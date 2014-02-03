Пользователи ищут «целителя» вместо «хила», «BMW» вместо «бэхи» и не понимают, что вместо слова «гараж» в документах упоминаются «здания и сооружения, предназначенные для хранения или паркирования легковых автомобилей»?

В этих случаях не всегда может помочь даже распознавание разных вариантов написания слов, которое уже давно используется в Яндекс.Поиске для сайта. Именно поэтому мы и создали новый инструмент – «Синонимы». Он позволяет самостоятельно добавить в базу синонимов слова, характерные для вашего сайта.

Для того чтобы добавить синонимы, нужно в левой колонке ввести слова из поисковых запросов, а в правой — синонимы к ним со страниц сайта. Тогда при запросе с такими словами или словосочетаниями поиск будет находить и документы с заданными синонимами. А чтобы понять, какие именно запросы лучше всего дополнить синонимами, можно воспользоваться статистикой поисковых запросов. Она поможет проанализировать, что именно ищут пользователи, и что не находят, потому что вводят в запросе слова, которые на вашем сайте не используются.

Инструмент начинает работать сразу же после добавления синонимов, поэтому можно экспериментировать, удаляя и добавляя нужные слова, и сразу же видеть результат!

А значит, и «бэха», и «гараж» легко будут найдены, даже если напрямую в текстах эти слова и не используются.

Команда Яндекс.Поиска для сайта

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