Клуб Яндекс.Поиска для сайта

август 2014
Поиск по различным модулям
juline-ua
1 августа 2014, 14:44

Привет Клуб )

На странице настройки области поиска есть фраза: "В качестве области поиска вы можете указать список сайтов или их разделов (до 200 адресов)".

Как можно сделать поиск по разделу? Допустим есть сайт dom.com. Я хочу только поиск по форуму dom.com/forum. Как это можно настроить?


Спасибо!

3 комментария
Поиск по документам
Александр Зонов
6 августа 2014, 13:00

Где можно подробней почитать о том как поиск по сайту работает с офисными документами Microsoft Office и Open Office? Нужно ли делать какие либо дополнительные действия, чтобы они индексировались и попадали в поисовую выдачу? Будут ли выдержки из них показываться в поисковом сниппете?

2 комментария
Статическая форма
kbor.analytics
8 августа 2014, 16:46

Добрый день, скажите пожалуйста, как прописать размер формы поиска ? По умолчанию он растягивается на все доступное пространство, а необходимо, допустим, 200px. Какой атрибут и куда дописать, и возможно ли это?

 

<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'ххх?do=search','arrow':false,'bg':'transparent','fontsize':12,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'поиск по kbor.ru','suggest':true,'target':'_self','tld':'ru','type':2,'usebigdictionary':true,'searchid':2160738,'webopt':false,'websearch':false,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'Поиск','input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#000000'}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_self"><input type="hidden" name="searchid" value="2160738"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

3 комментария
Группировка результатов поиска по сайтам
discourseresearcher
14 августа 2014, 17:16

Здравствуйте!

Мы используем несколько поисков, область которых ограничена поисковой темой или набором сайтов / разделов сайтов.

Возможно ли каким-то образом сделать группировку по сайтам в результатах поиска? Сейчас на каждой SERP может быть большое количество результатов с одного и того же сайта, для нас это крайне неудобно.

В настройках такой опции, к сожалению, нет. Нельзя ли добавить какой-то параметр в строку запроса ("...?searchid=<id поиска>&text=<запрос>&<некий параметр для группировки по сайтам>")?

5 комментариев
Изменение внешнего вида
Павел Колосов
19 августа 2014, 21:48

Здравствуйте.

В пользовательском соглашении сервиса указано, что нельзя изменять внешний вид выдачи и формы.

В примерах  есть ссылка на поиск Мерии Москвы, где можно наблюдать изменение внешнего вида.

Хотелось бы уточнить что конкретно нельзя делать с выдачей?

Нельзя:

Изменять текст.

Изменять порядок выдачи

 

А можно подкрашивать разные элементы выдачи разными цветами? Или навешивать другие декоративные элементы?

7 комментариев
дизайн
Как отменить действие CSS стилей сайта для формы поиска Яндекс?
kibiribi
31 августа 2014, 05:04

Сайт - http://www.emagazin.info/

Форма находится в левом сайдбаре

Вопрос: Как сделать так, чтобы стили сайта не перебивали настройки Яндекса и форма поиска была без дополнительных отступов? 

 

На сайте есть стиль CSS, который перекрывает форму поиска: 

layout.css

th, td {
    padding: 0.2em 1em;
    text-align: left;
}
Форма поиска Яндекс сверстанна td, tr и соотвественно идут большие оступы, которые не нужны - смотрите скрин-шот - 

 

П.С. Ранее спрашивал этот вопрос в другом посте клуба -  http://clubs.ya.ru/sitesearch/replies.xml?item_no=2008

но так никто и не ответил

Прошу помочь с консультацией, т.к. я не верстальщик. 

6 комментариев
дизайн,форма поиска