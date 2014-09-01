Клуб Яндекс.Поиска для сайта

сентябрь 2014
Поиск не работает
onmyoji
1 сентября 2014, 12:13

Почему-то не работает поиск. Страница поиска открывается, но пустая. 

Вот сайт: http://www.krasivaya-dusha.ru/

Вот страница поиска: http://www.krasivaya-dusha.ru/search 

Помогите, пожалуйста, решить проблему. Сайт на WP. Скрипт вставлен в страницу в режиме html (текст). 

4 комментария
Прямой GET или POST запрос для Яндекс-поиска
interprezent
2 сентября 2014, 16:17

Как реализовать прямой GET или POST запрос для Яндекс-поиска, чтобы сразу выдать результаты поиска?

3 комментария
Изменить положение кнопки "Искать"
Сергей Карасов
11 сентября 2014, 20:32

 

Добрый вечер! На сайте установлен код поиска от Яндекс.

По умолчанию кнопка "Искать" расположена справа от поля ввода текста, а как сделать, чтобы кнопка "Поиск" располагалась внизу под полем поиска ?

1 комментарий
как забрать правые отступы в форме поиска Яндекс?
kibiribi
16 сентября 2014, 12:27

сайт emagazin.info

Как забрать отступы слева и справа в форме поиска ?

подскажите пожалуйста

скриншот -

Спрашивал в пред. посте - но за 2 недели никто не ответил по этой проблеме

 

1 комментарий
Не отлавливается событие yass.ready
eboyko
17 сентября 2014, 12:50

Доброй ночи. Никак не можем разобраться, что не так с кодом. Нужно по упомянутому событию производить некоторую модификацию выдачи (сделать так, чтобы каждая ссылка, ведущая на результат, открывалась в том же окне).

Перепробовали все, поставили злополучный кусок кода из тьюториала прямо в код боевой версии: ничего.

http://booknik.ru/search/?searchid=2126366&text=поиск&web=0

Выручайте, пожалуйста.

11 комментариев
Поиск не работает. Проблемы с кодировкой?
arabadgiev
24 сентября 2014, 11:04

Добрый день.

Сайт teamb.ru

Поиск работает только если поисковую фразу набрать латиницей. Для русских букв ничего не находит и в поисковой строке вместо искомого слова кракозябра. Можно попробовать на примере слова "тимбилдинг" и "teamb".

 

Пробовал задавать в поиске кодировки cp-1251 и utf-8, но результат тот же. На сайте используется кодировка utf-8.

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?

Спасибо.

3 комментария
Индексация блога
SbitnevSV
25 сентября 2014, 15:45

Сделал поиск по своему блогу. Но, похоже, индексакция раз в год. По постам 2014 года поиска нет, только по более ранним. Как сделать, чтобы индексация была оперативная?

1 комментарий
При выводе результатов поиска выдает ошибку 404
Тур-Ниденталь Елена
25 сентября 2014, 15:49

Всем добрый вечер!

Все сделал как в инструкции. А при выводе результата выдает ошибку 404. в чем может быть проблема сайт joomla 2.5

10 комментариев
Не производит поиск по сайту
emtsow
26 сентября 2014, 14:33

Добрый день.

Вопрос: при настройке и проверке в личном кабинете поиск по сайту идет корректно, cайт www.energoflex-ot.ru

После установки кода на сайт и попытки найти- просто открывается главная страница сайта в новом окне.

 

И всё.

Прошу помочь.

3 комментария
Настройка поиска на сайте с временным контнентом
Анна Ладошкина
29 сентября 2014, 13:09

Хотим использовать Яндекс.Поиск на сайте, который пока находится в стадии разработки и как следствие - на временном домене и с временным (dummy) содержанием. Скажите можно каким-то образом отладить работу поиска (вид формы, стили выдачи и т/п/) на этом этапе до переноса на боевой домен?

И как это корректно сделать, чтобы в индекс основного Яндекса не попали наши временные страницы?

 

Заранее спасибо за разъяснения.

2 комментария
Заголовок не указан
Владимир Ш.
29 сентября 2014, 13:21

Здравствуйте, сайт http://profservice64.ru  при вводе запроса результаты поиска показываются под произвольным меню. Скажите пожалуйста что нужно добавить в код чтобы резуьтаты поиска выводились поверх. Спасибо 

код 

<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://yandex.ru/sitesearch','arrow':true,'bg':'#cccccc','fontsize':12,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'Поиск по сайту http://profservice64.ru','suggest':true,'target':'_blank','tld':'ru','type':3,'usebigdictionary':true,'searchid':2176012,'webopt':false,'websearch':false,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'поиск по сайту','input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#6666ff'}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_blank"><input type="hidden" name="searchid" value="2176012"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="text" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

1 комментарий
Ка изменить атрибут тэга ccылки (<a..) в поисковой выдаче?
arslanG
29 сентября 2014, 13:22

Здравствуйте!
На моем сайте http://alark.ru/sitesearch
В поисковой выдаче для тэга ссылки:
<a class="b-serp-item__title-link"...
для атрибута target по умолчанию установлено значение _blank.
Требуется изменить его на значение _self.
 
Добавление разных вариантов кода (см. ниже)  успехом не увенчались...
------------- code

 <script type="text/javascript">
$(document).bind('yass.redy',function()
{
 $('.b-serp-item__title-link').click(function()  // вар. 1 для события onClick
    {
    $('.b-serp-item__title-link').attr('target','_self'); //вар. 2 при отключении условия для onClick
    }
}
</script>
------------- /code
Код добавлялся после закрывающего тэга </script> скрипта поисковой выдачи.

Как же сменить значение _blank на _self?

5 комментариев
Проблема с блоком ввода поискового текста
dipl555
29 сентября 2014, 13:24

Проблема с блоком ввода текста. Основная форма рятягивается целиком по размерам сайта, а блок ввода текста ограничивается введенным текстом подсказки "Введите текст..."

Как сделать чтобы он растянулся по ширине поисковой формы? 

Сайт на бутстреп 2.3

Спасибо

7 комментариев
Код поисковой формы. Без js
stihirf
29 сентября 2014, 13:26

Здравствуйте! Ваш поиск очень удобен, на моём сайте форма запроса добавлена в заголовок.

В коде формы ввода запроса есть JS. Это заставляет немного ждать появление формы, а также в Google pagespeed это влияет на скорость отображения заголовка. Конкретно подсказывают: "Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере." И показывают скриншот где вначале страница без фото и без формы поиска.

Скажите пожалуйста, есть ли такая возможность убрать JS из формы ввода запроса для размещения в заголовке моего сайта? Я хочу оптимизировать скорость сайта и в целом мне не нравится, что не сразу появляется поисковая форма.

сайт: с-т-и-х-и.рф

7 комментариев
поисковая форма,скрипт,javascript