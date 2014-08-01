Добрый день, скажите пожалуйста, как прописать размер формы поиска ? По умолчанию он растягивается на все доступное пространство, а необходимо, допустим, 200px. Какой атрибут и куда дописать, и возможно ли это?
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'ххх?do=search','arrow':false,'bg':'transparent','fontsize':12,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'поиск по kbor.ru','suggest':true,'target':'_self','tld':'ru','type':2,'usebigdictionary':true,'searchid':2160738,'webopt':false,'websearch':false,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'Поиск','input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#000000'}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2160738"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>