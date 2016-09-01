Клуб Яндекс.Поиска для сайта

сентябрь 2016
Вопросы по Яндекс-поиску
Дмитрий
1 сентября 2016, 13:11

Здравствуйте!

Ряд вопросов по поиску.

Перенес сайт на другой хостинг, соответсвенно поменялся ip-адрес сайта. Яндекс.пингер перестал работать: "Запрос приходит с IP адреса ххх который не указан в списке адресов в настройках вашего поиска". Как я понял - в связи с переходом на Saas пингеры закрыли. 

1) Модуль можно удалять? Поменять там ip уже никак нельзя?

И еще вопросы:

В связи с отменой пингеров я включил saas-поиск.

2) Нужно ли менять код для вставки на сайте если переключил на saas?

3) Наблюдаю надпись "Проиндексировано: 0% от общего объема" - за сутки поиск успеет заработать, хотя бы частично (Яндексом проиндексировано 1949 страниц)?

4) Поиск для интернет-магазинов β - можно включать параллельно с saas?

Спасибо!

3 комментария
Обычный поиск VS SaaS
Дмитрий
3 сентября 2016, 18:44

Здравствуйте!

Как я уже писал в предыдущем сообщении, мой сайт переехал и модуль Яндекс-Пингер работать отказался. 

Я переключился на SaaS-поиск. За сутки сайт проиндексировался на 100%.

Приступаю к тестированию нового поиска.

Специально даю поиску легкие задания - ввожу названия товаров, которые представлены на сайте очень давно. 

Сайт: http://www.dlyapodruzek.ru

1) Запрос:

"Omsa Attiva 40"  - Обычный поиск дает 100% релевантный ответ - ссылку на карточку товара. Saas - выдает ссылки на категории товаров, в которых представлена данная модель, на карту сайта, на другие товары, с которой покупают эту. А на сам товар ссылки нет! Запрос предельно конкретный - точное название модели.

2) Задание посложнее. Запрос "1005" - модель женского белья, представленная на сайте более 5 лет. Saas - выдает карту сайта, общий каталог товаров и т.п. Товара нет. Обычный поиск - дает ссылку на модель "ALLA BUONE 1005" - 100% релевантность.

Может времени для индексации слишком мало было? Надпись "сайт проиндексирован 100%" я видел, но результаты saas-поиска не могу назвать удовлетворительными, извините.

Покак возвращаюсь на ваш обычный поиск. Пусть, медленнее обновляется, но , работает прекрасно. Крайне расстроен, что убрали пингер. 

Буду признателен, если подскажете в чем проблема c saas-поиском.

Спасибо! С уважением, Дмитрий

1 комментарий
Повторяющиеся продукты в выдаче
patent33
4 сентября 2016, 20:50

Заметил, что стали появляться одинаковые продукты в поисковой выдаче. Например, Анжелика обтикон цветнаяhttp://www.lustra-gus.ru/poisk-po-saytu?searchid=2271877&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&web=0#p=1&categoryId=80 и http://www.lustra-gus.ru/poisk-po-saytu?searchid=2271877&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&web=0#p=2&categoryId=80

В json выдаче происходит, то же самое.

11 комментариев
Фильтры в выдаче
Денис
7 сентября 2016, 15:22

Планируется ли в поиске для интернет магазинов сделать фильтрацию по свойствам товаров? Мне казалось я видел это на презентации. Сейчас при поиске можно только указать фильтр по цене, наличию и "уточнить раздел"

4 комментария
Поиск по сайту
Техно-Сервис
8 сентября 2016, 14:39

Добрый день.

Поиск на сайте стал выдавать ссылки на посторонние сайты. Настроено для одного сайта. Права подтверждены.Индексация пройдена. Код обновлен. Не работает, как раньше.

Очень не нравится. Как бороться ?

3 комментария
Реклама в поиске по сайту
Grinenko Dmitry
9 сентября 2016, 15:17

Подскажите, что нужно сделать, чтобы в поиске по сайту появилась реклама? Нужно как-либо настраивать площадку в рекламной сети?

1 комментарий
3 Вопроса по поиску
Евгений
11 сентября 2016, 16:35

вопрос первый когда устанавливаю поиск для сайта и отображаются результаты как их скрыть можно сделать крестик например в правом верхнем углу и еще если сделать самому то как его отображать только когда отображаются результаты и скрывать когда их нет

вопрос второй можно сделать прокрутку результатов поиска чтобы сам div скролился по вертикали а то результаты обрезаются при сложной верстки пробовал сам ушел в дебри и окончательно запутался нужно конкретное решение.

вопрос третий при навигации по результатам после нескольких кликов каждый раз разное количество выкидывает сообщение Указанного поиска по сайту не существует .      иногда помогает перезагрузка страницы. 

как с этим быть

8 комментариев
Будут ли реализованы подсказки в API для интернет-магазинов?
patent33
13 сентября 2016, 14:44

Будут ли реализованы подсказки в API для интернет-магазинов?

3 комментария
Не индексируется сайт
utrobin2006
13 сентября 2016, 15:17

Добрый день! Подскажите, у меня сайт www.chelzavod.ru не индексируется уже нескольно дней пишет что 0%. Я что-то не так сделал?

4 комментария
Индексация сайта
дизайн блока в поиске для интернет магазинов
Юрий
13 сентября 2016, 15:26

Здравствуйте!

Обещали доработать дизайн поиска для интернет магазинов в части ширины блока с фильтрами. Если страница не широкая, блок с фильтрами съезжает наверх и занимает много места, поисковые результаты при этом находятся в подвале, это не удобно! Можно блок с фильтрами как-либо вообще отключить?

4 комментария
Проблема в выдаче поиска по интернет-магазину
patent33
14 сентября 2016, 13:36

Делаю запрос "Анжелика 3 лампы низ № 3", результаты: http://www.lustra-gus.ru/poisk-po-saytu?searchid=2271877&text=%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%203%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%20%E2%84%96%203&web=0

Всего нашлось 28 товаров.

Выбираю в фильтре Потолочные люстры - 28 товаров.

Подвесные люстры - 5 товаров.

Бра - 7 товаров.

Большие люстры - 7 товаров.

Настольные лампы - 3 товара.

Получается всего найдено товаров - 50 товаров.

Не сходится.

1 комментарий
Не ищет по фразам
PLM-medmagazin
20 сентября 2016, 14:15

Добрый день.

Не ищет по фразам пример:
дезар
солнышко
оуфк
А стандартный поиск показывает

http://www.med-magazin.ru/ysearch/

3 комментария
Поисковые подсказки
Андрей
20 сентября 2016, 14:38

Настроил поиск, ввел несколько своих поисковых подсказок. Но в форме проверки поиска (и на сайте) подсказка появляется только после полного её набора. По мере набора подсказки не появляются. Это фича или баг?

3 комментария
поисковые подсказки
Разработка на тестовой площадке
seog04
20 сентября 2016, 14:50

Добрый день, есть работающий сайт который использует поиск от яндекса, сейчас на тестовой площадке разрабатываетя новая версия сайта. Как можно использовать поиск по основному сайту на тестовой площадке?

Заранее спасибо. 

5 комментариев
подтверждение сайта
поиск по запароленным страницам
Удалённый пользователь
20 сентября 2016, 20:44

Подскажите пожалуйста, можно ли настроить поиск по страницам, которые запаролены на сайте? Например, сделать их предварительую индексацию, чтобы в результатах поиcка они выводились. А уже при попытке перейти на такую страницу, требовалось бы введение пароля?
Спасибо...

2 комментария
Проиндексировано: 0% от общего объема пошли уже третьи сутки
Дмитрий
22 сентября 2016, 16:06

Добрый день, установил Яндекс-Поиск 19.09.2016 года, до сих пор проиндексировано 0% и желтый треугольник. Хотелось бы уже переключится на другие дела, посмотрите в чем там причина сайт Информационный портал РФ .

Картинка с изображением прикреплена к документу.

32 комментария
Яндекс.Поиск
Выдача результатов поиска из Собственной формы сайта. Возможна ли? Как?
Денис Тар
22 сентября 2016, 16:53

Здравствуйте!

Возможно ли (если "да", как это сделать) выводить Результаты_поиска без использования формы ввода сервиса? Дело в том, что на сайте имеется поисковая форма, работу которой в целом задумываю по двум алгоритмам (переключатель между ними - RadioButton-элементы).

1. Ищет по моему собственному алгоритму среди XML-файлов, выводя результаты для файлов, привязанных к данным файлам XML (компилированные PDF, берущие данные для поиска и ссылок из соответствующих XML-файлов).

2. Яндекс-Поиск. Результат - вывод документов (страниц), найденных Яндексом.

(При 2-м алгоритме, разумеется, еще одна форма ввода поиска для пользователя нелогична и излишня).

Имеем простую форму вида:

 

- в зависимости от значения RadioButton, она передает переменную "поисковый запрос" и запускается алгоритм того или другого обработчика вывода результатов:

- search_pdf.php

- search_yandex.php (используется только вторая часть кода от Яндекса - вывод на страницу).

Думаю, что Возможно. Каким образом правильно передать переменную в ниже приведенный код Яндекс-поиска?

<!-- Код формы поиска -->
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://мой-сайт.ru/search_ya.php','arrow':false,'bg':'transparent','fontsize':14,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'Поиск на Моем-сайте.ru','suggest':true,'target':'_self','tld':'ru','type':3,'usebigdictionary':false,'searchid':2279368,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'поиск по сайту','input_placeholderColor':'#4c4c4c','input_borderColor':'#7c7c7c'}"><form action="https://yandex.ru/search/site/" method="get" target="_self" accept-charset="utf-8"><input type="hidden" name="searchid" value="2279368"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="search" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

<!-- Код результатов поиска -->
<div id="ya-site-results" onclick="return {'tld': 'ru','language': 'ru','encoding': '','htmlcss': '1.x','updatehash': true}"></div><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0];s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Results.init();})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

9 комментариев
Спецификация CSS к коду результатов поиска
Денис Тар
23 сентября 2016, 13:44

Здравствуйте.

Где можно ознакомиться со спецификацией элементов CSS, добавляемых к коду результатов поиска? - Важно понимать от разработчиков какие названия элементов за что отвечают, не занимаясь "научным тыканием".

1 комментарий
Спецификация CSS к коду результатов поиска
Не заработал поиск на сайте
lakehouse-lite
27 сентября 2016, 20:06

Добрый день!

На сайте на Ruby on Rails установили поиск по инструкции. Но на странице выдачи результатов ничего не происходит. 

Ссылка на сайт

В консоли тишина, при этом в http заголовках я не вижу переменных передаваемых из формы поиска.

Какой тип запроса ипользуется при отправке из формы? Больша просьба помочь с отображением результатов.

1 комментарий