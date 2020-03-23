Самозанятые — теперь и в Толоке



Толока не стоит на месте — платформа постоянно развивается. Недавно для исполнителей появилась новая возможность — сотрудничать с Толокой как самозанятый.

Самозанятые — это люди, которые работают на себя — делают разметку, пишут статьи, осуществляют доставку. Чтобы узаконить получение заработка, они регистрируются в приложении «Мой налог». Это позволяет платить налог на профессиональный доход (НПД) по льготной ставке и не бояться штрафов и проверок.

Статус самозанятого ввели не так давно — 1 января 2019 года — и пока он действует не везде. Толока решила присоединиться к налоговому эксперименту, и в конце декабря в ней появился первый самозанятый. Поскольку получение статуса самозанятого приобретает повышенный интерес со стороны граждан, мы ждём, что таких людей скоро станет гораздо больше и в Толоке.

Осталось разобраться, что значит быть самозанятым в Толоке. Как и раньше, вы выполняете задания на платформе и получаете за них деньги. При этом вы можете использовать этот заработок, чтобы получить визу, налоговый вычет или оформить кредит.

Ещё один плюс: вам не нужно самому высчитывать сумму налога для ФНС. Она рассчитывается автоматически и отображается в личном кабинете в Толоке. Также вам не придётся терять время, приходить в ФНС и стоять в очереди, чтобы заплатить нужную сумму. Вместо этого вы можете воспользоваться приложением «Мой налог» и своей банковской картой.

Важно отметить, что платить налог нужно только на заработанные средства. Когда вы не зарабатываете в Толоке, платить налог не нужно.

Стать самозанятым в Толоке легко. Скачайте приложение «Мой налог» и зарегистрируйтесь в нём. Заполните анкету в Толоке, приложите нужные документы и подтвердите статус самозанятого после проверки. Сделайте Толоку партнёром в приложении «Мой налог». Более подробная инструкция для тех, кто хочет стать самозанятым, доступна на этой странице.

От статуса самозанятого в Толоке так же легко отказаться. Для этого в своём Профиле нажмите Перестать сотрудничать с Толокой как самозанятый. Отказ от статуса не значит, что обратного пути нет. При желании вы можете снова стать самозанятым, связавшись с поддержкой.

Ждём вас в Толоке в новом статусе!