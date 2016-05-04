1. Контент проиндексирован на 100%, но при начале ввода слов в поисковую форму лишь изредка что-то всплывает в саджесте, даже когда вводишь слово, которое очень часто встречается на сайте. Вводишь букву «с» — показывает только один вариант «сложные», и всё, других слов на букву «с» саджест не знает. Продолжаешь допечатывать по буква популярные слова — не появляются. Вводишь букву «а» — вообще 0 саджестов, типа, ни одного слова на букву «а» на сайте нет?

2. Интерфейс «Мои подсказки» в пункте настроек «Поисковые подсказки» непонятно, что делает. Ввёл слово, нажал плюсик — и что дальше? При обновлении страницы всё пропало, как будто и не было. В саджесте на сайте добавленное через эту форму не появилось. Аналогичный вопрос был здесь — https://yandex.ru/blog/sitesearch/3263 — и так и висит без ответа. В обсуждении упоминаются какие-то «префиксы», но в «Поисковых подсказках» нет ни слова ни про какие «префиксы».