Каждый год в первый вторник февраля отмечается Международный день безопасного Интернета. Яндекс уделяет повышенное внимание безопасности своих пользователей. Поэтому к этому дню мы подготовили для вас еще одну хорошую новость – «семейный фильтр» в Яндекс.Поиске для сайта.
Если вы:
- организуете поиск по вебу на вашем сайте;
- управляете большим порталом, где не всегда удается вовремя отследить весь новый контент;
- создаете проекты, в которых нет места контенту «для взрослых»,
то теперь вы можете защитить пользователей вашего сайта от нежелательного контента. C новым инструментом «Семейный поиск» в Яндекс.Поиске для сайта результаты поиска, содержащие материалы «для взрослых», будут практически полностью исключены из выдачи.
Многие пользователи хотят защититься сами и оградить своих детей от нежелательного контента. Для этого в «большом» поиске Яндекса вы можете воспользоваться умеренным фильтром или семейным поиском. Режим «Семейный поиск» практически полностью ограждает пользователей от мата и порнографии в результатах поиска. Эта же возможность может использоваться владельцем сайта для настройки поиска на сайте.
Как это сделать? Откройте раздел «Область поиска» в настройках вашего поиске в сервисе, выберите «Семейный фильтр» и нажмите «Сохранить».
Теперь ваши пользователи под надежной защитой Яндекса!
Если же, наоборот, ваш сайт предназначен для взрослой аудитории, из-за чего значительная часть информации просто не попадает в поиск из-за стандартных настроек фильтрации – просто выключите фильтр, нажав «Без ограничений», и ваши пользователи найдут то, что они искали.
Команда Яндекс.Поиска для сайта