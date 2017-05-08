Добрый день,

У нас сайт на Битриксе. Попытались подключить Яндекс.Поиск и выявили следующие ошибки:

1) Некорректная фильтрация выдачи по датам. В сниппетах пользователю показывается действительная дата сущности, но она не соответствует фильтру пользователя.

2) В сниппетах выдается мусорная и служебная информация, то есть вместо текста, показывается однотипно повторяющиеся данные "Страница №" или "Следят за темой: Х" Зачем пользователю видеть одно и то же слово у каждого элемента выдачи, кажется робот должен сам однотипную техническую информацию отсеивать из выдачи.

3) В сниппеты попадает скрытая от пользователя информация (в css определенному элементу придано свойство display:none, но в сниппет эти данные выдаются.

Все три проблемы показаны на фото

Пример запроса из фото