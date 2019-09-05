Редактируем шаблоны заданий с помощником по созданию интерфейсов

Задание в Толоке — это веб-страница с картинками, текстом, радиокнопками, чекбоксами и полями, куда исполнитель записывает ответ или прикладывает фотографию. Если вы знаете HTML, CSS и JavaScript, то сможете создать практически любой интерфейс, подходящий для решения вашей задачи.

А если не хватает знаний или нет времени? Тогда выбирайте один из готовых шаблонов: сравнение картинок, оценка видео, выделение объектов на изображении, поиск информации в интернете, полевые задания и многие другие.

Допустим, вы нашли подходящий шаблон, но нужно что-то добавить или удалить.

Удаление компонента

С удалением всё просто. Берём компонент, который вам не нужен (например, чекбокс), удаляем его из блока HTML и из выходных данных. Например, вы выбрали шаблон Категоризация изображений. Удалим из него чекбокс Понравилось фото.



Для этого сначала сотрём строку компонента {{field type=«checkbox» name=«like» label=«Понравилось фото» hotkey=«q»}} , а затем удалим выходное поле like.

Открываем Предпросмотр — чекбокс пропал. Всё просто.

Главное — помнить о том, что нужно это сделать как минимум в двух местах: в блоке HTML и в спецификации. Почему как минимум? Дело в том, что в некоторых шаблонах есть валидация ответов или скрытые вопросы. Если вы удалите поле, на которое ссылается та или иная функция, задание не будет работать. Загляните на всякий случай в блок JS. Если там название удалённого вами компонента не встречается, значит всё в порядке. Если встретилось — удалите всё, что к нему относится, или замените весь код на код, взятый из пустого шаблона. Например, в шаблоне Опрос открывается поле для ввода строки (jobExtra) при выборе варианта Другое (job) в третьем вопросе.

Если мы удалим какой-то из этих компонентов, нужно удалить и валидацию ответа в блоке JS.

Добавление компонента

Добавить компонент ненамного сложнее. Если нужный вам компонент, например радиокнопка, уже есть в шаблоне, просто скопируйте его и переименуйте, а затем добавьте для него выходное поле с таким же названием. Например, в шаблоне по классификации мы хотим спросить пользователей про окраску кота: чёрный кот, белый или другого цвета. Копируем компонент радиокнопки три раза — по количеству вариантов ответа. У всех трёх компонентов меняем значения на новые:

name (имя поля)

(имя поля) value (значение, которое запишется в файл с выходными данными)

(значение, которое запишется в файл с выходными данными) label (текст, который увидит пользователь рядом с кнопкой)

(текст, который увидит пользователь рядом с кнопкой) hotkey (горячая клавиша)

И не забываем добавлять выходное поле, куда запишется выбор исполнителя.

Теперь в нашем задании два вопроса с вариантами ответов.

Обратите внимание: если в ответе на вопрос можно указать несколько вариантов (чекбоксы), то для каждого варианта следует задать своё имя и своё выходное поле.

Помощник по созданию интерфейсов

А вот если нужного компонента в шаблоне не оказалось, открываем Помощник по созданию интерфейсов. Он скрывается под двумя фигурными скобками над блоком HTML.

Выбираем из открывшегося справа списка нужный элемент интерфейса, копируем код и вставляем в шаблон. Придумываем название и добавляем выходное поле с этим названием в спецификацию. В Предпросмотре проверяем, что получилось.

Например, мы хотим дать возможность исполнителю оставить комментарий к фотографии. Открываем Помощник, находим элемент Поле для ввода строки, копируем строку с компонентом и переносим в шаблон. Назовём поле comment.

Готово. Строка появилась в интерфейсе.

Если хочется добавить какие-то параметры, например placeholder — подсказку в пустом поле ввода, или изменить размер поля, нажмите Подробнее. В Руководстве описаны параметры каждого из компонентов.

Посмотрите видеоруководство по созданию интерфейса для задания по классификации. В нём показан процесс удаления и добавления элементов интерфейса. Если что-то не получается с первого раза, не расстраивайтесь, а приходите за советом. Наша команда всегда рада помочь вам в работе над проектами.