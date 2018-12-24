Толока

Добро пожаловать в блог Яндекс.Толоки! Мы будем рассказывать обо всем новом и интересном, что происходит в нашем сервисе. Подписывайтесь!

Краудсорсинг для дизайнера
26 августа, 16:00

Собрать мнения тысяч людей бывает полезно не только исследователю, но и дизайнеру. Например, чтобы выбрать из двух вариантов лендинга более продающий, оценить отклик аудитории на новый рекламный баннер или подобрать самый запоминающийся логотип. Пожалуй, ни одно обновление продуктов Яндекса не обходится без предварительного тестирования. Даже если речь идёт всего лишь об иконке приложения.

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Как Толока помогает Яндексу,краудсорсинг,дизайн
Первые сертифицированные партнёры Толоки
6 августа, 16:00

В Яндекс.Толоке прошла первая сертификация поставщиков краудсорсинговых решений. Теперь клиенты Толоки могут заказать подготовку проекта и размещение у сертифицированных партнёров. Они помогут заказчикам решать их повседневные бизнес-задачи, привлекая тысячи пользователей к их выполнению и используя технологии Яндекса. В свою очередь для партнёров сертификация в Толоке — это возможность использовать краудсорсинг, чтобы совершенствовать собственные технологии, и дополнительный канал привлечения клиентов.

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Толока,партнёры Толоки,Толока для бизнеса,краудсорсинг
Пишем инструкцию к заданию в Толоке
31 июля, 16:00

Инструкция — это набор основных правил, которые должен изучить исполнитель, приступая к заданию. Хорошая инструкция даёт общее представление о проекте, учит правильно работать с новой информацией, а затем служит актуальным справочником. От чёткости и полноты инструкции зависит качество ответов, которые вы получите, и рейтинг проекта.

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Руководство заказчика,Создание проекта,Инструкция
Открытые датасеты Яндекс.Толоки
4 июля, 11:00

Толока — это крупнейший источник размеченных людьми данных для задач машинного обучения. Каждый день десятки тысяч исполнителей производят более 5 миллионов оценок в 500 заданиях. Эти оценки могут быть полезны специалистам, которые работают с большими массивами данных. Поэтому мы решили опубликовать открытые датасеты для исследований и экспериментов, связанных с машинным обучением.

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Толока,краудсорсинг,датасеты,исследования
Яндекс открывает датасеты Толоки для исследователей
3 июля, 16:00

Толока — крупнейший источник размеченных людьми данных для задач машинного обучения. Каждый день в Толоке десятки тысяч исполнителей производят более 5 миллионов оценок. Для любых исследований и экспериментов, связанных с машинным обучением, необходимы большие объёмы качественных данных. Поэтому мы начинаем публиковать открытые датасеты для академических исследований в разных предметных областях. 

Сегодня мы поделимся ссылками на первые публичные датасеты и расскажем о том, как они собирались. А ещё подскажем, где же правильно ставить ударение в названии нашей платформы.

Интересный факт: чем сложнее технология искусственного интеллекта, тем больше ей нужна помощь человека. Люди размечают изображения по категориям, чтобы натренировать компьютерное зрение; люди оценивают релевантность страниц поисковым запросам; люди преобразуют речь в текст, чтобы голосовой помощник научился понимать и говорить. Человеческие оценки нужны машине, чтобы дальше она работала без людей и лучше людей.

Раньше многие компании собирали такие оценки исключительно с помощью специально обученных сотрудников — асессоров. Но со временем задач в области машинного обучения стало слишком много, а сами задачи в массе своей перестали требовать особых знаний и опыта. Так появился спрос на помощь «толпы» (crowd). Но самостоятельно найти большое количество случайных исполнителей и работать с ними не каждому под силу. Краудсорсинговые платформы решают эту проблему. 

Яндекс.Толока́ (правильно произносить именно так, с ударением на последний слог) — одна из крупнейших в мире краудсорсинговых платформ. У нас более 4 млн зарегистрированных пользователей. Более 500 проектов каждый день собирают оценки с нашей помощью. Приятный факт: в этом году на секции Data Labeling на конференции Data Fest все шесть докладчиков из разных компаний упоминали Толоку как источник разметки для своих проектов.

О применении Толоки в бизнесе уже много сказано. Сегодня мы поговорим о другом нашем направлении, которое считаем не менее полезным. 

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Толока,ПроКрауд,датасеты,исследования
Встреча с партнёрами Толоки: как это было
18 июня, 10:00

В апреле Яндекс запустил программу сертификации партнёров Толоки. Партнёры — это компании и специалисты, которые успешно внедряют технологии краудсорсинга для решения задач сбора и обработки данных в рамках своих продуктов. На встрече 31 мая мы представили пять первых сертифицированных партнёров, ответили на основные вопросы о сертификации и поделились планами развития сервиса.

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Встреча с партнёрами Толоки
21 мая, 16:35

31 мая в Москве, в офисе «Яндекса» состоится Встреча с партнёрами Толоки — это компании с большим опытом в работе с данными и технологиями краудсорсинга, которые успешно используют его возможности для обработки данных и соответствуют критериям сертификации. Команда Яндекса сделает доклад о развитии Толоки как платформы, ответит на вопросы по сертификации и расскажет о возможностях сервиса, которыми смогут воспользоваться наши партнёры.

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Как создать задание в Толоке
11 апреля, 14:27

Зарегистрироваться в Толоке в роли заказчика и предлагать исполнителям свои проекты может любой желающий. Чтобы создавать их было легче и быстрее, в Толоке есть шаблоны. Они созданы с учётом наиболее популярных типов заданий. Например, есть шаблоны для задач по категоризации данных, сравнению интернет-страниц или изображений, расшифровке аудиозаписей, поиску информации в сети, выделению областей на изображениях, а также для пешеходных заданий.

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Примеры использования Толоки,Создание проекта,Руководство заказчика,Категоризация изображений
Как поучаствовать в создании беспилотника, не будучи разработчиком
20 февраля, 17:06

Чтобы беспилотный автомобиль был безопасным и соблюдал правила дорожного движения, его нужно научить правильно реагировать на появление тех или иных объектов. Это могут быть дорожные знаки, пешеходы, машины, животные, деревья, неровности на дороге и так далее. В качестве «глаз» беспилотника выступают сенсоры. Чаще всего это камеры, радары и лидары.

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Беспилотники,Как Толока помогает Яндексу,ПроКрауд,Толока
Кто такие толокеры?
22 января, 13:06

Толока — платформа двусторонняя. Заказчики размещают задания и устанавливают цену, а толокеры — так мы называем исполнителей — выбирают понравившееся задание и выполняют его в свободное время. Иногда заказчикам интересно знать, кто именно берется за их задачи: сколько человеку лет, какого он пола и кто по профессии, а будущим исполнителям — что за люди выбирают несложную подработку вместо листания соцсетей и стоит ли оно того. Мы решили удовлетворить любопытство обеих сторон и выяснить, из кого же состоит сообщество толокеров. 

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Краудсорсинг и Толока. Продолжение
24 декабря 2018, 15:53

В предыдущем посте мы рассказывали о том, что такое краудсорсинг и как его используют в Яндексе. Сегодня поговорим о Толоке — нашем главном инструменте для работы с краудом. Давайте посмотрим, как строится работа в сервисе, кто и как может его использовать и в чём преимущества краудсорсинга.

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Краудсорсинг и Толока
18 декабря 2018, 17:00

Краудсорсинг — это способ организации рабочего процесса, в котором большая высокоуровневая задача делится на множество типовых подзадач. Их выполняет большое количество независимых друг от друга исполнителей. Каждый делает одно или несколько простых заданий, и это приводит к решению высокоуровневой задачи. Иначе говоря, краудсорсинг — это замена экспертизы одного специалиста на «мудрость толпы».

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Конференция «Толока для бизнеса»
11 сентября 2018, 12:46

14 сентября в Москве, в офисе «Яндекса», состоится конференция «Толока для бизнеса». Мы приглашаем на неё представителей организаций, которые используют в работе машинное обучение и имеют дело с большими объёмами данных. Особенно интересно будет разработчикам, техническим специалистам и IT-директорам таких компаний.

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