Клуб Яндекс.Поиска для сайта

август 2016
Поиск на поддомене не работает
Open Sansara
3 августа 2016, 19:57

Пытаюсь настроить и проверить поиск на тестовом поддомене сайта, не получается. Яндекс пишет "Пожалуйста, подтвердите права на сайт в Яндекс.Вебмастере.", хотя я подтвердил права и на домен и на поддомен.

4 комментария
Яндекс найдёт всё. Со временем. Перестал работать сервис
Никадор Ступин
3 августа 2016, 20:18

Был отличный поиск по дате появления объявлений, а вот теперь стал показывать

Ранее такого не было, были откличная поисковая выдача

4 комментария
Подсветка результатов поиска
НикНик Д.
3 августа 2016, 20:20

Здравствуйте!

Подскажите какой дописать код чтобы результат поиска подсвечивался в определеном месте страницы?

1 комментарий
Яндекс.Поиск
id товара из YML в поиске для интернет-магазина
DustAndrey
3 августа 2016, 20:25

Здравствуйте!

Есть ли какая-то возможность получать результаты поиска в JSON вместе с id товара, который указан в YML (атрибут id в элементе offer)?

Дело в том что без этой информации достаточно сложно сделать:

  • Группировку предложений в одно, так как часто товары дублируют друг друга, отличаясь незначительной опцией и ценой
  • Кнопку купить, которая сразу добавит товар в корзину, минуя карточку товара

Если это не планируется, можно ли использовать поле description для передачи этой информации? Конечно, это будет, отдельный, специально подготовленный YML файл.

6 комментариев
Placeholder для input
Илья
3 августа 2016, 20:42

Здравствуйте, 

Подскажите пожалуйста возможно ли в поле input установить свой placeholder="text" 

Имеется ввиду Код формы поиска выдаваемый по умолчанию.

спасибо

3 комментария
Поиск для интернет-магазинов - вопросы, вопросы...
Андрей Березин
3 августа 2016, 20:48

Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста:

1. Что индексируется? Карточка товара или тег description?

2. Хорошо бы включить id оффера в выдачу json. Без него сложно сформировать кнопку "купить", проверить доступность оффера и т.д.

3. Есть два изображения в выдаче:
"snippet" : "<изображение>",
"mobileSnippet" : "<изображение_для_мобильного>",
Откуда берётся mobileSnippet?

4 комментария
Указанного поиска по сайту не существует.
Удалённый пользователь
3 августа 2016, 20:50

На одной странице выводится два поиска яндекс: обычный поиск и поиск для интернет магазинова

в Яндекс.Поиск оба поиска проиндексированый, а на сайте не работает поиск по каталогу сначала появляетс надпись "Результаты загружаются" и прогрес бар, а потом "Указанного поиска по сайту не существует".

Как поправить ошибку?

5 комментариев
Яндекс.Поиск,Указанного поиска по сайту не существует.
Пожелание по работе поиска
kubaninstrument.ru
3 августа 2016, 21:55

было бы еще удобней добавить сортировку не только по цене, но и по алфавиту. А еще лучше, добавить сортировку по релевантности или по рейтингу.

Большое спасибо за поиск.

3 комментария
Автозавершение через API
connect-s.ru
4 августа 2016, 11:24

Добрый день.

Установили на сайт "Поиск для интернет-магазинов" через API всё отлично работает, большое спасибо.

Можно ли как то использовать автозавершение через API? Использовать "Предиктор" наверное не совсем то, подсказка должна быть в тематике сайта. Если отправлять начальный кусок фразы в поиск то часто бывает, что ничего не находит.

6 комментариев
Выдача в формате JSON - ответ от сервера через более чем 10 секунд!
Алексей Б.
4 августа 2016, 11:29

Здравствуйте! На сайте http://akbmag.ru использую "Поиск для интернет-магазинов β"

выдача в формате json.

Очень долго ответ приходит - более 10 секунд. Вот скрин

Для примера введите castrol или shell. Буду рад, если сможете помочь решить задачу.

1 комментарий
Дизайн кнопок формы поиска
pecuniat
4 августа 2016, 20:22

Ребят, что ж такие кнопки-то уродливые, и поменять нельзя... Сделали бы пару опций хотя бы: цвет, шрифт. Или это я туплю, и где-то это настраивается?

4 комментария
Проиндексировано: 0% от общего объема
dragunov.paul
11 августа 2016, 18:32

Добрый день, уже сутки висит такая надпись.

searchid=2277159

можете подсказать в чем дело?

3 комментария
Не находит цифровые запросы и не находит недописанные слова
УП 18
11 августа 2016, 19:35

Здравствуйте, Яндекс. Тестируем поиск для интернет-магазинов http://www.up18.by/searchall/ к сайту пока не прикручивали, тестируем в вашем интерфейсе "проверка поиска". В данный момент обноружили следующие моменты требующие разъяснений:

1. Если искть товар по артикулу и в нем присутствует цифра например DWE3 то в выподающих подсказках товар присутствует но если нажать искать то он ничего не найдет. Покачто мы это связали именно с цифрами, если написать DWE то в выдаче всё будет.

2. Не находит части слов. То есть пишем "л" нажимаем найти, отлично находит все пишем "лоб" в подсказках находит отлично показывает хотя почемуто не совсем с того что нужно но не суть, нажимаем найти, в выдаче ничего, пишем "лобзик" даже если с ошибками всё находит отлично.

15 комментариев
Проблема с разбором yml каталога
pzrk.pzrk
12 августа 2016, 11:30

Добрый день, пытаюсь подключить ваш поиск на наш сайт. Столкнулся со следующей ошибкой при подключении yml-каталога: 
This categories contain cycles or haven't root category : 2201,2260,1258,1997 at "-1:-1".
С чем она может быть связана?
Спасибо. 
 

2 комментария
Поиск для интернет-магазинов. Указанного поиска по сайту не существует и цена в валюте
Инотон
15 августа 2016, 17:07

Добрый день.

1. На странице https://inotonshop.ru/search стоят 2 поиска: обычный Поиск по сайту и Поиск для интернет магазинов. Первый работает нормально, второй выдает ошибку: Указанного поиска по сайту не существует. Посмотрите пожалуйста, в чем ошибка.

2. На странице "проверка поиска" при проверке, выяснилось, что товары которые забиты в долларах, выдаются в долларах. Информация о курсах в YML есть. Очень хочется, чтобы можно было выводить цены в пересчете в рубли (как на маркете).

19 комментариев
Как часто Поиск для интернет-магазинов обновляет данные?
thriveweb
22 августа 2016, 12:17

Подскажите:

  1. Как часто ваш поиск для интернет-магазинов проверяет обновления в YML-выгрузке?
  2. Как скоро учитываются акутальные изменения в json-выдаче поиска? Например, если мы обновляем выгрузку раз в 2 часа, то как скоро в данных поиска будут появляться новые товары?
  3. Ваш поиск детектирует обновления по тегу <yml_catalog date="..."> и только в том случае, если тот изменился с момента предыдущего разбора, перепроверяет выгрузку целиком?
1 комментарий
поиск для сайта,поиск для интернет-магазинов
плагин Яндекс.ПДС пингер, CMS Wordpress
PitDan
26 августа 2016, 18:15

Доброго Здравия. Может повторюсь или просто не вижу как установить Пингер. Или он теперь без надобности ? Раньше была ссылка CMS плагины, более не вижу. 

1 комментарий
Проиндексировано: 0% от общего объема
AndroidMag
26 августа 2016, 18:19

уже сутки такое сообщение.

1 комментарий
Можно получить offer id=""?
patent33
28 августа 2016, 20:18

В json не нашел offer id="", как можно его получить?

2 комментария
Можно получать всю выдачу без разделения на страницы?
patent33
30 августа 2016, 14:18

Хотелось бы получать всю выдачу без разделения на страницы, чтобы самостоятельно ее обработать и разбить на необходимое количество страниц.

3 комментария