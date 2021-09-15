Вывод средств из Толоки в QIWI Кошелёк

В Толоке появился новый способ вывода средств — с помощью платёжной системы QIWI. Указывать номер карты или реквизиты не нужно, достаточно номера телефона. Комиссия — 1%.

Как вывести деньги с помощью QIWI

Перейдите на вкладку Мои деньги и выберите QIWI в списке платёжных систем. Привяжите ваш QIWI Кошелёк. Проверьте, что вы указали в профиле имя и фамилию как в паспорте. Затем введите номер кошелька — это номер телефона, который вы указали при регистрации с кодом страны без плюса в начале. Например, для России номер будет начинаться с цифры 7, а для Беларуси — с 375. Напишите сумму и нажмите Вывести. На ваш телефон придёт SMS с кодом, введите его и нажмите Подтвердить.

Подробную инструкцию о том, как завести QIWI Кошелёк, пройти идентификацию и вывести деньги из Толоки, вы найдете в Справке.

Обычно деньги поступают на счёт через несколько минут, но иногда могут идти и дольше. Если что-то пошло не так, напишите нам в службу поддержки.