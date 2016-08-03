Здравствуйте, Яндекс. Тестируем поиск для интернет-магазинов http://www.up18.by/searchall/ к сайту пока не прикручивали, тестируем в вашем интерфейсе "проверка поиска". В данный момент обноружили следующие моменты требующие разъяснений:

1. Если искть товар по артикулу и в нем присутствует цифра например DWE3 то в выподающих подсказках товар присутствует но если нажать искать то он ничего не найдет. Покачто мы это связали именно с цифрами, если написать DWE то в выдаче всё будет.

2. Не находит части слов. То есть пишем "л" нажимаем найти, отлично находит все пишем "лоб" в подсказках находит отлично показывает хотя почемуто не совсем с того что нужно но не суть, нажимаем найти, в выдаче ничего, пишем "лобзик" даже если с ошибками всё находит отлично.