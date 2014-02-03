Клуб Яндекс.Поиска для сайта

февраль 2014
Размер формы поиска
Zelderon
3 февраля 2014, 11:43

Как изменить размер формы поиска яндекса http://liura.ru/

и как проверить работает ли пинг при добавлении новости?

27 комментариев
дизайн,настройки дизайна,форма поиска,размер
Защита текста от плагиата
UserName
3 февраля 2014, 12:11

Подскажите, если я настроил Yandex поиск по сайту и при появлении новых публикаций почти незамедлительно отправляю данные в вашу индексацию. Поможет ли это в борьбе с воровством текстов (перетаскиваем их на другие сайты)? Иными словами, будет ли учитываться вашим основным роботом (индексом), что первичным источник текста был именно с моего сайта?! 

1 комментарий
защита от плагиата,оригинальные тексты
Установка поиска на Shop-Script 5
Ruben-1
16 февраля 2014, 11:29

Доброго времени суток. На сколько я понимаю, готового модуля увы нет...

Попытался установить его в ручную...

Нашел в шаблоне страницу search.html закоментировал там все что было... и засунул туда код который сгенерировал Яндекс...

При обращении к странице http://sitename.ru/search/

Выдает вот это:

exception 'SmartyCompilerException' with message 'Syntax Error in template "/var/www/sitename.ru/wa-data/public/shop/themes/1k/search.html" on line 1 "" - Unexpected ": ", expected one of: "}" , " " , ATTR' in /var/www/sitename.ru/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:667 Stack trace: #0 /var/www/sitename.ru/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(3144): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error() #1 /var/www/sitename.ru/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(3209): Smarty_Internal_Templateparser->yy_syntax_error(2, ': ') #2 /var/www/sitename.ru/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_smartytemplatecompiler.php(105): Smarty_Internal_Templateparser->doParse(2, ': ') #3 /var/www/sitename.ru/wa-system/vendors/smarty3/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(206): Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler->doCompile('

На сколько я понимаю тут есть проблема со смарти какая то... но я в это очень плохо разбираюсь. Помогите пожалуйста установить поиск. Заранее благодарен.

1 комментарий
Shop-Script,установка,установка поиска,индексация
Ваши синонимы в Поиске для сайта
Елена Першина
17 февраля 2014, 18:17

Пользователи ищут «целителя» вместо «хила», «BMW» вместо «бэхи» и не понимают, что вместо слова «гараж» в документах упоминаются «здания и сооружения, предназначенные для хранения или паркирования легковых автомобилей»?

В этих случаях не всегда может помочь даже распознавание разных вариантов написания слов, которое уже давно используется в Яндекс.Поиске для сайта. Именно поэтому мы и создали новый инструмент – «Синонимы». Он позволяет самостоятельно добавить в базу синонимов слова, характерные для вашего сайта.

Для того чтобы добавить синонимы, нужно в левой колонке ввести слова из поисковых запросов, а в правой — синонимы к ним со страниц сайта. Тогда при запросе с такими словами или словосочетаниями поиск будет находить и документы с заданными синонимами.  А чтобы понять, какие именно запросы лучше всего дополнить синонимами, можно воспользоваться статистикой поисковых запросов. Она поможет проанализировать, что именно ищут пользователи, и что не находят, потому что вводят в запросе слова, которые на вашем сайте не используются.

Инструмент начинает работать сразу же после добавления синонимов, поэтому можно экспериментировать, удаляя и добавляя нужные слова, и сразу же видеть результат!

А значит, и «бэха», и «гараж» легко будут найдены, даже если напрямую в текстах эти слова и не используются.

Команда Яндекс.Поиска для сайта
Вместе делаем понимающий поиск

9 комментариев
новости,синонимы
Битые страницы в поисковой выдаче
LEONeso
23 февраля 2014, 19:32

Как избавиться от битых ссылок в поисковой выдаче?

 

Я настроил .htaccess таким образом, что если вдруг в url встречается хотябы одна русская буква, он её считал битой и вовзращал 404, но такие ссылки всё равно продолжают жить своей жизнью в поисковых результатов Яндекса и в поисковых результатов для сайта от Яндекс.


Как решить эту проблему? 

4 комментария
результаты поиска,битые страницы,индексирование,индексация
Могу ли я показать статистику поиска другому пользователю?
RVideo-Kaluga
26 февраля 2014, 09:36

В метрике есть эта функция, а здесь не нашел.

4 комментария
статистика,поисковая статистика,Делегирование
Проблема с уменьшением поиска
Удалённый пользователь
26 февраля 2014, 15:51

Здравстуйте! Такая проблема -  при изменении ширины формы поиска ( с помощью добавления в код <div style="width: 300px">(тут код формы)</div>) форма поиска превращается в урезанную версию ( нет цветов, кнопка "найти" кривая, слов в форме нет,при поиске переходит не на мой сайт, а на яндекс (хотя я указалывал мою страницу на сайте). В чем дело?

было

стало


4 комментария
дизайн,настройки дизайна,форма поиска,оформление