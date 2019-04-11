Как создать задание в Толоке

В работе часто встречаются трудоёмкие и однообразные рутинные дела. Это может быть что угодно — расшифровка аудиозаписей, анализ изображений, распределение товаров в каталоге по категориям. Нанимать штатных сотрудников для решения таких задач не всегда целесообразно, ведь объём работы может быть нестабильным. Для краудсорсинговой платформы это не проблема — она легко масштабируется, а за счёт того, что исполнители находятся в разных уголках мира, задачи выполняются круглосуточно. Так, в Яндекс.Толоке около 20 тысяч человек ежедневно выполняют самые разные задания.

Зарегистрироваться в Толоке в роли заказчика и предлагать исполнителям свои проекты может любой желающий. Чтобы создавать их было легче и быстрее, в Толоке есть шаблоны. Они созданы с учётом наиболее популярных типов заданий. Например, есть шаблоны для задач по категоризации данных, сравнению интернет-страниц или изображений, расшифровке аудиозаписей, поиску информации в сети, выделению областей на изображениях, а также для пешеходных заданий.

Шаблоны для создания проектов в Толоке

Шаблон можно использовать в исходном виде или немного адаптировать под особенности конкретной задачи с учётом того, какие входные данные у вас есть и какие ответы вы ожидаете получить от исполнителей. Это делается достаточно просто, чтобы создать задание в Толоке по шаблону не нужно быть программистом. Подробное описание всех действий можно найти в руководстве или посмотреть видеоинструкцию.

Если ни один из готовых шаблонов вам не подходит, вы можете создать свой проект с нуля, правда, для этого понадобятся базовые знания HTML, CSS, JavaScript.

Наша служба поддержки поможет, если вам понадобится консультация при размещении проектов.