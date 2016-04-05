Вопрос первый:

Как сделать сегментацию поиска по разделам сайта? Хочу чтобы можно было выбрать область поиска, например вот три основных раздела:

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Chemicals/

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/DrillingComp/

Вопрос второй:

Когда добавляю в "Сайты или разделы сайтов" строку "http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/", то она заменяется на "http://arsenal-ooo.com.ua/directions/metals/"

То есть идет приведение к нижнему регистру. Но у меня, к сожалению, оно регистро-зависимое и, соответственно, по преобразованному URL отдаст 404-ю ошибку