Клуб Яндекс.Поиска для сайта

май 2016
Пропала вкладка настройки пинга http://site.yandex.ru/ping.xml для поисков
Юрий
4 мая 2016, 14:22

Собственно сабж, сайт переехал, а следовательно надо сменить ip для сайта в настройке пинга http://site.yandex.ru/ping.xml  но такой вкладки просто нет в настройках поиска, на запрос по url 

https://site.yandex.ru/ping.xml?urls=...............&login=.......&search_id=2156210&key=32d6b2821fb5654cf4ce17fbfb0c0edbb6c7a902

ответ явно есть, а значит сервис должен типа работать, куда сунуться ?

1 комментарий
Практически пустые саджесты ("поисковые подсказки")
Sergei Kuznetsov
4 мая 2016, 21:25

1. Контент проиндексирован на 100%, но при начале ввода слов в поисковую форму лишь изредка что-то всплывает в саджесте, даже когда вводишь слово, которое очень часто встречается на сайте. Вводишь букву «с» — показывает только один вариант «сложные», и всё, других слов на букву «с» саджест не знает. Продолжаешь допечатывать по буква популярные слова — не появляются. Вводишь букву «а» — вообще 0 саджестов, типа, ни одного слова на букву «а» на сайте нет?

2. Интерфейс «Мои подсказки» в пункте настроек «Поисковые подсказки» непонятно, что делает. Ввёл слово, нажал плюсик — и что дальше? При обновлении страницы всё пропало, как будто и не было. В саджесте на сайте добавленное через эту форму не появилось. Аналогичный вопрос был здесь — https://yandex.ru/blog/sitesearch/3263 — и так и висит без ответа. В обсуждении упоминаются какие-то «префиксы», но в «Поисковых подсказках» нет ни слова ни про какие «префиксы».

12 комментариев
поисковые подсказки
Результаты поиска по сайту во всплывающем окне (а-ля Google)
gorbi1964
6 мая 2016, 18:01

Есть в планах такую штуку сделать? Не в отдельном окне, а во всплывающем?

5 комментариев
Search Suggestion Link/Api
Удалённый пользователь
8 мая 2016, 14:10

How can i get related search suggestions in a response of xml or json for my project ? Is there any search Suggestion Api just like the google/youtube provides ? I am unable to find that or if there is a related technology regarding the search Suggestions ? Please guide me. 

4 комментария
Как быстро исчезнет пометка "Проиндексировано: 0% от общего объема"?
gorbi1964
8 мая 2016, 14:12

Я так понимаю, что после этого заработают поисковые подсказки?

4 комментария
перестал работать поиск на сайте
yurs89
13 мая 2016, 12:23

перестал неожиданно работать поиск на сайте http://www.russ-artel.ru/, даже в личном кабинете в проверке поиске, на любой запрос ничего не найдено

7 комментариев
непонятная логика поиска
Максим Ткаченко
13 мая 2016, 15:56

на запрос 216-0752001, 0752001 пишет что ничего не найдено, хотя если пользоваться "родным поиском" CMS, то результат - http://magzip.ru/search/?words=0752001&set=1&pole=2&cat=473

в ссылке над резултатми поиска есть строка поиска Яндекс, мы пытаемся его использовать как расширенный поиск для сайта, но он не всегда верно отрабатывает, если задать "2001" то выдаст три клавиатуры, а чипы забудет, на 0752001 вообще говорит что нет ничего, а это один их наиболее частых запросов по статистике Яндекс.Поиск

11 комментариев
Не работают подсказки
d.rodionychev@matik.ru
13 мая 2016, 15:57

Не получается заставить работать подсказки в поиске ни непосредственно на сайте, где я его разместил (glavmusor.ru), ни при проверке поиска в настройках поиска на webmaster.yandex.ru. Индексация произведена на 100%. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.

8 комментариев
Спрошу ещё раз про время индексации
gorbi1964
13 мая 2016, 20:10

Сколько занимает индексация - дни, недели, месяцы?

8 комментариев
Индексация и траст сайта
dreammate
17 мая 2016, 20:37

Здравствуйте, путем проб и ошибок на прошлых своих сайтах, где были допущены ошибки в создании и продвижении, а позже устранены благодаря и вашей помощи (Службы поддержки), возник вопрос. Сейчас начали делать качественный сайт с нуля. 
Играет ли большую роль шаблон сайта (шаблон сайта стандартный, немного измененный). Нужно ли полностью его уникализировать? Лучше это делать сейчас (пока молодой) или можно обновиться позже и не повлияет ли это на продвижение?
Сайт http://richpro.ru/

4 комментария
сайты
Поиск по интернету
Fanissh79
17 мая 2016, 20:39

А можно сделать поиск по интернету от Яндекс на сайт?

что-то в опциях не нашел поиск по интернету

7 комментариев
поиск по интернету
Как изменить IP-адрес сайта в Yandex Pinger?
d.maksimau2013
17 мая 2016, 20:40

Изменился IP-адрес сайта, нужно вставить в Yandex Pinger ключ, подскажите, как это сделать. Благодарю.

2 комментария
Поиск
Заводчанин
26 мая 2016, 19:00
Сайт пропал из поиска, ссылка : http://www.rinedoors.net/ ранее сайт был заблокирован роботом, как сошла блокировка переиндексировал сайт, все норм только он не появился в поиске
1 комментарий
поиск
Поиск без https
Александр
30 мая 2016, 17:57

Поиск стал выдавать ссылки на https сайта, который не работает. Как сделать, чтобы ссылки ввели на http версию сайта?

3 комментария
Сайт запрещен к индексации, будет ли работать поиск?
mebellogo
30 мая 2016, 18:05

Вопрос собственно в заголоаке, сайт запрещен к индексации, будет ли работать поиск по сайту?

1 комментарий
В форме поиска по сайту большой отступ между полем для ввода текста и кнопкой найти
Airbox_msk
30 мая 2016, 18:09

Код формы был вставлен максимально аккуратно.

В итоге на сайте в форме поиска по сайту большой отступ между полем для ввода текста и кнопкой найти.

http://www.merek.ru.

Посоветуйте пожалуйста как его сделать меньше, чтоб выглядело как на странице с образцом формы.

Заранее спасибо!

2 комментария