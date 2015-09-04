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сентябрь 2015
Поиск для портала с поддоменами
skorykhv
4 сентября 2015, 18:06

Cайт (www.speczakaz.info/) состоит из поддоменов (http://www.specteh-kem.speczakaz.info/ , http://www.specteh-krs.speczakaz.info/ и т.д.), и каждый регионально привязан. 80 регионов.

 

Только вот страницу выдачи приходится делать для каждого поддомена с поиском по главному домену (speczakaz.info), чтобы пользователь оставался на его региональном поддомене с результатами поиска.

 

Проблема в том, что этих страниц с выдачей 80 и настройки приходиться создавать и менять для каждого созданного поиска (страницы).

Вроде и преимущество есть в том, что можно и статистику просматривать по каждому поддомену.

А вот такие настройки как синонимы и уточнения, неужели придется каждый раз перебивать для каждой страницы?

2 комментария
Поиск по поддоменам
Андрей Т.
4 сентября 2015, 18:07

Подскажите как лучше организовать поиск в рамках отдельного поддомена. Пробовал делать через уточнения (разделы сайтов) Но откровенно говоря это вообще неудобно особенно учитывая что поддоменов больше 300

4 комментария
Как изменить количество символов в Title страницы
skorykhv
6 сентября 2015, 16:38

Есть ли возможность на странице результата поиска изменить (увеличить) количество символов в title (названии) страниц (заголовке), и в фрагменте текста сниппета?

2 комментария
Поиск людей в соц. сетях
emailik78
11 сентября 2015, 19:53

Я хочу использовать поиск людей яндекс

https://yandex.ua/people/search?redircnt=1441644422.1

в своем сайте по подбору персонала

Подскажите где (или как?) получить скрипт этого поиска

1 комментарий
Не открываются картинки в "результатах поиска"
almist
11 сентября 2015, 19:55

Не знаю, туда ли попал...

Короче, ситуация следующая: открываю страницу Яндекса с результатами поиска, и на ней - "Смотреть картинки по запросу..."  При попытке открыть ссылку на эти самые картинки на экране появляются мельтешащие бледные рамки без самих изображений, а потом исчезают и они; остаются заголовок страницы и какая-то реклама внизу. Причём здесь же, если кликнуть на "смотреть картинки в других поисковых системах - Гугл, мэйл.ру..." там все картинки на месте. И при открытии "Смотреть видео по запросу..." тоже всё норм. (В Яндексе).

Настройки все (вроде бы)  пересмотрел, сбрасывал на умолчания - не помогает.  В ИЭ такой проблемы нет.

Браузер - Опера 12.17, антивирус - Dr.Web со своим брэндмауэром. 

 

 

 

 

 

 

3 комментария
Поиск срабатывает со второго раза Saas
romans-web
11 сентября 2015, 20:03

Здравствуйте. Ввожу в поле поиска запрос, например Фон для сайта

А он отвечает, что ничего не найдено.

Далее нажимаю поиск опять и все находит? Как так??

Страница поиска http://forum.opencart-russia.ru/help/search_yandex/

6 комментариев
Не индексирует
bossigorxxx
11 сентября 2015, 20:52

Поставил поиск на сайт, а индекса нет 2 день. Пишет: Проиндексировано: 0% от общего объема  Метод поиска SaaS/ Когда пойдет индекс? Как долго ждать? id поиска 2207177

13 комментариев
Заголовок не указан
lady.tania66
12 сентября 2015, 16:19

Доброго всем времени суток!

Подскажите, пожалуйста, что делать, если утерян счетчик яндекс метрики? Где можно скапировать его код, чтобы снова установить на сайт?

3 комментария
счетчик
При сохранении настроек изменяется URL подтвержденного ранее сайта - SaaS сбрасывается
nsd-marketing
18 сентября 2015, 13:13

Вбиваю в область поиска url сайта, подтвержденного ранее, в виде: site.ru. Жмем Готово. Пишет "права подтверждены".

Далее внизу страницы жмем Сохранить - url автоматически меняется на https://www.site.ru - высвечивается "права не подтверждены".

В итоге SaaS сбрасывается.

 

При любом ручном изменении url - перебивается при сохранении на https://www...

Откуда берется httpS, если мой сайт не использует такой протокол? И почему подставляется www по-умолчанию?

2 комментария
Кастомизация строки поиска
yar.rumotors
18 сентября 2015, 14:08

Несколько дней страдал с Вашим поиском и, как оказалось, моей HostCMS, пока пытался привести поиск в порядок (то он упорно не хочет выглядеть так, как хочу я, то он вместо страницы на сайте кидает на страницу поиска яндекса).

Так вот. Есть пара предложений и замечаний:

1. Когда выдается "код поиска" просьба выдавать ВЕСЬ код поиска, а не <form> <input><input><script>. Добавляю я такой сий замечтальный код, настраиваю его своими div'ами, нажимаю "сохранить", открываю страницу и вижу... вижу <table> с кучей неизвестно откуда взявшихся <td><tr> и еще кучей классов и id до кучи.

2. Я понимаю, что ухищрения, описанные в пункте выше, ради неопытных пользователей, совсем не владеющих вёрсткой (другого объяснения я не вижу), но тогда сделайте всего лишь одну галочку что-то типа "загружать разметку оформления с серверов яндекса" и пусть ради бога выдается этот короткий лаконичный код

3. Или еще/вместо можно добавить галочку, по которой будет генерится тот самый CSS-код, где будут видны все id и классы и вообще именно тот, который и генерируется в head сайта в совершенно нечитаемом виде, чтобы можно было сразу его изменить, а не скакать по инспектору и не гадать что именно поменять. Пусть пользователь сам решает куда пихать ему CSS - хоть прямо под код поиска, как вы советовали в чудо-видео, хоть в CSS-файл, хоть еще куда. \

Собственно, претензия еще в том, что ваш настойчивый совет "вставлять код сразу под поиск" не сработал в моем случае - весь <style> вне блока <head> (куда загадочно импортируется ваш сгенерированный код) закоменчивается и отказывается работать. В идеале бы еще и иметь возмонжость классы по-своему называть, ибо если переименовать первый же div "ya-site-form ya-site-form_inited_no" переименовать/убрать, то во-первых не применяется ваш автоматический CSS и все эти таблицы (что радует), а во-вторых поиск после таких манипуляций кидает только на старницу яндекса (не радует).

Больше подробной информации надобно, короче говоря. К результатам поиска претензий никаких - там и CSS получить отдельно можно и "шатать" их как хочешь, даже если оно и не нужно

7 комментариев
новости сервиса,результаты поиска,настройки дизайна,дизайн,форма поиска,область поиска
Область поиска.
mihail.khanikin
21 сентября 2015, 15:25

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Первый вопрос - Можно ли добавить в область поиска, чужие сайты, или только те на которые я могу подтвертить права? Второй вопрос - После добавлении сайтов из каталога яндекса, на первых строчках в поисковой раздаче сайты из каталога. Возможно настроить поиск так, чтобы он показывал ответы с моего сайта и только, если ничего не нашел, показывал ответы из каталога?

1 комментарий