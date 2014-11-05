Здравствуйте. Не смог решить банальную задачу - скруглить углы формы поиска. Сайт http://aleksius.com/. Не могу понять, куда надо добавит "border-radius: 4px;", чтобы было так как с другими полями ввода на сайте.Если не сложно, помогите, пожалуйста.
Вот пример того кода, который вставлен в модуль выводящий строку поиска в шапке сайта:
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://aleksius.com/rezul
<style>#ya-site-form0 .ya-site-form__submit:hover{cursor: pointer;text-align: center;vertical-align: middle;border-radius: 10px 10px 10px 10px;box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);background: -webkit-linear-gradient(top, #CFEEF7 0, #FFFFFF 15%, #8ED7EB 50%, #56C3E1 50%, #9BDCED 100%) no-repeat;background: -moz-linear-gradient(top, #CFEEF7 0, #FFFFFF 15%, #8ED7EB 50%, #56C3E1 50%, #9BDCED 100%) no-repeat;background: -o-linear-gradient(top, #CFEEF7 0, #FFFFFF 15%, #8ED7EB 50%, #56C3E1 50%, #9BDCED 100%) no-repeat;background: -ms-linear-gradient(top, #CFEEF7 0, #FFFFFF 15%, #8ED7EB 50%, #56C3E1 50%, #9BDCED 100%) no-repeat;background: linear-gradient(to bottom, #CFEEF7 0, #FFFFFF 15%, #8ED7EB 50%, #56C3E1 50%, #9BDCED 100%) no-repeat;-svg-background: linear-gradient(top, #CFEEF7 0, #FFFFFF 15%, #8ED7EB 50%, #56C3E1 50%, #9BDCED 100%) no-repeat;border: 1px solid #B4C1C4;}</style>
Правда, пришлось ещё вставить такую строку в самый верх кода, что бы стиль кнокпки применялся сразу, а не после загрузки всего контента. Знаю ,что не очень хорошо, но по-другому некрасиво.
<style>#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text,#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text_type_hint{color: red !important;}#ya-site-form0 .ya-site-form__submit{cursor: pointer;text-align: center;vertical-align: middle;border-radius: 10px 10px 10px 10px;box-shadow: 1px 1px 1px 0px rgba(0, 0, 0, 0.3);background: linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;background: -webkit-linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;background: -moz-linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;background: -o-linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;background: -ms-linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;background: linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;-svg-background: linear-gradient(top, #ADE2F0 0, #D8F1F8 15%, #6CCBE5 50%, #33B7DB 50%, #74CEE7 100%) no-repeat;border: 1px solid #B4C1C4; }#ya-site-form0 .ya-site-suggest__iframe {position: absolute;background: #E6F6FB !important;color: #D3EFF7 !important;font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif !important;z-index: 800;}#ya-site-form0 .ya-site-suggest-elem:hover, html body #ya-site-form0 .ya-site-suggest-elem_state_hover{color: #FFFFFF !important;background: #74CEE7 !important;font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif !important;}</style>