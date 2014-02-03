Как изменить размер формы поиска яндекса http://liura.ru/
и как проверить работает ли пинг при добавлении новости?
Как изменить размер формы поиска яндекса http://liura.ru/
и как проверить работает ли пинг при добавлении новости?
Подскажите, если я настроил Yandex поиск по сайту и при появлении новых публикаций почти незамедлительно отправляю данные в вашу индексацию. Поможет ли это в борьбе с воровством текстов (перетаскиваем их на другие сайты)? Иными словами, будет ли учитываться вашим основным роботом (индексом), что первичным источник текста был именно с моего сайта?!
Доброго времени суток. На сколько я понимаю, готового модуля увы нет...
Попытался установить его в ручную...
Нашел в шаблоне страницу search.html закоментировал там все что было... и засунул туда код который сгенерировал Яндекс...
При обращении к странице http://sitename.ru/search/
Выдает вот это:
exception 'SmartyCompilerException' with message 'Syntax Error in template "/var/www/sitename.ru/wa-
На сколько я понимаю тут есть проблема со смарти какая то... но я в это очень плохо разбираюсь. Помогите пожалуйста установить поиск. Заранее благодарен.
Пользователи ищут «целителя» вместо «хила», «BMW» вместо «бэхи» и не понимают, что вместо слова «гараж» в документах упоминаются «здания и сооружения, предназначенные для хранения или паркирования легковых автомобилей»?
В этих случаях не всегда может помочь даже распознавание разных вариантов написания слов, которое уже давно используется в Яндекс.Поиске для сайта. Именно поэтому мы и создали новый инструмент – «Синонимы». Он позволяет самостоятельно добавить в базу синонимов слова, характерные для вашего сайта.
Для того чтобы добавить синонимы, нужно в левой колонке ввести слова из поисковых запросов, а в правой — синонимы к ним со страниц сайта. Тогда при запросе с такими словами или словосочетаниями поиск будет находить и документы с заданными синонимами. А чтобы понять, какие именно запросы лучше всего дополнить синонимами, можно воспользоваться статистикой поисковых запросов. Она поможет проанализировать, что именно ищут пользователи, и что не находят, потому что вводят в запросе слова, которые на вашем сайте не используются.
Инструмент начинает работать сразу же после добавления синонимов, поэтому можно экспериментировать, удаляя и добавляя нужные слова, и сразу же видеть результат!
А значит, и «бэха», и «гараж» легко будут найдены, даже если напрямую в текстах эти слова и не используются.
Команда Яндекс.Поиска для сайта
Вместе делаем понимающий поиск
Как избавиться от битых ссылок в поисковой выдаче?
Я настроил .htaccess таким образом, что если вдруг в url встречается хотябы одна русская буква, он её считал битой и вовзращал 404, но такие ссылки всё равно продолжают жить своей жизнью в поисковых результатов Яндекса и в поисковых результатов для сайта от Яндекс.
Как решить эту проблему?
В метрике есть эта функция, а здесь не нашел.
Здравстуйте! Такая проблема - при изменении ширины формы поиска ( с помощью добавления в код <div style="width: 300px">(тут код формы)</div>) форма поиска превращается в урезанную версию ( нет цветов, кнопка "найти" кривая, слов в форме нет,при поиске переходит не на мой сайт, а на яндекс (хотя я указалывал мою страницу на сайте). В чем дело?
было
стало