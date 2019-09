Доброго времени суток. На сколько я понимаю, готового модуля увы нет...

Попытался установить его в ручную...

Нашел в шаблоне страницу search.html закоментировал там все что было... и засунул туда код который сгенерировал Яндекс...

При обращении к странице http://sitename.ru/search/

Выдает вот это:

exception 'SmartyCompilerException' with message 'Syntax Error in template "/var/www/sitename.ru/wa- data/public/shop/themes/1 k/search.html" on line 1 "" - Unexpected ": ", expected one of: "}" , " " , ATTR' in /var/www/sitename.ru/wa-s ystem/vendors/smarty3/sys plugins/smarty_internal_t emplatecompilerbase.php:6 67 Stack trace: #0 /var/www/sitename.ru/wa-s ystem/vendors/smarty3/sys plugins/smarty_internal_t emplateparser.php(3144): Smarty_Internal_TemplateC ompilerBase->trigger_temp late_error() #1 /var/www/sitename.ru/wa-s ystem/vendors/smarty3/sys plugins/smarty_internal_t emplateparser.php(3209): Smarty_Internal_Templatep arser->yy_syntax_error(2, ': ') #2 /var/www/sitename.ru/wa-s ystem/vendors/smarty3/sys plugins/smarty_internal_s martytemplatecompiler.php (105): Smarty_Internal_Templateparser->doParse(2, ': ') #3 /var/www/sitename.ru/wa-s ystem/vendors/smarty3/sys plugins/smarty_internal_t emplatecompilerbase.php(2 06): Smarty_Internal_SmartyTem plateCompiler->doCompile( '

На сколько я понимаю тут есть проблема со смарти какая то... но я в это очень плохо разбираюсь. Помогите пожалуйста установить поиск. Заранее благодарен.