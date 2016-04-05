Добрый день! Установили Поиск на сайт http://www.peterburgremont.ru/. Однако при заполнении поля не появляются подсказки. В настройках подсказок стоит только галка "показывать подсказки". Помогите, пожалуйста, настроить.
Поиск для сайта. Индексирование.
Ошибка 404. Нет такой страницы
А как теперь роботу подсказать, что на сайте появились новые страницы и сказать, что их неплохо бы проиндексировать?
Спасибо.
Яндекс Пингер не работает, если я правильно понял разрабатывется усовершенствованный аналог — SaaS-технология. Что делать владельцу сайта, и как скоро заработает сервис?
Отстутсвует возможность настроить индексацию сайта и получить ключ, логин и ID поиска.
Здравствуйте. Установил поиск по сайту от Яндекса. Сразу же после установки искалось все отлично, конечно в пределах глобального индекса Яндекса. После 100% индексации "поиском от яндекса для сайта" не выдаются результаты поиска по сайту даже проиндексированных страниц глобальным поиском, выдаются подсказки при вводе в поле поиска, но результатов все-равно "0". Сейчас поиск по сайту происходит по непонятному алгоритму, что-то ищет, что-то нет. Как быть?
Как уменьшить пробел под формой поиска? Очень не удобно выглядит, особенно на мобильных устройствах
Поиск на сайте работает некорректно для некоторых важных слов, так как автоматически их исправляет.
Но то, что яндекс считает словами с опечатками, на самом деле уникальные названия товара.
Добрый день!
Что необходимо сделать, чтобы в поиске отображались картинки товаров?
Ввожу запрос "little greene 192" по идее должен получить вот эту страницу http://www.eparket.com/paint/brand/little-greene/theatre-red но получаю все что угодно, только не ее. Причер если пользоваться обычным поиском Яндекса и ввести "site:eparket.com little greene 192" покажется верная страница
Ввожу запрос "Osmo" - результатов 6913. Жму на вторую страницу, поиск перезагружается и снова показывается 1 страница.
Здравствуйте. Уже около месяца совершенно неадекватно работает поиск на сайте fighttime.ru. Либо выдает не то, что нужно, либо вообще ничего не выдает. При этом поиск непосредственно в Яндексе выдает вполне адекватную картину.
Запрос для примера: Хабиб Нурмагомедов
Добрый день!
Форма поиска прописывает свои стили в head, а всё что было в head выносит в body! При этом добавляет еще перед этим кучу пробелов, которые виднеются над шапкой сайта белой полосой. В чём может быть дело?
Клуб сервиса Яндекс.Поиск для сайта. Если у вас есть вопросы по установке, настройке поиска, а также плагинов для CMS - вы можете задать их в этом клубе. Здесь же публикуются анонсы обновлений сервиса.
Яндекс.Поиск для сайта - готовое решение, позволяющее организовать поиск по сайтам с минимальными временными затратами. Поиск бесплатен, работает без ограничения запросов, легко настраивается и обладает всеми возможностями "большого" поиска Яндекса: морфологией, поисковыми подсказками, исправлением опечаток, уточнениями и т.д.
Специалисты Яндекс, нужен ваш совет и помощь!
При написании запроса в форме поиска не отображаются все возможные результаты поиска, хотя они добавлены вручную в поисковые запросы. Вернее они отображаются, но только при полном написании запроса (на рис. это хорошо видно)
Что делать?!
Заметил, что в поиск попало "лишнее". Закрыл это через robots.txt. Теперь как уговорить сервис пересканировать сайт, чтобы убралось лишнее из индекса?
Вопрос первый:
Как сделать сегментацию поиска по разделам сайта? Хочу чтобы можно было выбрать область поиска, например вот три основных раздела:
http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/
http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Chemicals/
http://arsenal-ooo.com.ua/directions/DrillingComp/
Вопрос второй:
Когда добавляю в "Сайты или разделы сайтов" строку "http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/", то она заменяется на "http://arsenal-ooo.com.ua/directions/metals/"
То есть идет приведение к нижнему регистру. Но у меня, к сожалению, оно регистро-зависимое и, соответственно, по преобразованному URL отдаст 404-ю ошибку
Ранее безотказно и с полуслова работавший "Поиск по сайту" (obtaz.com) - последее время чаще всего либо не находит страниц совсем, либо, в "лучшем" случае, даёт ссылку на запись в карте сайта. При этом в Поиске самого Яндекса страницы находятся без труда. "Поиск по сайту" же - стал непригодным для пользования. Что могло произойти и как вернуть его безотказность?
спасибо
При переходе на страницу сайта, где происходит вывод результатов, поисковый запрос становится юникодом и как следствие пишет что ничего не найдено. На самом сервисе поиск работает нормально, так же на сайте поиск с запросами на латинском работает нормально.
Други куда копать?
Добрый день! Очень давно я ставил на свои сайты поиск от Яндекс, но потом почему-то перестал. Сейчас случайно вспомнил про такую замечательную услугу от любимого поисковика. Новый сайт http://aquawarm.ru/ я сделал на MODX и установил туда поиск от Яндекс. Раньше были плагины для CMS которые помогали ускорить индексацию сайта. А по какой причине этих плагинов сейчас нет для скачивания? Спасибо!
здравствуйте.
у меня-сайт www.TOLYATTINEC.ru ,ранее я создал и СЕЙЧАС работающий www.tolyattinec.narod.ru/index.htm ,НО яндекс-поисковик НЕ работает ни там,ни там. Сохранил ли яндекс ПОИСКОВИК,ДЛЯ САЙТА ?