Несколько дней страдал с Вашим поиском и, как оказалось, моей HostCMS, пока пытался привести поиск в порядок (то он упорно не хочет выглядеть так, как хочу я, то он вместо страницы на сайте кидает на страницу поиска яндекса).
Так вот. Есть пара предложений и замечаний:
1. Когда выдается "код поиска" просьба выдавать ВЕСЬ код поиска, а не <form> <input><input><script>. Добавляю я такой сий замечтальный код, настраиваю его своими div'ами, нажимаю "сохранить", открываю страницу и вижу... вижу <table> с кучей неизвестно откуда взявшихся <td><tr> и еще кучей классов и id до кучи.
2. Я понимаю, что ухищрения, описанные в пункте выше, ради неопытных пользователей, совсем не владеющих вёрсткой (другого объяснения я не вижу), но тогда сделайте всего лишь одну галочку что-то типа "загружать разметку оформления с серверов яндекса" и пусть ради бога выдается этот короткий лаконичный код
3. Или еще/вместо можно добавить галочку, по которой будет генерится тот самый CSS-код, где будут видны все id и классы и вообще именно тот, который и генерируется в head сайта в совершенно нечитаемом виде, чтобы можно было сразу его изменить, а не скакать по инспектору и не гадать что именно поменять. Пусть пользователь сам решает куда пихать ему CSS - хоть прямо под код поиска, как вы советовали в чудо-видео, хоть в CSS-файл, хоть еще куда. \
Собственно, претензия еще в том, что ваш настойчивый совет "вставлять код сразу под поиск" не сработал в моем случае - весь <style> вне блока <head> (куда загадочно импортируется ваш сгенерированный код) закоменчивается и отказывается работать. В идеале бы еще и иметь возмонжость классы по-своему называть, ибо если переименовать первый же div "ya-site-form ya-site-form_inited_no" переименовать/убрать, то во-первых не применяется ваш автоматический CSS и все эти таблицы (что радует), а во-вторых поиск после таких манипуляций кидает только на старницу яндекса (не радует).
Больше подробной информации надобно, короче говоря. К результатам поиска претензий никаких - там и CSS получить отдельно можно и "шатать" их как хочешь, даже если оно и не нужно