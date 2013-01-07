приветствую!
вот оно - http://33live.ru
тему сделал, одобрили, добавил туда около 50 сайтов по которым нужно искать, однако при поиске через Яндекс.XML поиск идет по всему интернету, а не по моей теме.
Жду совета.
приветствую!
вот оно - http://33live.ru
тему сделал, одобрили, добавил туда около 50 сайтов по которым нужно искать, однако при поиске через Яндекс.XML поиск идет по всему интернету, а не по моей теме.
Жду совета.
Доброго времени суток!
Попробовал установить поиск в домене Яндекса - работает отлично, но хотелось бы сделать чтобы результаты поиска отображались в стиле своего сайта. Попробовал установить через iframe - не работает. Если указать класс "ya-site-form ya-site-form_inited_no" тогда поиск работает, но стиль сайта к форме поиска не применяется. Если данный класс не указывать и задаёшь свой стиль, то ведёт на страницу результатов поиска, но поиск не работает. Помогите пожалуйста.
Поиск установлен от яндекс-аккаунта администратора, а для настройки поисковых подсказок хотелось бы подключить контент-менеджера. Возможно ли это сделать?
Здравствуйте!
Нравится поиск от яндекса, но не нравятся варианты оформления поля для ввода поискового запроса. Добавляются лишние для меня теги и для нормального встраивания формы в дизайн требуется допилка напильником
Могу ли я самостоятельно "нарисовать" нужное мне поле input и обращаться к странице результатов просто с GET параметрами
searchid=XXX & text=text & web=0
Могут ли меня за это забанить/расстрелять/заругать ?
Спасибо
Здравствуйте. Простите за дурацкий вопрос: как организовать вывод результатов во frame на главной странице сайта. Дело в том, что по моим менюшкам меняется содержимое большого окна - фрэйма. Если в него поместить рекомендуемый код, то получается немного по идиотски - во фрэйме и результаты поиска, и содержимое пункта меню. Где написать target='frame'? Помогите пожалуйста.
Здравствуйте!
Создал пользовательский поиск по сайтам, которые хостятся в Таджикистане - http://nt.tj/search.html и столкнулся со странным поведением поиска. В ряде случаев он отвечает на запросы: "Искомая комбинация слов нигде не встречается", хотя скажем минуту назад нормально отрабатывал запрос. Также эта надпись всплывает когда ходишь по страницам результатов поиска. Например, при переходе на 6 страницу - всё нормально, перейду ближе к началу - на 2, говорит, что ничего не найдено.
И пока не могу понять из-за чего так происходит. Есть ли у кого какие мысли на этот счёт?
Можно чтобы результаты поиска по сайту от Яндекса определялись только от одного сайта
Не подскажете, как дать возможность пользователям 33live.ru подавать свои сайты для включения в "тему для поиска"?
Есть URL вида: http://ya.ru/b/c/fixed/*
В результатах нужны только http://ya.ru/b/c/ - без страниц /fixed/
Можно ли искать только до определённого уровня или исключать любую часть URL из поиска?
Если нет, то можете ли добавить возможность? Было бы очень здорово.
Скройте, пожалуйста, этот "false". Не страшно конечно, но картину портит.
I Быстрая настройка поиска по поддоменам
Если у сайта, указанного вами в области поиска, есть поддомены, которые нужно исключить (один, несколько или сразу все), то теперь это сделать очень просто – в Поиске для сайта для этого есть все необходимое: опции «Включить в область поиска поддомены сайта» и «Исключения».
1. Можно исключить все поддомены разом, изменив положение переключателя «Включить в область поиска поддомены сайта», как показано на рисунке:
2. Если нужно исключить из области поиска один или несколько поддоменов, то у вас для этого есть два способа:
a. «Исключить все поддомены кроме указанных». Для этого выставьте переключатель «включить в область поиска поддомены сайта» в положение «ВЫКЛ», а нужные поддомены укажите в области поиска как отдельные сайты.
b. «Исключить только указанные поддомены». Для этого переключатель «включить в область поиска поддомены сайта» требуется выставить в положение «ВКЛ», а ненужные поддомены укажите в списке "Исключений", как показано на рисунке ниже.
Как видите, теперь настроить поиск с учетом и без учета поддоменов стало очень просто!
II Выбор способа сортировки документов
Часто важно, чтобы посетители видели в поиске новые документы. Так, если основным контентом вашего сайта являются новости или объявления, то, конечно же, в результатах поиска будут интересны именно свежие материалы.
Как в этом случает помочь пользователю сразу найти то, что ему нужно? Просто одним кликом настройте сортировку:
Конечно, у пользователей Яндекс.Поиска для сайта есть возможность самостоятельно сортировать поисковую выдачу по релевантности или по дате, однако ваша помощь посетителю часто бывает просто необходима!
III Быстрая проверка подтверждения прав на сайт в Яндекс.Вебматере
Создавая поиск, теперь можно сразу увидеть, подтверждены ли ваши права на этот сайт в Яндекс.Вебмастере. Это подтверждение необходимо для того, чтобы воспользоваться функцией "Индексирование".
Помните, что Яндекс.Поиск для сайта работает только на проиндексированных сайтах, поэтому, если ваш сайт совсем новый, – не забудьте зарегистрировать его в сервисе Яндекс.Вебмастер, чтобы поисковый робот узнал о нем как можно скорее!
Яндекс.Поиск для сайта научился вырезать из начала заголовков найденных документов информацию, которая является избыточной при поиске по сайту. Например, в результатах поиска иногда повторяется название самого сайта или раздела:
Теперь вы можете избежать повторов, буквально вырезав их из заголовков. Посмотрите, как изменятся результаты:
Сделать это очень просто. Вы указываете фразы, которые нужно исключить из начала заголовков сниппетов (по одной на строке, всего не более десяти), а система автоматически вырезает из начала каждого заголовка ту из них, которая окажется наиболее длинной:
Изменения вступают в силу сразу же после того, как вы нажмете на кнопку «Сохранить». Если у вас есть подобная проблема, то попробуйте исправить ее прямо сейчас.