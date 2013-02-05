Клуб Яндекс.Поиска для сайта

февраль 2013
Семейный фильтр в Яндекс.Поиске для сайта
Елена Першина
5 февраля 2013, 16:30

 

Каждый год в первый вторник февраля отмечается Международный день безопасного Интернета. Яндекс уделяет повышенное внимание безопасности своих пользователей. Поэтому к этому дню мы подготовили для вас еще одну хорошую новость – «семейный фильтр» в Яндекс.Поиске для сайта.

 

Если вы:

- организуете поиск по вебу на вашем сайте;

- управляете большим порталом, где не всегда удается вовремя отследить весь новый контент;

- создаете проекты, в которых нет места контенту «для взрослых»,

то теперь вы можете защитить пользователей вашего сайта от нежелательного контента. C новым инструментом «Семейный поиск» в Яндекс.Поиске для сайта результаты поиска, содержащие материалы «для взрослых», будут практически полностью исключены из выдачи.

Многие пользователи хотят защититься сами и оградить своих детей от нежелательного контента. Для этого в «большом» поиске Яндекса вы можете воспользоваться умеренным фильтром или семейным поиском. Режим «Семейный поиск» практически полностью ограждает пользователей от мата и порнографии в результатах поиска. Эта же возможность может использоваться владельцем сайта для настройки поиска на сайте.

 

Как это сделать? Откройте раздел «Область поиска» в настройках вашего поиске в сервисе, выберите «Семейный фильтр» и нажмите «Сохранить».

 

Теперь ваши пользователи под надежной защитой Яндекса!

 

Если же, наоборот, ваш сайт предназначен для взрослой аудитории, из-за чего значительная часть информации просто не попадает в поиск из-за стандартных настроек фильтрации – просто выключите фильтр, нажав «Без ограничений», и ваши пользователи найдут то, что они искали.

 

Команда Яндекс.Поиска для сайта

 

новости сервиса
Семейный фильтр в Яндекс.Поиске для сайта
Елена Першина
5 февраля 2013, 17:56
Каждый год в первый вторник февраля отмечается Международный день безопасного Интернета. Как известно, Яндекс уделяет повышенное внимание безопасности пользователей поиска и сервисов. Поэтому к этому дню мы подготовили для вас еще одну хорошую новость – «семейный фильтр» в Яндекс.Поиске для сайта.
Картинки в стандартной выдаче
Adam Bazaroff
9 февраля 2013, 11:09

В данный момент страдаю с гугловской CSE, но у него есть фича, которой в яндексе до сих пор нет, хотя поиск по картинкам у Яши очень хороший. Понятно, что алгоритм вычленения картинки для каждой страницы может быть сложным, но ведь бывают случаи, когда эта картинка очевидна, т.к. указывается самим сайтом!

Например микроформатами, типа schema.org <link itemprop="image" href="cover.jpg" />

или для социальных сетей <link rel="image_src" href="cover.jpg" />

Почему бы не заюзать эти данные и выводить, наконец, картинку рядом с каждым выдываемым результатом.

1 комментарий
фичреквест,картинки
Как заставить яндекс (поиск для сайта) быстрее индексировать новые страницы?
denis-art1983
10 февраля 2013, 22:10

Настроил форму поиска у себя на сайте, мне нравится как он работает. Единственный омрачающий момент - это очень медленное индексирование новых страниц. Также настроил автоматическое уведомление сервис Яндекс о новых (измененных) страницах, но это тоже не помогло. Как ускорить сей процесс?

10 комментариев
индексация
Лёгкая установка поиска Яндекса в CMS: обзоры профессионалов. Часть I. Wordpress
Елена Першина
11 февраля 2013, 14:27

 

Вебмастера часто выкладывают подробные обзоры, в которых делятся секретами по установке нашего поиска в CMS. Мы решили собрать наиболее качественные и полезные материалы, а начать решили с обзоров, посвященных установке поиска в сайты на платформе Wordpress.

Официальный сайт Wordpress располагается по адресу: http://ru.wordpress.org

Одним из лучших обзоров, на наш взгляд, стал материал на Timedo.ru «Устанавливаем на сайт поиск от Яндекс». Тут приведено подробное описание установки, проиллюстрированное скриншотами. Кроме того, тут вы можете найти и небольшие секреты – в частности, здесь рассказано, как скрыть страницу поиска из меню сайта. Хотя эта задача решается и не только таким способом.

 

 

Мы хотим отметить и несколько других материалов, хотя информация в них во многом повторяет предыдущий обзор:

- «Как добавить поиск от Яндекса в WordPress» на Vivanov.kz;

- «Как установить поиск от Яндекса на WordPress блог» на Iglous.ru;

- «Урок 48. Как установить поиск от Яндекса на блог?» на  WPpguru.ru;

- «Как установить Яндекс поиск для сайта» на Blogowed.ru.

Впрочем, и в этих статьях есть небольшие недочеты, о которых стоит сказать.

В обзоре «Как добавить поиск от Яндекса в WordPress» есть абзац, в котором говорится следующее:

«В настройках результаты поиска, есть очень важный момент. Если вы хотите чтобы поиск от Яндекса искал только по вашему сайту (а не по всему интернету), нужно будет настроить iframe».

Это не совсем верно, так как если при выборе настройки «Выводить в домен Яндекса» вы уберете галочку «выбор области поиска», то посетителям сайта не будет предложен выбор «искать по сайту» или «искать по интернету».

Есть небольшой недочет и в материале «Как установить Яндекс поиск для сайта». Там автор выражает сожаление, что не смог посмотреть, какие именно запросы вводят на его сайте, однако эта возможность есть! Статистика Яндекс.Поиска для сайта позволяет смотреть не только количество запросов, но и сами запросы. Таким образом, легко можно понять, чем интересуются пользователи.

 

 

4 комментария
обзор,плагины-пингеры,индексация
Как проверить добавление страницы в индексацию по запросу ?
mao-z
12 февраля 2013, 15:21

Отправляю автоматические запросы для новых страниц на быструю индексацию. Как проверить, отработал ли запрос и вообще как посмотреть какие страницы в очереди индексирования. И еще.. раз можно использовать не более 100 страниц в день, то где посмотреть сколько страниц в день я отсылаю ?

4 комментария
фичреквест,плагины-пингеры,индексация
Установка поиска на строящийся сайт
alt1717
13 февраля 2013, 15:03

Правильно ли я понимаю, что настроить Я.ПДС на еще не выведенном в эксплуатацию сайте нельзя никак?
Т.е., чтобы увидеть результаты его работы, надо показать большому Яндексу весь контент. И значит, ставить ПДС обязательно уже по живому, уже после снятия запретов на индексацию большим поиском, и уже после более-менее полной индексации?

11 комментариев
плагины-пингеры,индексация
Поиск на сайте без рекламы
Татьяна
28 февраля 2013, 21:25

Добрый день, есть ли коммерческая возможность внедрить поиск на сайт без рекламы?

6 комментариев