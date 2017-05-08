Клуб Яндекс.Поиска для сайта

май 2017
Некорректные сниппеты и сортировка по датам для выдачи раздела Форум
staraya m.
8 мая 2017, 16:37

Добрый день,

У нас сайт на Битриксе. Попытались подключить Яндекс.Поиск и выявили следующие ошибки:

1) Некорректная фильтрация выдачи по датам. В сниппетах пользователю показывается действительная дата сущности, но она не соответствует фильтру пользователя.

2) В сниппетах выдается мусорная и служебная информация, то есть вместо текста, показывается однотипно повторяющиеся данные "Страница №" или "Следят за темой: Х" Зачем пользователю видеть одно и то же слово у каждого элемента выдачи, кажется робот должен сам однотипную техническую информацию отсеивать из выдачи.

3) В сниппеты попадает скрытая от пользователя информация (в css определенному элементу придано свойство display:none, но в сниппет эти данные выдаются.

Все три проблемы показаны на фото

Пример запроса из фото

3 комментария
Помогите дубу, никак не могу сообразить
btvt2015
14 мая 2017, 16:25

Помогите новобранцу, никак не могу сообразить
как поместить поисковый директ.
Есть код поиска по сайту от яндекса, отлично работает.
Есть код блока Поискового Директа.

Как добавить к существующему поиску Директ?
Что дальше?
И какие значения задавать для
search_text
search_page_number

1 комментарий
Синонимы и минус-слова для Поиска для интернет-магазинов
Catedratico
16 мая 2017, 21:57

Здравствуйте! Сразу скажу спасибо за решение. Оно нужное, развивайте его!

Хотелось бы узнать по поводу синонимов и минус-слов, есть ли в ближайшей перспективе эти разработки?

1) Синонимы в обычном поиске есть, а для ИМ почему-то отсутствует. А хотелось бы настраивать. Ведь это очень важный момент.

2) Минус-слова необходимы для коррекции выборки.

Пример, почему мы не стали вводить у себя на одном из сайтов ваш поиск:

Одна товарная категория «Ксенон» — с товарами вида «Комплект ксенона  AX-Light H7/4300K»

Другая — «Биксенон», с товарами вида «Комплект биксенона AX-Light H4/4300K»

Эти товары принципиально разные, но имеют 1 корень. Если клиент вводит: «ксенон», то задача не показывать товары из категории «биксенон» и наоборот.

3 комментария
минус-слова,синонимы
Фильтрация по param (e_param_<id>), проблема category_id
khannanov.aynur
16 мая 2017, 22:01

Доброго времени
Уточните пожта, как правильно через API сделать фильтрацию по параметру? Допустим имеем след. ответ от API:

[documents] => Array(
....

[18] => Array
(
    [id] => 1405015
    [name] => something
    [description] => тонкий и легкий гаджет...
    [url] => http://site
    [categoryId] => 39
    [categoryParents] => Array
        (
            [0] => 39
        )

    [price] => 30990
    [currencyId] => RUB
    [vendor] => 
    [snippet] => 
    [origSnippet] => 2.jpg
    [mobileSnippet] => 
    [parameters] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [name] => Количество
                    [value] => 0
                    [unit] => 
                )

            [1] => Array
                (
                    [name] => Новинка
                    [value] => 
                    [unit] => 
                )

            [2] => Array
                (
                    [name] => Объем памяти
                    [value] => 16 ГБ
                    [unit] => 
                )

            [3] => Array
                (
                    [name] => Раздел1
                    [value] => Раздел1
                    [unit] => 
                )

            [4] => Array
                (
                    [name] => Раздел2
                    [value] => Раздел2
                    [unit] => 
                )
        )
    [available] => 1
    [oldPrice] => 
)


Я хочу сделать выборку по всем товарам с 16Гб памяти. Для этого, исходя из док-ции, мне нужно указать след параметры запроса:
&category_id=39
и
&e_param_<id>=16+ГБ

Вопрос: откуда взять id для параметра?
При этом, если задать просто поиск с &category_id=39

https://catalogapi.site.yandex.net/v1.0?apikey=11111&text=фззду&searchid=2298569&per_page=19&category_id=39

то ничего не находится

15 комментариев
Графически неправильное отображение Формы поиска на сайте
Maxiarm, LLC
16 мая 2017, 22:04

Добрый день!

1. Неправильно отображаектся форма поиска. Проверено на Янджекс браузере и Explorer. Код сегодня перезалили - ничего не изменилось.

2. Так же на код "поисковой строки" ругается валидатор https://validator.w3.org 

Заранее благодарю.

5 комментариев
форма поиска сломалась
Как исключить из результатов поиска карту сайта ?
Роман
16 мая 2017, 22:14

Здраствуйте . подскажите как исключить из результатов поиска  карту сайта sitemap ?

Уменя выдаёт в результатах ссылку на карту сайта где встречается искомое слово в url , при том что искомое слово ввожу по руски, а url на английском языке !

5 комментариев
проблема с выдочея яндекс поиска по сайту
Не работают поисковые подсказки
inoi1000
22 мая 2017, 14:44

Добрый день.

Сайт проиндексирован на 100%, но поисковые подсказки так и не заработали, ни на самом сайте, ни на вкладке "Поисковые подсказки" в самом сервисе.

'searchid':2299759

Подскажите, в чем может быть дело.

5 комментариев
поисковые подсказки
Двойная рамка вокруг формы поиска на сайте
promenergosnab64
31 мая 2017, 13:51

Добрый день! Установил яндекс поиск на сайте, при наведении курсора мыши появляется двойная рамка вокруг формы поиска. Подскажите возможно ли ее убрать? Сайт http://promenergosnab64.ru/ 

3 комментария