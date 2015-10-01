Все работает правильно, но выпадающие подсказки оказываются под другими виджетами. Может что-то в коде нужно изменить?
Добрый день! За время пользования поиском появилось несколько вопросов и предложений:
- Можно ли как-то передать права на управление поиском? Аналогично тому, как в Вебмастере можно делегировать права другому пользователю. А то завёл поиск на свою личную почту, и хотелось бы от этого избавиться)
- Как скоро удалённые страницы пропадают из индекса поиска? Для ускорения этого процесса нужно добавлять страницы в список исключений или лучше использовать другие иснтрументы, какие?
- Хорошо бы вам для поиска, аналогично Вебмастеру, реализовать просмотр структуры сайта и проиндексированных страниц, псомотреть ответ поисковому роботу на запрос этих страниц (так будет легче находить удалённые страницы и минимизировать кол-во страниц с ошибкой 404).
- Если есть такая возможность, то результаты поиска можно было бы фильтровать и удалять те, которые ведут к ошибке 404. Таким образом результаты поиска всегда будут чуть менее полными, но зато "чистыми" даже для сайтов с часто меняющейся структурой, например интернет-магазинов. Хотя возможно, этот способ будет затратным для ваших серверов.
Поиск Яндекса сейчас на всю страницу, а также отодвигает блоки с другими фрагментами сайта (админка друпал), как сделать его уже по ширине и немного больше по высоте? Поиск размещен в блоке.
Здравствуйте
Подскажите, возможно ли установить поиск по сайту от Яндекс на CMS OpenCart? Может существует уже готовое решение?
Здр. https://site.yandex.net/v2.0/i/search.png - 404 поправьте путь пож.
Здравствуйте.
Почему так происходит.?? Опять форум, опять просто запрос OpenCart 2.1.0.2
В итоге страница пропала, а раньше была. При этом в обычном поиске яндекса она есть!!
Ссылка на поиск http://forum.opencart-rus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли готовый bundle для работы с Поиском для сайта. Для Symfony2?
На странице с результатами поиска каждой ссылке присвоен атрибут target="_blank".
По ряду причин нам требуется открывать ссылку в том же окне. В настройках поиска возможности отключения target="_blank" нет.
Как можно избавиться от target=_blank ?
p.s.
Элементы сниппетов (beta-версия):
Включено - обогащать сниппеты картинками со страниц документов. - не работает (картинок нет).
Вопрос: - у кого-нибудь работает?
Хотелось бы узнать как изменить маштаб картинки (собственно кнопки) после поиска (лупа или та что со словом "найти")?
Спасибо!
Добрый день!
Подскаэжите пожалуйста как часто SaaS поиск переиндексирует страницы сайта.
Поначалу все страницы сайта имели одинаковый <title> соотв в результатах поиска все страницы выводятся с одним и тем же заголовком.
Я сделал, разные <title> на страницах. Поиск пока еще выдает старый title для результатов поиска
Здравствуйте. Ввёл усебя на сайте запрос "приоритетные поисковые системы"... Результат меня огорчил - URL результата
Когда указал фильтр раздела, то нашло правильную страницу. И в результатах были только страницы моего сайта.
Проверил запрос "Joomla" - проблема не повторилась. Проверил ещё раз "приоритетные поисковые системы" - проблема повторилась. А в разделе "Проверка поиска" всё нормально.
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Заранее благодарен.
Добрый день, при наборе русскими буквами в поле поиска сам поиск не работает а в поле набора появляются непонятные симовлы, помогите пожалуйста как это исправить?