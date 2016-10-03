Добрый день

Установил яндекс-поиск, и со временем обнаружил, что в вебмастере в разделе внутренних ссылок появилось много ссылок со страницы выдачи результатов яндекс-поиска по сайту типа http://www.referator.ru/example.html?searchid=2253437&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&web=0

Два вопроса.

Первый - не воспринимается ли это как поисковый спам и дублирование контента, и может быть лучше закрыть страницу выдачи результатов от греха подальше, тем более что яндекс на это какбэ намекает в вебмастере? (С другой стороны, в самом "яндекс-поиске" по сайту про это ни слова, может речь идет о сторонних поисках)

Второй - как грамотно закрыть страницу выдачи, просто прописать ее в robots.txt страницу http://www.referator.ru/example.html, где стоит код выдачи результатов, или как? ведь как таковые результаты нигде не прописываются, это просто код на странице, и каждый раз генерируется и выдается новая страница, не могу понять, если закрыть от индекса саму страницу example.html с кодом результатов поиска, этого достаточно?

А то получается, вроде из благих побуждений поставил ради клиентов, а можно попасть в бан якобы за дубляж мухляж?