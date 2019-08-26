Краудсорсинг для дизайнера

Сегодня о краудсорсинге чаще всего говорят в контексте искусственного интеллекта и машинного обучения. Однако это далеко не единственная область, где можно применить краудсорсинг. Собрать мнения тысяч людей бывает полезно не только исследователю, но и дизайнеру. Например, чтобы выбрать из двух вариантов лендинга более продающий, оценить отклик аудитории на новый рекламный баннер или подобрать самый запоминающийся логотип. В Толоке такие проекты запускаются каждый день. Пожалуй, ни одно обновление продуктов Яндекса не обходится без предварительного тестирования. Даже если речь идёт всего лишь об иконке приложения.



Допустим, вы решили обновить иконку, сделать её более лаконичной и современной. Но ведь иконка — это логотип, а за логотипом скрывается бренд, и он должен быть узнаваемым. Что, если после обновления пользователи с трудом будут находить приложение? Что, если к картинке просто привыкли, и резкое изменение вызовет негатив у старожилов? Чем крупнее и старше продукт, чем богаче его история, тем более плавными должны быть изменения. Чтобы не делать резких движений, дизайнеру и маркетологу нужно просчитать, сколько и каких шагов нужно пройти от текущего варианта иконки к новому. Именно такое исследование недавно провели в Толоке дизайнеры Яндекса.



Задачу решали в несколько этапов. В первом задании измерили, насколько быстро пользователи найдут новую иконку. Толокерам показывали старую иконку и говорили, что приложение Яндекс.Карт обновилось. Задача — разыскать новую иконку на экране смартфона.



Картинки со смартфоном взяли разные, чтобы иконка находилась в разных частях экрана в окружении других приложений. Меняя обои рабочего стола и наборы приложений, получилось сымитировать телефоны реальных людей.





Подумав несколько секунд, исполнитель находил иконку и нажимал её. В ответе фиксировалось, угадал ли исполнитель, и если да, то сколько на это ушло времени. Потратив всего 1 доллар, удалось собрать 100 анкет и вычислить среднее время поисков. Оказалось, что это 8,8 секунды. Кто-то нашёл почти сразу, а кто-то искал больше 40 секунд.





Чтобы оценить результаты, запустили второе — контрольное — задание. В нём толокерам показывали старую иконку. Её и нужно было найти среди других. На этот раз с заданием справлялись в среднем за 4,4 секунды. Получается, что новую иконку ищут в два раза дольше! А это много.





В следующих заданиях дизайн менялся поэтапно: сначала форма пина, потом фон. Теперь среднее время нахождения уже не так разительно отличалось от эталонного. Каждый последующий вариант дизайна толокеры искали всего на секунду дольше. Получается, что если изменения плавные, то пользователи Яндекс.Карт не потеряют любимое приложение и переход пройдёт безболезненно.



Вот так за несколько часов, потратив не больше 10 долларов, можно проверить гипотезу и вместо риска и неизвестности получить пошаговый план воплощения задумки. Глубокие знания в области создания веб-страниц необязательны: в Толоке можно запустить похожий тест на основе шаблонов. Аудитория для исследования выбирается с помощью фильтров: пол, возраст, регион проживания, образование, знание языков и многие другие. А картинки можно загрузить на подключённый к аккаунту заказчика Яндекс.Диск. Даже если поначалу что-то покажется сложным, попробовать точно стоит. Пользователи скажут вам спасибо.

По материалам medium.com