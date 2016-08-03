Пытаюсь настроить и проверить поиск на тестовом поддомене сайта, не получается. Яндекс пишет "Пожалуйста, подтвердите права на сайт в Яндекс.Вебмастере.", хотя я подтвердил права и на домен и на поддомен.
Был отличный поиск по дате появления объявлений, а вот теперь стал показывать
Ранее такого не было, были откличная поисковая выдача
Здравствуйте!
Подскажите какой дописать код чтобы результат поиска подсвечивался в определеном месте страницы?
Здравствуйте!
Есть ли какая-то возможность получать результаты поиска в JSON вместе с id товара, который указан в YML (атрибут id в элементе offer)?
Дело в том что без этой информации достаточно сложно сделать:
- Группировку предложений в одно, так как часто товары дублируют друг друга, отличаясь незначительной опцией и ценой
- Кнопку купить, которая сразу добавит товар в корзину, минуя карточку товара
Если это не планируется, можно ли использовать поле description для передачи этой информации? Конечно, это будет, отдельный, специально подготовленный YML файл.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста возможно ли в поле input установить свой placeholder="text"
Имеется ввиду Код формы поиска выдаваемый по умолчанию.
спасибо
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста:
1. Что индексируется? Карточка товара или тег description?
2. Хорошо бы включить id оффера в выдачу json. Без него сложно сформировать кнопку "купить", проверить доступность оффера и т.д.
3. Есть два изображения в выдаче:
"snippet" : "<изображение>",
"mobileSnippet" : "<изображение_для_мобильного>",
Откуда берётся mobileSnippet?
На одной странице выводится два поиска яндекс: обычный поиск и поиск для интернет магазинова
в Яндекс.Поиск оба поиска проиндексированый, а на сайте не работает поиск по каталогу сначала появляетс надпись "Результаты загружаются" и прогрес бар, а потом "Указанного поиска по сайту не существует".
Как поправить ошибку?
было бы еще удобней добавить сортировку не только по цене, но и по алфавиту. А еще лучше, добавить сортировку по релевантности или по рейтингу.
Большое спасибо за поиск.
Добрый день.
Установили на сайт "Поиск для интернет-магазинов" через API всё отлично работает, большое спасибо.
Можно ли как то использовать автозавершение через API? Использовать "Предиктор" наверное не совсем то, подсказка должна быть в тематике сайта. Если отправлять начальный кусок фразы в поиск то часто бывает, что ничего не находит.
Здравствуйте! На сайте http://akbmag.ru использую "Поиск для интернет-магазинов β"
выдача в формате json.
Очень долго ответ приходит - более 10 секунд. Вот скрин
Для примера введите castrol или shell. Буду рад, если сможете помочь решить задачу.
Ребят, что ж такие кнопки-то уродливые, и поменять нельзя... Сделали бы пару опций хотя бы: цвет, шрифт. Или это я туплю, и где-то это настраивается?
Добрый день, уже сутки висит такая надпись.
searchid=2277159
можете подсказать в чем дело?
Здравствуйте, Яндекс. Тестируем поиск для интернет-магазинов http://www.up18.by/searchall/ к сайту пока не прикручивали, тестируем в вашем интерфейсе "проверка поиска". В данный момент обноружили следующие моменты требующие разъяснений:
1. Если искть товар по артикулу и в нем присутствует цифра например DWE3 то в выподающих подсказках товар присутствует но если нажать искать то он ничего не найдет. Покачто мы это связали именно с цифрами, если написать DWE то в выдаче всё будет.
2. Не находит части слов. То есть пишем "л" нажимаем найти, отлично находит все пишем "лоб" в подсказках находит отлично показывает хотя почемуто не совсем с того что нужно но не суть, нажимаем найти, в выдаче ничего, пишем "лобзик" даже если с ошибками всё находит отлично.
Добрый день, пытаюсь подключить ваш поиск на наш сайт. Столкнулся со следующей ошибкой при подключении yml-каталога:
This categories contain cycles or haven't root category : 2201,2260,1258,1997 at "-1:-1".
С чем она может быть связана?
Спасибо.
Добрый день.
1. На странице https://inotonshop.ru/search стоят 2 поиска: обычный Поиск по сайту и Поиск для интернет магазинов. Первый работает нормально, второй выдает ошибку: Указанного поиска по сайту не существует. Посмотрите пожалуйста, в чем ошибка.
2. На странице "проверка поиска" при проверке, выяснилось, что товары которые забиты в долларах, выдаются в долларах. Информация о курсах в YML есть. Очень хочется, чтобы можно было выводить цены в пересчете в рубли (как на маркете).
Подскажите:
- Как часто ваш поиск для интернет-магазинов проверяет обновления в YML-выгрузке?
- Как скоро учитываются акутальные изменения в json-выдаче поиска? Например, если мы обновляем выгрузку раз в 2 часа, то как скоро в данных поиска будут появляться новые товары?
- Ваш поиск детектирует обновления по тегу <yml_catalog date="..."> и только в том случае, если тот изменился с момента предыдущего разбора, перепроверяет выгрузку целиком?
Доброго Здравия. Может повторюсь или просто не вижу как установить Пингер. Или он теперь без надобности ? Раньше была ссылка CMS плагины, более не вижу.
уже сутки такое сообщение.
В json не нашел offer id="", как можно его получить?
Хотелось бы получать всю выдачу без разделения на страницы, чтобы самостоятельно ее обработать и разбить на необходимое количество страниц.