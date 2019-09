Доброго времени

Уточните пожта, как правильно через API сделать фильтрацию по параметру? Допустим имеем след. ответ от API:



[documents] => Array(

....

[18] => Array

(

[id] => 1405015

[name] => something

[description] => тонкий и легкий гаджет...

[url] => http://site

[categoryId] => 39

[categoryParents] => Array

(

[0] => 39

)

[price] => 30990

[currencyId] => RUB

[vendor] =>

[snippet] =>

[origSnippet] => 2.jpg

[mobileSnippet] =>

[parameters] => Array

(

[0] => Array

(

[name] => Количество

[value] => 0

[unit] =>

)

[1] => Array

(

[name] => Новинка

[value] =>

[unit] =>

)

[2] => Array

(

[name] => Объем памяти

[value] => 16 ГБ

[unit] =>

)

[3] => Array

(

[name] => Раздел1

[value] => Раздел1

[unit] =>

)

[4] => Array

(

[name] => Раздел2

[value] => Раздел2

[unit] =>

)

)

[available] => 1

[oldPrice] =>

)





Я хочу сделать выборку по всем товарам с 16Гб памяти. Для этого, исходя из док-ции, мне нужно указать след параметры запроса:

&category_id=39

и

&e_param_<id>=16+ГБ



Вопрос: откуда взять id для параметра?

При этом, если задать просто поиск с &category_id=39



https://catalogapi.site.yandex.net/v1.0?apikey=11111&text=фззду&searchid=2298569&per_page=19&category_id=39



то ничего не находится