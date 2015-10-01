Клуб Яндекс.Поиска для сайта

октябрь 2015
Подсказки поиска проваливаются под другие виджеты бокового меню
mos-nedvijimost
1 октября 2015, 14:31

Все работает правильно, но выпадающие подсказки оказываются под другими виджетами. Может что-то в коде нужно изменить? 

3 комментария
Индексация и права на управление поиском.
migs911
7 октября 2015, 17:27

Добрый день! За время пользования поиском появилось несколько вопросов и предложений:

  1. Можно ли как-то передать права на управление поиском? Аналогично тому, как в Вебмастере можно делегировать права другому пользователю. А то завёл поиск на свою личную почту, и хотелось бы от этого избавиться)
  2. Как скоро удалённые страницы пропадают из индекса поиска? Для ускорения этого процесса нужно добавлять страницы в список исключений или лучше использовать другие иснтрументы, какие?
  3. Хорошо бы вам для поиска, аналогично Вебмастеру, реализовать просмотр структуры сайта и проиндексированных страниц, псомотреть ответ поисковому роботу на запрос этих страниц (так будет легче находить удалённые страницы и минимизировать кол-во страниц с ошибкой 404).
  4. Если есть такая возможность, то результаты поиска можно было бы фильтровать и удалять те, которые ведут к ошибке 404. Таким образом результаты поиска всегда будут чуть менее полными, но зато "чистыми" даже для сайтов с часто меняющейся структурой, например интернет-магазинов. Хотя возможно, этот способ будет затратным для ваших серверов.
1 комментарий
Как настроить поиск по ширине?
etc-03
7 октября 2015, 17:32

Поиск Яндекса сейчас на всю страницу, а также отодвигает блоки с другими фрагментами сайта (админка друпал), как сделать его уже по ширине и немного больше по высоте? Поиск размещен в блоке.

3 комментария
Поиск от Яндекс на CMS OpenCart
andrejbr
7 октября 2015, 19:29

Здравствуйте

 

Подскажите, возможно ли установить поиск по сайту от Яндекс на CMS OpenCart? Может существует уже готовое решение?

3 комментария
Поправьте путь Яндексоиды
edfcez
7 октября 2015, 19:30

Здр. https://site.yandex.net/v2.0/i/search.png - 404 поправьте путь пож.

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Saas удаляет из поиска страницы
romans-web
7 октября 2015, 19:35

Здравствуйте.

Почему так происходит.?? Опять форум, опять просто запрос OpenCart 2.1.0.2

В итоге страница пропала, а раньше была. При этом в обычном поиске яндекса она есть!!

Ссылка на поиск http://forum.opencart-russia.ru/help/search_yandex/

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Symfony 2. Bundle
xavier-lis
14 октября 2015, 11:33

Добрый день. 

Подскажите пожалуйста, есть ли готовый bundle для работы с Поиском для сайта. Для Symfony2?

2 комментария
Как избавиться от target=_blank в результатах поиска
Александр С.
14 октября 2015, 11:37

На странице с результатами поиска каждой ссылке присвоен атрибут target="_blank". 
По ряду причин нам требуется открывать ссылку в том же окне. В настройках поиска возможности отключения target="_blank" нет. 
Как можно избавиться от target=_blank ?


p.s. 
Элементы сниппетов (beta-версия): 
Включено - обогащать сниппеты картинками со страниц документов. - не работает (картинок нет).
Вопрос: - у кого-нибудь работает?

8 комментариев
Как изменить размер (маштаб) картинки после формы поиска
Константин
19 октября 2015, 14:26

Хотелось бы узнать как изменить маштаб картинки (собственно кнопки) после поиска (лупа или та что со словом "найти")?

 

Спасибо!

1 комментарий
Переиндексация.
xavier-lis
20 октября 2015, 13:43

Добрый день! 

Подскаэжите пожалуйста как часто SaaS поиск переиндексирует страницы сайта.

Поначалу все страницы сайта имели одинаковый <title> соотв в результатах поиска все страницы выводятся с одним и тем же заголовком. 

Я сделал, разные <title> на страницах. Поиск пока еще выдает старый title для результатов поиска

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Область поиска
Алексей
28 октября 2015, 17:44

Здравствуйте. Ввёл усебя на сайте запрос "приоритетные поисковые системы"... Результат меня огорчил -  URL результата

В настройках области поиска указан исключительно "aleksius.com" а мне выдали результаты с других сайтов.

Когда указал фильтр раздела, то нашло правильную страницу. И в результатах были только страницы моего сайта.

Проверил запрос "Joomla" - проблема не повторилась. Проверил ещё раз "приоритетные поисковые системы" - проблема повторилась. А в разделе "Проверка поиска" всё нормально.

 

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Заранее благодарен.

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поиск не ищет при наборе русскими буквами
elsukova.marya
30 октября 2015, 18:38

Добрый день, при наборе русскими буквами в поле поиска сам поиск не работает а в поле набора появляются непонятные симовлы, помогите пожалуйста как это исправить?

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