Здравствуйте!

Как я уже писал в предыдущем сообщении, мой сайт переехал и модуль Яндекс-Пингер работать отказался.

Я переключился на SaaS-поиск. За сутки сайт проиндексировался на 100%.

Приступаю к тестированию нового поиска.

Специально даю поиску легкие задания - ввожу названия товаров, которые представлены на сайте очень давно.

Сайт: http://www.dlyapodruzek.ru

1) Запрос:

"Omsa Attiva 40" - Обычный поиск дает 100% релевантный ответ - ссылку на карточку товара. Saas - выдает ссылки на категории товаров, в которых представлена данная модель, на карту сайта, на другие товары, с которой покупают эту. А на сам товар ссылки нет! Запрос предельно конкретный - точное название модели.

2) Задание посложнее. Запрос "1005" - модель женского белья, представленная на сайте более 5 лет. Saas - выдает карту сайта, общий каталог товаров и т.п. Товара нет. Обычный поиск - дает ссылку на модель "ALLA BUONE 1005" - 100% релевантность.

Может времени для индексации слишком мало было? Надпись "сайт проиндексирован 100%" я видел, но результаты saas-поиска не могу назвать удовлетворительными, извините.

Покак возвращаюсь на ваш обычный поиск. Пусть, медленнее обновляется, но , работает прекрасно. Крайне расстроен, что убрали пингер.

Буду признателен, если подскажете в чем проблема c saas-поиском.

Спасибо! С уважением, Дмитрий