Как создать и настроить пул заданий в Толоке

Задание в Толоке состоит из трёх основных частей: проект, пул и сами задания. О том, как создать проект, мы уже рассказывали, теперь разберёмся, как создать и настроить пул. В нём мы определяем, кому будут доступны задания, за какое время их нужно выполнить, какую оплату получат пользователи и как мы будем контролировать качество ответов.

Мы подготовили видео о том, какие настройки есть в пуле и как их использовать — на примере проекта по категоризации изображений. Эта информация поможет вам:

определить количество исполнителей для каждого задания в пуле;

установить стоимость задания;

задать время на выполнение;

отобрать пользователей по возрасту, полу, региону, языку, рейтингу и навыку;

отключить от задания недобросовестных исполнителей и поощрить тех, кто хорошо справляется;

настроить правила контроля качества.

Набор правил и их настройки зависят от типа задания. Если задание по классификации можно запустить с перекрытием 3 и измерять качество ответов с помощью контрольных заданий и мнения большинства, то для полевых заданий достаточно одного исполнителя. Его ответы можно проверить, а отклонённые задания отправить обратно в пул.

В Руководстве заказчика есть примеры настройки всех правил и фильтров. Если засомневались, приходите за советом к нам, в службу поддержки. Подпишитесь на канал и блог, чтобы не пропустить новые видео. В следующий раз мы расскажем о том, как подготовить TSV-файл с заданиями и загрузить его в пул.