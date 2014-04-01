Клуб Яндекс.Поиска для сайта

апрель 2014
Попадание в основной индекс и переиндексация
brsergij
1 апреля 2014, 10:08

Доброго здоровья!

Вопросов два.

1.Через форму указания приоритетной индексации страницы сайта попадают в поиск по сайту буквально за несколько часов. Но через основной поиск Яндекса эти страницы не доступны. Вопрос - через сколько в среднем становятся доступными для поиска в "большом" Яндексе страницы, проиндексированные в "локальный" поиск по сайту? 

2.Если надо переиндексировать страницу в связи с изменением содержимого - есть ли смысл повторно отправить ее адрес в заявке на приоритетную индексацию? Повлияет ли это на скорость переиндексирования?

1 комментарий
Ошибка, помогите разобраться.
pride2004
1 апреля 2014, 10:40

На сайт со стареньким движком, решил поставить "Строку поиска". Вписываю в шаблон код стоки и движок выдаёт такую ошибку:

 

Fatal error: Smarty error: [in yandex.tpl line 1]: syntax error: unrecognized tag: 'action':'http://www.makscard.com/result.php','arrow':false,'bg':'#ffcc00','fontsize':12,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'Yandex Site Search #2139261','suggest':true,'target':'_blank','tld':'ru','type':2,'usebigdictionary':true,'searchid':2139261,'webopt':false,'websearch':false,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':null,'input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#7f9db9' (Smarty_Compiler.class.php, line 446) in /var/www/u1656357/data/www/makscard.com/smarty/Smarty.class.php on line 1094

 

Помогите пожалуйста, разобраться.


6 комментариев
smarty,ошибка,код формы,шаблон
События подгрузки результатов поиска
Mikhailov.Andery
1 апреля 2014, 18:03

Доброго времени суток!

 

Вопрос про поиск для сайта от яндекса.

Как мне отследить завершение загрузки результатов поиска на страннице?

3 комментария
результаты поиска
Статистика поиска
Алексей
2 апреля 2014, 09:00

Здравствуйте. Я видел статистику поисковых запросов по своему сайту. Там есть информация такого плана:

  1. Запрос.
  2. Число запросов.
  3. Показано результатов.
  4. Клики.

Меня интересует, могу ли я где-то просмотреть более подробную информацию о том, как пользователи моего сайта используют поиск? Например, в Яндекс Метрика. Например, такие данные как:

  1. Поисковый запрос.
  2. Всего уникальных поисковых запросов.
  3. Просмотры страниц с результатами за поиск.
  4. Переходы после поиска, %.
  5. Уточнения поиска, %.
  6. Время после поиска.
  7. Глубина поиска.

Если нет, то надеюсь, что это когда-то появиться в статистике. Плюс, есл инет такой возможности сейчас, то меня интересует, где в URL адресе:

aleksius.com/rezultaty-poiska?searchid=2136975&text=поиск по сайту&web=0#lr=213&refer_site=aleksius.com&constraintid=2

параметры запроса и параметр разделов сайта? Если запрос "поиск по сайту" то, наверное, "text" - это параметр запроса, а "constraintid" - параметр разделов сайта. Я прав? Заранее благодарен за ответ.

8 комментариев
Статистика поиска,статистика,статистика поисковых запросов
Не работает поиск кириллицы
s3420
2 апреля 2014, 09:04

Проверяю поиск не посредственно в Яндексе http://site.yandex.ru/searches/141083/preview/ поиск замечательно работает.

 

Когда же на сайте пытаешся найти информацию по русским слова (кириллице), то поиск не работает. кирилицу он заменят на сущности и тд. К примеру пробел заменят на %20.

 

Ставил и автооперделении кодировки и принудительно указывал, безрезультатно.

1 комментарий
кириллица,русскоязычный запрос
Установка поиска на Shop-Script 5
Ruben-1
7 апреля 2014, 22:27

Доброго времени суток. Попытался установить Яндекс поиск к себе на сайт... возникли проблемы.

Сам код строки поиска оказалось нужно вставлять строго в тегах {literal}{/literal}

А вот со страницей результата возникли сложности:

В страницах темы я создал новый файл search-ya.html почему не search  - Он уже используется...

Теперь фокус... Если я положу этот файл в корень сайта то у меня все будет работать... но к сожалению эта страница будет пустой... там будет только результат поиска... предпологалось что поиск будет открываться в том месте где контент сайта...

А если оставить файл в теме то

Product not found
404. Запрошенный ресурс недоступен.

Вот мой диалог с технической поддержкой движка:

Webasyst выполняет действие Ответить

Для этого нужно настраивать перенаправления в файле .htaccess, чтобы при обращении к http://site.ru/newfile/ шла переадрессация на файл в папке темы. Что касается вашего примера с search - сравнение не корректно, механизмы поиска заложены в магазине на уровне кода, помимо шаблона дизайна здесь участвуют и другие файлы скриптов.
Согласно условиям предоставления программных продуктов Webasyst, поддержка по вопросам модификации и написания программного кода и настройки дизайна веб-страниц нашей службой поддержки не оказывается.
Предлагаем вам найти ответ на интересующий вас вопрос в разделе «Помощь» нашего сайта по адресу http://www.webasyst.ru/help/ или задать новый вопрос: http://www.webasyst.ru/help/ask/
Вам также может быть полезна документация разработчика Webasyst: http://www.webasyst.ru/developers/
Вчера 11:00Есть файл search.html
При пользовании стандартным поиском мы получаем вот такой URL: http://site.ru/search/?query=товар
Как мне создать аналогичный файл который будет в папке с темой но обращение к нему будет таким: http://site.ru/newfile/
Если не положить newfile.html в корень сайта то он его не находит.
1 комментарий
Shop-Script
Как уменьшить количество результатов поиска
Роман М.
9 апреля 2014, 09:38

Поставил yandex поиск на свой сайт. Всё работает. При формировании выдачи поиска - результат очень большое количество повторяющихся и не относящихся к теме поиска результатов. Например на сайте med-mgn.ru если (снизу слева) задать поиск слова бинт, то в результатах будет 120 страниц.

Если кто знает, то помогите плиз. Сайт на Joomla 2.5 c компонентом Virtuemart.

Спасибо

3 комментария
результаты поиска,область поиска
Неправильное отображение формы поиска по сайту
Евгений
9 апреля 2014, 19:28

Здравствуйте.

Форма поиска по сайту отображается ввиде таблицы с ненужными пустыми полями. Подскажите пожалуйста что необходимо изменить в коде, чтобы этого избежать?

Вот пример http://sov-multiki.ru под поисковой формой еще три ненужных пустых строки, очень некрасиво(

4 комментария
дизайн,настройки дизайна,форма поиска
Поиск только внутри материалов
darkapposym
10 апреля 2014, 21:38

Здравствуйте!

 

Можно ли указать яндекс поиску искать только внутри материалов, а то выводит также текст, который написан в категориях и тд...

 

Пробовал что то типо sitename.ru/../../ - не помогает.

 

Есть какие-либо варианты? Сайт находится на ucoz.

6 комментариев
область поиска
Как регулировать длину поля Поиска?
Индия-Гоа.Сегодня
10 апреля 2014, 21:44

Здравствуйте.

 

Поле поиска выползает за рамки сайта, точнее сдвигает правый столбик, как сделать так что бы всё ровненько было? Вот ссылка на страницу сайта http://www.china-group.ru/contacts.php  праввый столбик уехал вправо, смотрите в то место где он соеденяется с шапкой)

 

 

 

1 комментарий
дизайн,настройки дизайна,форма поиска
Сниппет картинок настройка вывода
s3420
18 апреля 2014, 16:48

Есть ли возможность в сниппетах картинок, указывать явно откуда брать картинку (с какого div или наподобии), а то на странице находится много других картинок не относящихся к запросу, и в выдаче иногда показываются не те картинки.

4 комментария
дизайн,размер,картинки
Создала поиск, но страницу на индексацию не отправляет
adelkastasa
19 апреля 2014, 18:55

Здравствуйте, зарегилась в вебмастере, поиск установила, выходит ошибка при отправки на индексацию URL, не подтверждённые в Яндекс.Вебмастере:

2 комментария
подтверждение прав,индексирование,индексация,Вебмастер
Автоматический перенос строки формой поиска Яндекса на сайте.
vwts
19 апреля 2014, 19:09

Добрый день!

На сам сайт форма установилась без проблем, но с форумом быстро не получилось. Никак не получается победить следующую проблему: при встаиваниии формы на форум она вместо того чтобы встать в единую строку с сылками переносит себя на новую строку и после окончания формы тоже, см. 

http://213.141.193.61/forum/ при этом места слева и справа вагон - переносить текст не нужно. Различные эксперементы с <div style="width: 180px;"> и пр. меняют саму форму, но не то что до нее и что после, хотя там ничего переносящего текст нет.

Подскажите плиз как это можно исправить. Уж больно поиск Ваш хорош, особенно после гугловского...

Спасибо.

15 комментариев
дизайн,настройки дизайна,форма поиска
Единственное и множественное
Алексей
23 апреля 2014, 08:37

Здравствуйте!

Возник вопрос:

Сделал поисковые подсказки к слову "петли" - они появляются при вводе слова "петли", но не появляются при вводе слова "петля". Получается нужно для каждого варианта делать подсказки?

 

С уважением.

3 комментария
Налезающие буквы
Петренко Денис
24 апреля 2014, 15:14

Доброго времени суток. Установил поиск, все отлично, но то что выводится в подсказке - смешивается с текстами на сайте. Что можно сделать ? спасибо.

дневник-украины.рф/

2 комментария
Поиск на сайте и закрытые разделы для робота
redfox1986
24 апреля 2014, 18:55

Добрый день уважаемые, такой вопрос, как сделать чтобы поиск работал и находил все разделы даже те которые закрыты в файле роботс.тхт? Но чтобы основной бот не ходил по разделам и не учитывал в их основной индекс все в ранжировании?

3 комментария
роботы,разделы,область поиска,индексация,индексирование
Что это за статистика рядом с названием сайта ?
jkeks1
28 апреля 2014, 09:50

Например:

site.ru ( 3 запроса в сутки )

 

Это данные за вчера или это какие-то усредненные ?

 

4 комментария