Здравствуйте!
Возможно ли (если "да", как это сделать) выводить Результаты_поиска без использования формы ввода сервиса? Дело в том, что на сайте имеется поисковая форма, работу которой в целом задумываю по двум алгоритмам (переключатель между ними - RadioButton-элементы).
1. Ищет по моему собственному алгоритму среди XML-файлов, выводя результаты для файлов, привязанных к данным файлам XML (компилированные PDF, берущие данные для поиска и ссылок из соответствующих XML-файлов).
2. Яндекс-Поиск. Результат - вывод документов (страниц), найденных Яндексом.
(При 2-м алгоритме, разумеется, еще одна форма ввода поиска для пользователя нелогична и излишня).
Имеем простую форму вида:
- в зависимости от значения RadioButton, она передает переменную "поисковый запрос" и запускается алгоритм того или другого обработчика вывода результатов:
- search_pdf.php
- search_yandex.php (используется только вторая часть кода от Яндекса - вывод на страницу).
Думаю, что Возможно. Каким образом правильно передать переменную в ниже приведенный код Яндекс-поиска?
<!-- Код формы поиска -->
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://мой-сайт.ru/search_ya.php','arrow':false,'bg':'transparent','fontsize':14,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'Поиск на Моем-сайте.ru','suggest':true,'target':'_self','tld':'ru','type':3,'usebigdictionary':false,'searchid':2279368,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'поиск по сайту','input_placeholderColor':'#4c4c4c','input_borderColor':'#7c7c7c'}"><form action="https://yandex.ru/search/site/" method="get" target="_self" accept-charset="utf-8"><input type="hidden" name="searchid" value="2279368"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="search" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>
<!-- Код результатов поиска -->
<div id="ya-site-results" onclick="return {'tld': 'ru','language': 'ru','encoding': '','htmlcss': '1.x','updatehash': true}"></div><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0];s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Results.init();})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>