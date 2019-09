Добрый день, пытаюсь подключить ваш поиск на наш сайт. Столкнулся со следующей ошибкой при подключении yml-каталога:

This categories contain cycles or haven't root category : 2201,2260,1258,1997 at "-1:-1".

С чем она может быть связана?

Спасибо.