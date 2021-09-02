Новое в Толоке: перевод проектов, языковые тесты и глобальные навыки

Мы постоянно работаем над тем, чтобы Толока становились удобнее, а результаты разметки в ней — качественнее. Сегодня хотим рассказать сразу о нескольких обновлениях, которые упростят запуск проектов и отбор исполнителей.

Мультиязычные проекты

Если вы создаете задания для толокеров из разных стран, первая новость для вас. Говорить на одном языке с исполнителями стало проще: теперь не нужно клонировать проекты, переводить и поддерживать дубли. Одно и то же задание можно запускать на разных языках — это гораздо быстрее.

В новом интерфейсе создания проектов появился этап Переводы на другие языки. Здесь можно выбрать основной (исходный) язык и добавить дополнительные, а затем перевести все элементы задания.

Перевод названия, описания и инструкции доступен для всех проектов.

Перевод названия и описания



Перевод инструкции

Интерфейс можно сделать мультиязычным, если вы используете Конструктор шаблонов. Сначала нужно добавить специальные ключи в текстовые свойства тех элементов, которые будут отображаться на разных языках. А затем задать их переводы.

Ключи для перевода в редакторе интерфейсов

Перевод ключей

Подробную инструкцию по запуску мультиязычного проекта вы найдете в Руководстве заказчика.

Проверка языковых компетенций

Второе обновление тоже касается языков. В настройках языкового фильтра появилась дополнительная опция: проверка знаний. Раньше фильтр учитывал только информацию, которую толокер сам указывал в профиле. Теперь мы предлагаем исполнителям проходить тесты.

Тест на понимание английского

А заказчики могут отбирать пользователей по результатам этих проверок.

Отбор исполнителей

Более точный фильтр повысит качество разметки. Доступ к проекту получат исполнители, которые умеют читать на заявленном языке и имеют достаточный словарный запас.

Глобальные навыки

И третье. Новый способ контроля качества — глобальные, или межпроектные навыки. Мы оценили, как исполнители справляются с заданиями разных типов: выделением объектов на картинках, расшифровкой аудио и другими. Проанализировали результат, назначили им соответствующие навыки и следим за тем, чтобы значения оставались актуальными. Настроить фильтр по глобальному навыку можно на странице редактирования пула. Например, при условии «навык > 80» доступ к пулу получат толокеры, которые справляются с этим видом разметки лучше, чем 80% других исполнителей.

Шаг 1 Шаг 2

Наши эксперименты показали, что глобальные навыки в сочетании с традиционными методами контроля позволяют получить более качественный результат. Пробуйте запускать мультиязычные задания в Толоке, пользуйтесь новыми фильтрами и делитесь мнениями. Нам важно знать, что уже хорошо, а что еще можно улучшить. Будем рады вашим отзывам!