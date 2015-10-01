На странице с результатами поиска каждой ссылке присвоен атрибут target="_blank".

По ряду причин нам требуется открывать ссылку в том же окне. В настройках поиска возможности отключения target="_blank" нет.

Как можно избавиться от target=_blank ?

p.s.

Элементы сниппетов (beta-версия):

Включено - обогащать сниппеты картинками со страниц документов. - не работает (картинок нет).

Вопрос: - у кого-нибудь работает?