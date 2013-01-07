



I Быстрая настройка поиска по поддоменам



Если у сайта, указанного вами в области поиска, есть поддомены, которые нужно исключить (один, несколько или сразу все), то теперь это сделать очень просто – в Поиске для сайта для этого есть все необходимое: опции «Включить в область поиска поддомены сайта» и «Исключения».



1. Можно исключить все поддомены разом, изменив положение переключателя «Включить в область поиска поддомены сайта», как показано на рисунке:



2. Если нужно исключить из области поиска один или несколько поддоменов, то у вас для этого есть два способа:



a. «Исключить все поддомены кроме указанных». Для этого выставьте переключатель «включить в область поиска поддомены сайта» в положение «ВЫКЛ», а нужные поддомены укажите в области поиска как отдельные сайты.



b. «Исключить только указанные поддомены». Для этого переключатель «включить в область поиска поддомены сайта» требуется выставить в положение «ВКЛ», а ненужные поддомены укажите в списке "Исключений", как показано на рисунке ниже.



Как видите, теперь настроить поиск с учетом и без учета поддоменов стало очень просто!





II Выбор способа сортировки документов



Часто важно, чтобы посетители видели в поиске новые документы. Так, если основным контентом вашего сайта являются новости или объявления, то, конечно же, в результатах поиска будут интересны именно свежие материалы.



Как в этом случает помочь пользователю сразу найти то, что ему нужно? Просто одним кликом настройте сортировку:



Конечно, у пользователей Яндекс.Поиска для сайта есть возможность самостоятельно сортировать поисковую выдачу по релевантности или по дате, однако ваша помощь посетителю часто бывает просто необходима!





III Быстрая проверка подтверждения прав на сайт в Яндекс.Вебматере



Создавая поиск, теперь можно сразу увидеть, подтверждены ли ваши права на этот сайт в Яндекс.Вебмастере. Это подтверждение необходимо для того, чтобы воспользоваться функцией "Индексирование".







Помните, что Яндекс.Поиск для сайта работает только на проиндексированных сайтах, поэтому, если ваш сайт совсем новый, – не забудьте зарегистрировать его в сервисе Яндекс.Вебмастер, чтобы поисковый робот узнал о нем как можно скорее!