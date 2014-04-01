Доброго здоровья!

Вопросов два.

1.Через форму указания приоритетной индексации страницы сайта попадают в поиск по сайту буквально за несколько часов. Но через основной поиск Яндекса эти страницы не доступны. Вопрос - через сколько в среднем становятся доступными для поиска в "большом" Яндексе страницы, проиндексированные в "локальный" поиск по сайту?

2.Если надо переиндексировать страницу в связи с изменением содержимого - есть ли смысл повторно отправить ее адрес в заявке на приоритетную индексацию? Повлияет ли это на скорость переиндексирования?