Клуб Яндекс.Поиска для сайта

январь 2013
Сделал тему, не могу через Яндекс.XML сделать по ней поиск
Иванов Борис Сергеевич
7 января 2013, 12:33

приветствую!

 

вот оно - http://33live.ru

 

тему сделал, одобрили, добавил туда около 50 сайтов по которым нужно искать, однако при поиске через Яндекс.XML поиск идет по всему интернету, а не по моей теме.

 

Жду совета.

8 комментариев
Заголовок не указан
Алексей Бобыкин
8 января 2013, 12:48

Доброго времени суток!

Попробовал установить поиск в домене Яндекса - работает отлично, но хотелось бы сделать чтобы результаты поиска отображались в стиле своего сайта. Попробовал установить через iframe - не работает. Если указать класс "ya-site-form ya-site-form_inited_no" тогда поиск работает, но стиль сайта к форме поиска не применяется. Если данный класс не указывать и задаёшь свой стиль, то ведёт на страницу результатов поиска, но поиск не работает. Помогите пожалуйста. 

3 комментария
Возможно ли подключить несколько пользователей
Омговицкая Ирина
8 января 2013, 15:20

Поиск установлен от яндекс-аккаунта администратора, а для настройки поисковых подсказок хотелось бы подключить контент-менеджера. Возможно ли это сделать?

1 комментарий
Могу ли создать свою форму?
gigimail
9 января 2013, 11:39

Здравствуйте!

Нравится поиск от яндекса, но не нравятся варианты оформления поля для ввода поискового запроса. Добавляются лишние для меня теги и для нормального встраивания формы в дизайн требуется допилка напильником

Могу ли я самостоятельно "нарисовать" нужное мне поле input и обращаться к странице результатов просто с GET параметрами

searchid=XXX & text=text & web=0

Могут ли меня за это забанить/расстрелять/заругать ?

Спасибо

8 комментариев
форма поиска
Вывод во frame
Myakish
14 января 2013, 16:47

Здравствуйте. Простите за дурацкий вопрос: как организовать вывод результатов во frame на главной странице сайта. Дело в том, что по моим менюшкам меняется содержимое большого окна - фрэйма. Если в него поместить рекомендуемый код, то получается немного по идиотски - во фрэйме и результаты поиска, и содержимое пункта меню. Где написать target='frame'? Помогите пожалуйста.

8 комментариев
Искомая комбинация слов нигде не встречается
Иван
15 января 2013, 13:09

Здравствуйте! 

Создал пользовательский поиск по сайтам, которые хостятся в Таджикистане - http://nt.tj/search.html и столкнулся со странным поведением поиска. В ряде случаев он отвечает на запросы: "Искомая комбинация слов нигде не встречается", хотя скажем минуту назад нормально отрабатывал запрос. Также эта надпись всплывает когда ходишь по страницам результатов поиска. Например, при переходе на 6 страницу - всё нормально, перейду ближе к началу - на 2, говорит, что ничего не найдено. 

 

И пока не могу понять из-за чего так происходит. Есть ли у кого какие мысли на этот счёт?

6 комментариев
результаты поиска
Заголовок не указан
pinguis2012
16 января 2013, 09:52

Можно чтобы результаты поиска по сайту от Яндекса определялись только от одного сайта

1 комментарий
результаты поиска
Индексация сайтов пользователей
Иванов Борис Сергеевич
17 января 2013, 15:29

Не подскажете, как дать возможность пользователям 33live.ru подавать свои сайты для включения в "тему для поиска"?

6 комментариев
поисковые темы
Как искать в URL до определённого уровня?
Филюс
18 января 2013, 10:21

Есть URL вида: http://ya.ru/b/c/fixed/*

В результатах нужны только http://ya.ru/b/c/ - без страниц /fixed/

Можно ли искать только до определённого уровня или исключать любую часть URL из поиска? 

Если нет, то можете ли добавить возможность? Было бы очень здорово.

7 комментариев
результаты поиска
"false" при загрузке результатов в iframe
Максим
21 января 2013, 21:04

Скройте, пожалуйста, этот "false". Не страшно конечно, но картину портит.

3 комментария
Новые возможности Яндекс.Поиска для сайта
Елена Першина
29 января 2013, 16:29


I Быстрая настройка поиска по поддоменам


Если у сайта, указанного вами в области поиска, есть поддомены, которые нужно исключить (один, несколько или сразу все), то теперь это сделать очень просто – в Поиске для сайта для этого есть все необходимое: опции «Включить в область поиска поддомены сайта» и «Исключения».


1.    Можно исключить все поддомены разом, изменив положение переключателя «Включить в область поиска поддомены сайта», как показано на рисунке:


2.    Если нужно исключить из области поиска один или несколько поддоменов, то у вас для этого есть два способа:


   a.    «Исключить все поддомены кроме указанных». Для этого выставьте переключатель «включить в область поиска поддомены сайта» в положение «ВЫКЛ», а нужные поддомены укажите в области поиска как отдельные сайты.


   b.    «Исключить только указанные поддомены». Для этого переключатель «включить в область поиска поддомены сайта» требуется выставить в положение «ВКЛ», а ненужные поддомены укажите в списке "Исключений", как показано на рисунке ниже.


Как видите, теперь настроить поиск с учетом и без учета поддоменов стало очень просто!


II Выбор способа сортировки документов


Часто важно, чтобы посетители видели в поиске новые документы. Так, если основным контентом вашего сайта являются новости или объявления, то, конечно же, в результатах поиска будут интересны именно свежие материалы.


Как в этом случает помочь пользователю сразу найти то, что ему нужно? Просто одним кликом настройте сортировку:


Конечно, у пользователей Яндекс.Поиска для сайта есть возможность самостоятельно сортировать поисковую выдачу по релевантности или по дате, однако ваша помощь посетителю часто бывает просто необходима!



III Быстрая проверка подтверждения прав на сайт в Яндекс.Вебматере


Создавая поиск, теперь можно сразу увидеть, подтверждены ли ваши права на этот сайт в Яндекс.Вебмастере. Это подтверждение необходимо для того, чтобы воспользоваться функцией "Индексирование".



Помните, что Яндекс.Поиск для сайта работает только на проиндексированных сайтах, поэтому, если ваш сайт совсем новый, – не забудьте зарегистрировать его в сервисе Яндекс.Вебмастер, чтобы поисковый робот узнал о нем как можно скорее!

5 комментариев
новости сервиса
Новые возможности Яндекс.Поиска для сайта
Елена Першина
29 января 2013, 16:48

I Быстрая настройка поиска по поддоменам

II Выбор способа сортировки документов

IIII Быстрая проверка подтверждения прав на сайт в Яндекс.Вебматере
Редактирование заголовков в результатах поиска по сайту
Елена Першина
31 января 2013, 13:53

 

Яндекс.Поиск для сайта научился вырезать из начала заголовков найденных документов информацию, которая является избыточной при поиске по сайту. Например, в результатах поиска иногда повторяется название самого сайта или раздела:



Теперь вы можете избежать повторов, буквально вырезав их из заголовков. Посмотрите, как изменятся результаты:


Сделать это очень просто. Вы указываете фразы, которые нужно исключить из начала заголовков сниппетов (по одной на строке, всего не более десяти), а система автоматически вырезает из начала каждого заголовка ту из них, которая окажется наиболее длинной:



Изменения вступают в силу сразу же после того, как вы нажмете на кнопку «Сохранить». Если у вас есть подобная проблема, то попробуйте исправить ее прямо сейчас.

настройки дизайна,фичреквест,новости сервиса
Редактирование заголовков в результатах поиска по сайту
Елена Першина
31 января 2013, 14:39

Яндекс.Поиск для сайта научился вырезать из начала заголовков найденных документов информацию, которая является избыточной при поиске по сайту.

4 комментария