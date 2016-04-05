Клуб Яндекс.Поиска для сайта

апрель 2016
Не работают подсказки поиска на сайте :(
firma.pozitiv
5 апреля 2016, 11:14

Добрый день! Установили Поиск на сайт http://www.peterburgremont.ru/. Однако при заполнении поля не появляются подсказки. В настройках подсказок стоит только галка "показывать подсказки". Помогите, пожалуйста, настроить.

3 комментария
Поск для сайта. Индексирование.
plmdl
5 апреля 2016, 13:21

Поиск для сайта. Индексирование.

Ошибка 404. Нет такой страницы

А как теперь роботу подсказать, что на сайте появились новые страницы и сказать, что их неплохо бы проиндексировать?

Спасибо.

1 комментарий
Яндекс Пингер не работает.
maxksimkov
5 апреля 2016, 14:49

Яндекс Пингер не работает, если  я правильно понял разрабатывется усовершенствованный аналог — SaaS-технология. Что делать владельцу сайта, и как скоро заработает сервис?

1 комментарий
Отстутсвует раздел индексация
Justziok
5 апреля 2016, 14:51

Отстутсвует возможность настроить индексацию сайта и получить ключ, логин и ID поиска. 

1 комментарий
настройка индексации
Некорректная работа поиска по сайту
pr-sl
5 апреля 2016, 14:54

Здравствуйте. Установил поиск по сайту от Яндекса. Сразу же после установки искалось все отлично, конечно в пределах глобального индекса Яндекса. После 100% индексации "поиском от яндекса для сайта" не выдаются результаты поиска по сайту даже проиндексированных страниц глобальным поиском, выдаются подсказки при вводе в поле поиска, но результатов все-равно "0". Сейчас поиск по сайту происходит по непонятному алгоритму, что-то ищет, что-то нет. Как быть?

3 комментария
Пробел под формой поиска
Удалённый пользователь
5 апреля 2016, 14:55

Как уменьшить пробел под формой поиска? Очень не удобно выглядит, особенно на мобильных устройствах

1 комментарий
Как можно отключить исправление опечаток?
YaroverFF2
5 апреля 2016, 14:55

Поиск на сайте работает некорректно для некоторых важных слов, так как автоматически их исправляет.

Но то, что яндекс считает словами с опечатками, на самом деле уникальные названия товара.

1 комментарий
Отображение картинок товаров в поиске
Михаил
5 апреля 2016, 14:57

Добрый день!

Что необходимо сделать, чтобы в поиске отображались картинки товаров?

1 комментарий
картинки в сниппетах
Не корректный результаты поиска
catsmeatman
6 апреля 2016, 19:50

Ввожу запрос "little greene 192" по идее должен получить вот эту страницу http://www.eparket.com/paint/brand/little-greene/theatre-red но получаю все что угодно, только не ее. Причер если пользоваться обычным поиском Яндекса и ввести "site:eparket.com little greene 192" покажется верная страница

1 комментарий
Не работает переключение страниц
catsmeatman
6 апреля 2016, 19:58

Ввожу запрос "Osmo" - результатов 6913. Жму на вторую страницу, поиск перезагружается и снова показывается 1 страница.

1 комментарий
Неадекватная работа поиска
rostovdesign
6 апреля 2016, 20:13

Здравствуйте. Уже около месяца совершенно неадекватно работает поиск на сайте fighttime.ru. Либо выдает не то, что нужно, либо вообще ничего не выдает. При этом поиск непосредственно в Яндексе выдает вполне адекватную картину. 

Запрос для примера: Хабиб Нурмагомедов

2 комментария
Лишние пробелы под <body>
Марина
7 апреля 2016, 20:08

Добрый день!

Форма поиска прописывает свои стили в head, а всё что было в head выносит в body! При этом добавляет еще перед этим кучу пробелов, которые виднеются над шапкой сайта белой полосой. В чём может быть дело?

2 комментария
О клубе
t1r1
7 апреля 2016, 22:30

Клуб сервиса Яндекс.Поиск для сайта. Если у вас есть вопросы по установке, настройке поиска, а также плагинов для CMS - вы можете задать их в этом клубе. Здесь же публикуются анонсы обновлений сервиса.

Яндекс.Поиск для сайта - готовое решение, позволяющее организовать поиск по сайтам с минимальными временными затратами. Поиск бесплатен, работает без ограничения запросов, легко настраивается и обладает всеми возможностями "большого" поиска Яндекса: морфологией, поисковыми подсказками, исправлением опечаток, уточнениями и т.д.

7 комментариев
Отображение подсказок при живом поиске
Станки ЧПУ
11 апреля 2016, 19:50

Специалисты Яндекс, нужен ваш совет и помощь!

При написании запроса в форме поиска не отображаются все возможные результаты поиска, хотя они добавлены вручную в поисковые запросы. Вернее они отображаются, но только при полном написании запроса (на рис. это хорошо видно)

Что делать?!

2 комментария
Как принудительно пересканировать сайт?
maxmokry
11 апреля 2016, 19:51

Заметил, что в поиск попало "лишнее". Закрыл это через robots.txt. Теперь как уговорить сервис пересканировать сайт, чтобы убралось лишнее из индекса?

1 комментарий
Сегментация поиска и регистр символов при добавлении в "Сайты или разделы сайтов"
maxmokry
11 апреля 2016, 19:52

Вопрос первый:

Как сделать сегментацию поиска по разделам сайта? Хочу чтобы можно было выбрать область поиска, например вот три основных раздела:

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Chemicals/

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/DrillingComp/

Вопрос второй:

Когда добавляю в "Сайты или разделы сайтов" строку "http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/", то она заменяется на "http://arsenal-ooo.com.ua/directions/metals/"

То есть идет приведение к нижнему регистру. Но у меня, к сожалению, оно регистро-зависимое и, соответственно, по преобразованному URL отдаст 404-ю ошибку

3 комментария
Поиск по сайту последнее время стал непригодным для пользования
obtaz
19 апреля 2016, 12:55

Ранее безотказно и с полуслова работавший "Поиск по сайту" (obtaz.com) - последее время чаще всего либо не находит страниц совсем, либо, в "лучшем" случае, даёт ссылку на запись в карте сайта. При этом в Поиске самого Яндекса страницы находятся без труда. "Поиск по сайту" же - стал непригодным для пользования. Что могло произойти и как вернуть его безотказность?
спасибо

9 комментариев
Вывод поискового запроса в Юникоде, как бороться?
Роман
20 апреля 2016, 15:28

При переходе на страницу сайта, где происходит вывод результатов, поисковый запрос становится юникодом и как следствие пишет что ничего не найдено. На самом сервисе поиск работает нормально, так же на сайте поиск с запросами на латинском работает нормально.

Други куда копать?

1 комментарий
Плагины для CMS
Андрей Николаевич
20 апреля 2016, 15:45

Добрый день! Очень давно я ставил на свои сайты поиск от Яндекс, но потом почему-то перестал. Сейчас случайно вспомнил про такую замечательную услугу от любимого поисковика. Новый сайт http://aquawarm.ru/ я сделал на MODX и установил туда поиск от Яндекс. Раньше были плагины для CMS которые помогали ускорить индексацию сайта. А по какой причине этих плагинов сейчас нет для скачивания? Спасибо!

1 комментарий
пришлите поиск,ПОЖАЛУЙСТА
tolyattinec
20 апреля 2016, 15:46

здравствуйте.

у меня-сайт www.TOLYATTINEC.ru ,ранее я создал и СЕЙЧАС работающий www.tolyattinec.narod.ru/index.htm ,НО  яндекс-поисковик НЕ работает ни там,ни там. Сохранил ли яндекс ПОИСКОВИК,ДЛЯ САЙТА ?

1 комментарий