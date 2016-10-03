Клуб Яндекс.Поиска для сайта

октябрь 2016
Поиск только по цене без названия товара
Alexey K.
3 октября 2016, 16:28

Добрый вечер.

Настроили, все работает отлично, но возник вопрос, возможно ли осуществить поиск только по ценам без названия какого-то конкретного товара? Например, выбрать все товары стоимостью от 1-й тыс.р. до 2-х тыс.р? Сейчас указав только цену, пишет, что не указан поисковый запрос.

Яндекс поиск
Удалённый пользователь
3 октября 2016, 16:56

Как уменьшить ширину яндекс поиска? Какая часть кода отвечает за этот параметр?

1 комментарий
Надо ли закрывать результаты яндекс-поиска на сайте от индексации и как?
Михаил
5 октября 2016, 12:53

Добрый день

Установил яндекс-поиск, и со временем обнаружил, что в вебмастере в разделе внутренних ссылок появилось много ссылок со страницы выдачи результатов яндекс-поиска по сайту типа http://www.referator.ru/example.html?searchid=2253437&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&web=0

Два вопроса.

Первый - не воспринимается ли это как поисковый спам и дублирование контента, и может быть лучше закрыть страницу выдачи результатов от греха подальше, тем более что яндекс на это какбэ намекает в вебмастере? (С другой стороны, в самом "яндекс-поиске" по сайту про это ни слова, может речь идет о сторонних поисках)

Второй - как грамотно закрыть страницу выдачи, просто прописать ее в robots.txt страницу  http://www.referator.ru/example.html, где стоит код выдачи результатов, или как? ведь как таковые результаты нигде не прописываются, это просто код на странице, и каждый раз генерируется и выдается новая страница, не могу понять, если закрыть от индекса саму страницу example.html с кодом результатов поиска, этого достаточно?
А то получается, вроде из благих побуждений поставил ради клиентов, а можно попасть в бан якобы за дубляж мухляж?

Поиск для интернет-магазинов не обрабатывает xml файл
Юрий
12 октября 2016, 13:33

Здравствуйте. 

Все было ОК до одного момента. Перестал обрабатываться файл xml для поиска (Поиск для интернет-магазинов). Система пишет что "Каталог обрабатывается", в итоге выдает ошибку через длительное время, о том, что обработать его не удалось... На нашей стороне с файлом все в порядке, ответ сервера 200 ок, изменения в файл не вносились. Проверьте пожалуйста. Ссылка на xml - http://nsprus.ru/data.xml поиск настроен на этом же домене. Спасибо!

2 комментария
Как подтвердить права на сайт, на который уже подтверждёны права?
skylab
14 октября 2016, 17:19

Хочу установить поиск для инет магазинов, сервис просит подтвердить права на сайт, права на который уже подтверждены.

Сервис поиска предлагает подтвердить права и просто даёт ссылку на вебмастер, ни файлов ни куска кода, который можно было бы загрузить.

Причем, при установке обычного поиска сервис сам понял что, на аккаунт под которым я сижу, права на сайт подтверждены.

2 комментария
Как встроить поиск на сайт, где inline скрипты запрещены CSP
Сергей
17 октября 2016, 13:54

Собственно, сабж. Я понимаю примерно, что сами скрипты можно перенести в файл, это несложно. Но вот переписать onclick с кучей параметров во внешнюю функцию - такого я не умею. Было бы здорово, если бы в помощи был раздел, посвященный этому вопросу. В яндекс-метрике такое имеется.

7 комментариев
Выборочный поиск
laysnsko
18 октября 2016, 17:44

Здравствуйте.

1. как сделать поиск только по одной категории на сайте?

2. уже скоро как сутки висит сообщение  "Проиндексировано: 0% от общего объема" 

p.s. используется saas поиск

3 комментария
Поиск для интернет магазина. Очередь на проверку xml файла
Юрий
20 октября 2016, 13:38

Здравствуйте. В индексе Яндекса пропали сниппеты с ценой, доставкой и т.п. не только у нас, но у всех конкурентов. Последняя дата индексации xml файла 18.10.2016. При  попытке обновить файл вручную появляется сообщение "Каталог в очереди на проверку", оно  висит очень долго и не меняется, что то не так.. Проверьте пожалуйста

8 комментариев
Дизайн формы
skylab
22 октября 2016, 14:55

Здравствуйте.

Можно ли как то убрать форму с фильтрами цены, наличия и разделов товаров и оставить только одну выдачу? Имется ввиду бета поиск для инет магазина.

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Убрать из вывода поиска doc файлы
ust-vaenga
24 октября 2016, 15:55

Возможно ли убрать из вывода поиска doc, docx и тому подобные файлы? Чтобы были ссылки только на страницы сайта.

2 комментария
Автофокус на строке поиска
glebsterx
26 октября 2016, 18:32

Добрый день! 

Возникла необходимость сделать автофокусировку на поле ввода формы поиска вот на этой странице: http://gorodazov.ru/search.html

Подскажите плиз как это сделать?

Спасибо!

P.S. autofocus в <input>  не спасает

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