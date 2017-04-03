Добрый день!

Разрабатываю новый сайт для фирмы, у которой есть старый сайт (с адресом rizografika.com).

В новом варианте сайта мы хотим поставить яндекс-поиск по сайту.

Подскажите пожалуйста,

1. можно ли сейчас как-то поставить поиск на разрабатываемый сайт с адресом rizografika.myinsales.com.ua, если потом он переедет на реальный адрес rizografika.com ?

При этом индексация сайта rizografika.myinsales.com.ua закрыта robots.txt. Насколько я понимаю по сайту rizografika.myinsales.com.ua в этом случае не будет вообще никакой выдачи.

2. Или уже дождаться когда сайт окончательно переедет на правильный адрес rizografika.com и тогда ставить яндекс-поиск.

3. или можно поставить поиск на разрабатываемый сайт rizografika.myinsales.com.ua, при этом реально подключить запросы, которые работают по существующему сайту rizografika.com, а потом, при окончательном переезде, когда снимем блокировку индексации в robots.txt, все переиндексируется и заработает как надо? Этот вариант хорош тем, что заказчик увидит как все выглядит в реале, но сама выдача будет не совсем корректной.