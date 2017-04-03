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апрель 2017
Можно ли поставить поиск на сайт при разработке, а потом перенести его на боевой вариант?
Alexandr-Ukraine
3 апреля 2017, 20:12

Добрый день!

Разрабатываю новый сайт для фирмы, у которой есть старый сайт (с адресом rizografika.com).

В новом варианте сайта мы хотим поставить яндекс-поиск по сайту.

Подскажите пожалуйста,

1. можно ли сейчас как-то поставить поиск на разрабатываемый сайт с адресом rizografika.myinsales.com.ua, если потом он переедет на реальный адрес rizografika.com ?

При этом индексация сайта rizografika.myinsales.com.ua закрыта robots.txt. Насколько я понимаю по сайту rizografika.myinsales.com.ua в этом случае не будет вообще никакой выдачи.

2. Или уже дождаться когда сайт окончательно переедет на правильный адрес rizografika.com и тогда ставить яндекс-поиск.

3. или можно поставить поиск на разрабатываемый сайт rizografika.myinsales.com.ua, при этом реально подключить запросы, которые работают по существующему сайту rizografika.com, а потом, при окончательном переезде, когда снимем блокировку индексации в  robots.txt, все переиндексируется и заработает как надо? Этот вариант хорош тем, что заказчик увидит как все выглядит в реале, но сама выдача будет не совсем корректной.

3 комментария
Установка поисков для интернет магазина и по сайту на одном сайте
vavdoc
12 апреля 2017, 12:24

Добрый день!

Сайт http://siberian-force.ru. Идея главный поиск это поиск для интернет магазина с выводом картинок и автозаполнением. Работает, все норм. Создана страница для результатов http://siberian-force.ru/auxpage_res_search/. При переходе к результатам поиска должна отображаться дополнительная поисковая строка для поиска уже по сайту. Установил строку, указал вывод результатов на новую страницу http://siberian-force.ru/auxpage_rezept_search/. Ошибка... Консоль выдает следующее

Ресурс с «https://site.yandex.ru/search/site/catalog/?html=1&topdoc=http%3A%2F%2Fsiberian-force.ru%2Fauxpage_rezept_search%2F%3Fsearchid%3D2296905%26text%3D%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520premium%252021%252025%26web%3D0&encoding=&tld=ru&htmlcss=1.x&updatehash=true&searchid=2296905&clid=&text=%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20premium%2021%2025&web=0&p=&surl=&constraintid=&date=&within=&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&available=&priceLow=&priceHigh=&categoryId=&l10n=ru&callback=jQuery16207425455713134486_1491919061857&_=1491919062120» был заблокирован из-за несоответствия типа MIME (X-Content-Type-Options: nosniff).

При удалении поисковой строки для интернет магазина поиск по сайту работает. Как возможно это вылечить? Спасибо!

3 комментария
Не удалось загрузить файл.
Евгений Фатеев
12 апреля 2017, 13:37

Страница с результатами поиска* : http://mirpc36.ru
Адрес YML-файла*: http://mirpc36.ru/export.yml

Файл доступен но выдает ошибку, что делать?

1 комментарий
Отправка формы без перезагрузки страницы
mif19750629
13 апреля 2017, 09:13

Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить форму поиска так, чтобы её отправка не приводила к перезагрузке страницы, а результаты сразу же подгружались куда нужно?

Например, переключение между страницами результатов (когда они уже есть) происходит без перезагрузки. Вот можно, чтобы при отправке формы было так же?

12 комментариев
Как через апи добавить собственный хеш к найденным ссылкам?
t.m92
17 апреля 2017, 21:26

Как через апи добавить собственный хеш к найденным ссылкам? 

например, ?my_hash

Не релевантная выдача
agusev99
17 апреля 2017, 21:34

Не релевантная выдача на сайте http://advgazeta.ru
Например при запросе "третейские суды" выдает страницы где есть только слово "суд" в разных падежах, но нет слова "третейские".
Так происходит по многим запросам

1 комментарий
Не находится товар в магазине
petrovich.artem
18 апреля 2017, 11:48

Добрый день!

Проблема — Яндекс поиск на сайте adv-shop.ru не находит товар http://adv-shop.ru/shop/castrol--maslo-motornoe--power1-racing--4t-10w50--/

В YML такая позиция есть: http://adv-shop.ru/custom/custom27_02_2017_16_44/modules/shop/shop.yandex.php

http://adv-shop.ru/search/?module=search&searchword=castrol

В чем может быть дело?

Спасибо!

2 комментария
ЯндексМаркет FewContent
dzvonovsckij.alexander
24 апреля 2017, 21:43

Всем добрый, уже пару месяцев не можем понять причину ошибок ЯндексМаркета. Вроде все нормально боту отвечает а в маркете FewContent.

Сервер меняли айпи меняли даже чуть улучшили скорость загрузки сайта. Итог тот же. Может подскажите куда копать. Спасибо.

Пациент: ссылка

1 комментарий
Результаты поиска: Автомобиль. Как отобразить название поиска на странице результатов поиска по сайту?
poporyadku
28 апреля 2017, 10:47

 Добрый день.
 Подскажите, пожалуйста, как настроить заголовок страницы результатов поиска на сайте такого типа "Результаты поиска: название запроса", а ниже уже стандартное "Яндекс нашёл..."?
 То есть - нужно реализовать такой механизм: посетитель сайта забивает в форме поиска какой-то запрос (например, "Автомобиль"), нажимает "Найти" и в открывшейся странице результатов поиска на сайте в качестве заголовка страницы должно быть написано "Результаты поиска: Автомобиль", а уже ниже идёт стандартная надпись от Яндекса "Яндекс нашёл 100 ответов"

Видел подобное на многих сайтах (на которых установлен поиск от Яндекса) , а как реализовать этот механизм не пойму

6 комментариев
Поиск для сайта под Баден-Баден и АГС.?
dfdfg.fgfg2016
28 апреля 2017, 10:49

Здравствуйте!

Работает ли поиск для сайта, который попал под АГС или того хуже - Баден-Баден? 

или такой сайт не участвует в поиске даже для своего собственного сайта? 

1 комментарий