WordPress» на Vivanov.kz;

- «Как установить поиск от Яндекса на WordPress блог» на Iglous.ru;

- «Урок 48. Как установить поиск от Яндекса на блог?» на WPpguru.ru;

- «Как установить Яндекс поиск для сайта» на Blogowed.ru.

Впрочем, и в этих статьях есть небольшие недочеты, о которых стоит сказать.

В обзоре «Как добавить поиск от Яндекса в WordPress» есть абзац, в котором говорится следующее:

«В настройках результаты поиска, есть очень важный момент. Если вы хотите чтобы поиск от Яндекса искал только по вашему сайту (а не по всему интернету), нужно будет настроить iframe».

Это не совсем верно, так как если при выборе настройки «Выводить в домен Яндекса» вы уберете галочку «выбор области поиска», то посетителям сайта не будет предложен выбор «искать по сайту» или «искать по интернету».

Есть небольшой недочет и в материале «Как установить Яндекс поиск для сайта». Там автор выражает сожаление, что не смог посмотреть, какие именно запросы вводят на его сайте, однако эта возможность есть! Статистика Яндекс.Поиска для сайта позволяет смотреть не только количество запросов, но и сами запросы. Таким образом, легко можно понять, чем интересуются пользователи.