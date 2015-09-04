Cайт (www.speczakaz.info/) состоит из поддоменов (http://www.specteh-kem.speczakaz.info/ , http://www.specteh-krs.speczakaz.info/ и т.д.), и каждый регионально привязан. 80 регионов.

Только вот страницу выдачи приходится делать для каждого поддомена с поиском по главному домену (speczakaz.info), чтобы пользователь оставался на его региональном поддомене с результатами поиска.

Проблема в том, что этих страниц с выдачей 80 и настройки приходиться создавать и менять для каждого созданного поиска (страницы).

Вроде и преимущество есть в том, что можно и статистику просматривать по каждому поддомену.

А вот такие настройки как синонимы и уточнения, неужели придется каждый раз перебивать для каждой страницы?