Краудсорсинг и Толока

Краудсорсинг — это способ организации рабочего процесса, в котором большая высокоуровневая задача делится на множество типовых подзадач. Их выполняет большое количество независимых друг от друга исполнителей. Каждый делает одно или несколько простых заданий, и это приводит к решению высокоуровневой задачи. Иначе говоря, краудсорсинг — это замена экспертизы одного специалиста на «мудрость толпы».
Можно привести множество примеров, когда крупные компании обращаются к краудсорсингу.
- Производитель футболок Threadless еженедельно проводит онлайн-конкурс, где любой желающий может представить свой принт. Победители получают денежное вознаграждение, и их дизайн попадает в производство.
- Проект eBird использует ресурсы любителей для наблюдения за птицами.
- Японский производитель бытовых товаров Muji собирает от пользователей идеи для новой продукции.
- Википедия создается силами волонтеров по всему миру.
- Даже NASA работает с краудом для анализа снимков космических объектов.
В блоге мы расскажем, как построена работа с краудом в Яндексе, для чего нужна платформа Толока и как ее могут использовать для решения своих задач другие компании.
Краудсорсинг в Яндексе
В Яндексе работа с краудом началась примерно 10 лет назад, когда для ранжирования результатов поиска стали использовать машинное обучение. Тогда в Яндексе появились асессоры — удаленные сотрудники со сдельной оплатой труда. Они оценивали качество поисковой выдачи. Отсюда и название: assessment по-английски — «оценка». На основании полученных данных автоматические алгоритмы обучались ранжировать результаты поиска, то есть выстраивать их по соответствию запросу.
Вскоре мы поняли, что чем больше данных удастся собрать, тем лучше будет работать модель, а значит, поисковая система будет лучше отвечать на запросы пользователей. Но если данные собирают люди — значит, нам нужно больше людей.
И вот здесь начались сложности. Людей надо отбирать, нанимать, контролировать, мотивировать… А для этого нужны руководители, кураторы, HR-менеджеры, количество которых должно расти с увеличением числа сотрудников. В результате за большим количеством управленческих задач наша главная задача — сбор данных — отходит на второй план.
Когда мы это поняли, начали перестраивать рабочие процессы так, чтобы главным критерием была масштабируемость. Задачи дробятся на множество мелких и дальше распределяются по уровням компетенций. Каждый более высокий уровень пирамиды занимается только тем, что нельзя сделать на более низком уровне.
На вершине этой пирамиды находятся сотрудники, которые работают в офисе полный рабочий день. Их совсем немного, они управляют производственными цепочками, в которых задействованы тысячи человек.
Наши асессоры теперь не только оценивают релевантность поисковой выдачи, но и выполняют более сложные высокоуровневые задачи, занимаются внутренними проектами. Самые активные и талантливые из них становятся кураторами. Они помогают в работе другим асессорам, обучают, консультируют и проверяют их работу.
Остальные, более простые задачи мы передаём в Толоку. Изначально эта краудсорсинговая платформа создавалась для нужд Яндекса, но сейчас любой желающий может зарегистрироваться как заказчик и размещать свои задания.
Всего в сервисе зарегистрировано больше двух миллионов исполнителей — толокеров. Каждый день 15–20 тысяч человек выполняют здесь сотни разных заданий. Можно сказать, это крупный город, где Толока является градообразующим предприятием.
Мы продолжаем работать над тем, чтобы все новые и новые задачи спускались ниже по пирамиде от асессоров в Толоку, а затем автоматизировались. По такой схеме организуется и масштабируется производство в самых разных направлениях Яндекса: копирайтинге, техподдержке, модерации, маркетинговых исследованиях, ручном тестировании, выборе дизайна, переводах и так далее.
О том, как устроена Толока, как и для чего её можно использовать, в чём преимущество краудсорсинга перед штатными сотрудниками мы расскажем в следующем посте.