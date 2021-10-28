Как провести опрос в Толоке: пошаговая инструкция с примерами

Запустить анкетирование, изучить общественное мнение, собрать материалы для курсовой или диплома — в Толоке легко получить и обработать данные для самых разных целей. Прямо сейчас наши заказчики проводят экономические и социологические исследования, опрашивают представителей своей целевой аудитории об их профессиональной деятельности и товарных предпочтениях.

Попробуйте сами: в этой статье приготовили для вас пошаговую инструкцию с примерами и подсказками. Давайте разберёмся, как запустить собственный опрос.

Шаг 1. Составляем опросник

Прежде всего, соберём опросник для респондентов. Советуем сделать это в Толоке — так вы сможете контролировать результат, количество респондентов и расходы на вознаграждения не покидая платформу.



Если этот вариант вам не подходит, переходите к следующей части инструкции: «Соберу опрос на стороннем сайте».

Соберу опрос внутри Толоки

Работать с опросом удобнее всего в Конструкторе шаблонов (КШ). За основу можно взять готовый пример или самостоятельно сконструировать анкету с нуля. Чтобы оформить опрос, чаще всего используют следующие основные элементы:

field.radio-group — радиокнопки. Так респонденты смогут указать только один из вариантов ответа.

field.checkbox-group — галочки. Используйте для вопросов, где может понадобиться выбрать несколько вариантов ответа.

Совет. По умолчанию заполненная галочка передаёт в выходное поле значение true. У каждой галочки — своё выходное поле. Если вы хотите, чтобы все они складывались в единое выходное поле в формате JSON, укажите его имя в data.output. Например:

"data": { "type": "data.output", "path": "hobby" }

Разные выходные поля Одно общее выходное поле

Ещё одна важная деталь. По умолчанию, если вариант ответа не выбрали (false ), этот результат не попадёт в выходные данные. Чтобы передавать в выходные данные значения любых галочек (не важно, отметили их или нет), укажите preserveFalse: true.

field.button-radio-group отобразит варианты ответа в виде кнопок. В отличие от field.radio-group, текст отображается внутри кнопки, а не рядом с ней. Это удобно, если вопрос содержит от 2 до 4 коротких ответов. Если вариантов больше, лучше использовать переключатель field.radio-group.

field.text — небольшое текстовое поле, куда респондент сможет вписать свой вариант ответа или комментарий. Сюда поместится однострочный текст, для более длинных ответов используйте field.textarea.

Проверьте, что все обязательные вопросы содержат компонент condition.required — он проследит, чтобы респондент оставил ответ.

Что ещё может быть полезно

field.date — поле, где можно указать дату и время в требуемом формате и заданном диапазоне. Например, дату рождения или время последней покупки.

field.list — для вопросов, где требуется несколько однострочных текстовых ответов. Работает так же, как и field.text , но генерирует не одно поле, а несколько.

helper.switch — предлагайте новый вопрос в зависимости от ответа на предыдущий.

helper.if покажет дополнительный элемент интерфейса только при выборе определённого ответа. Например, отобразит поле для комментария, если пользователь выбрал вариант «Нет».

При выборе варианта «Нет» открывается поле для комментария

Респондентам будет проще и приятнее работать с вашим опросником, если красиво и аккуратно его оформить: структурировать информацию, выделить важное, добавить иллюстрации. Попробуйте использовать визуальные элементы:

view.image, если хотите показать респонденту изображение.

view.group, чтобы объединить вопросы в блок с помощью рамки.

view.divider — провести горизонтальную черту.

view.markdown — использовать разметку Markdown, если вы собираетесь работать с более сложным форматированием.

plugin.toloka, чтобы настроить внешний вид задания. Например, изменить ширину всего блока с вопросами на странице.

Создавая проект, обязательно проверяйте, работает ли задание, получается ли отправить ответы. Если возникнут ошибки, Толока расскажет о них в правом нижнем углу страницы.

Перейдите в режим «Предпросмотр» Попробуйте пройти опрос: выберите ответы и нажмите «Отправить».

Ещё больше инструкций и советов о том, как создать проект опроса — в Справке КШ.

Я собираю опрос на стороннем сайте

Если ваш опросник слишком длинный и сложный, чтобы верстать задания в Толоке, или вы уже распространяете его в других источниках и хотели бы агрегировать все результаты в одном месте, переносить его к нам необязательно:

Предложите пройти опрос по ссылке. Создайте в Толоке задание со ссылкой на вашу анкету и добавьте поле для ввода специального проверочного кода. Этот код вам нужно будет показать каждому респонденту, который завершит прохождение опроса. Респондент скопирует код и вставит его в соответствующее поле в Толоке, чтобы подтвердить, что выполнил задание. Вы увидите этот код в файле с результатами и сможете проверить, настоящий ли он.



Воспользуйтесь нашим шаблоном с кодом на КШ. Вставьте этот код в проект в Толоке. Входное поле для ссылки на опрос сгенерируется автоматически. В TSV-файл с заданием нужно будет передать ссылку на ваш опрос. Толока проверит, переходил ли пользователь по ссылке и вводил ли код в соответствующее поле. Если не переходил и не вводил, не разрешит отправить ответ на задание.

Создайте в Толоке задание со ссылкой на вашу анкету и добавьте поле для ввода специального проверочного кода. Этот код вам нужно будет показать каждому респонденту, который завершит прохождение опроса. Респондент скопирует код и вставит его в соответствующее поле в Толоке, чтобы подтвердить, что выполнил задание. Вы увидите этот код в файле с результатами и сможете проверить, настоящий ли он. Воспользуйтесь нашим шаблоном с кодом на КШ. Вставьте этот код в проект в Толоке. Входное поле для ссылки на опрос сгенерируется автоматически. В TSV-файл с заданием нужно будет передать ссылку на ваш опрос. Толока проверит, переходил ли пользователь по ссылке и вводил ли код в соответствующее поле. Если не переходил и не вводил, не разрешит отправить ответ на задание. Отобразите опросник в iframe, если ресурс, где он находится, это разрешает. Например, Яндекс.Формы поддерживают работу с iframe.

Как написать инструкцию для респондентов

Небольшого предисловия будет достаточно для описания опроса, если вы уже указали все необходимые инструкции в каждом его блоке. Расскажите респондентам о цели исследования, для чего и как вы планируете использовать их ответы.

Все толокеры, которым доступен ваш опрос, видят инструкцию к нему ещё до прохождения — это помогает им выбрать задание. Интерфейс опроса исполнитель увидит только после того, как приступит к его выполнению.

Если вы размещаете опрос на другом сайте, не добавляйте ссылку в инструкцию. Исполнитель может начать проходить опрос, забыв зарезервировать задание. А когда вернётся на платформу, окажется что вводить код подтверждения некуда, если вы уже закрыли задание или его разобрали другие толокеры. Предотвратить такие ситуации легко: указывайте ссылку на опрос только в интерфейсе задания.

Шаг 2. Укажите параметры опроса

После того, как проект будет готов, добавьте пул. С его помощью можно контролировать, кому показывать опрос, сколько будет стоить его прохождение, количество респондентов, за какое время нужно завершить задание и многое другое. Название и описание пула увидите только вы.

Отбор респондентов (таргетинг)

В Толоке множество очень разных исполнителей. Чтобы отобрать для опроса соответствующую вашим целям аудиторию, задайте нужные фильтры в блоке Исполнители: пол, возраст, местоположение, уровень образования и т. д.

Фильтр Дата рождения ограничит возрастную категорию исполнителей. Например, если вы запускаете опрос 1 июля 2021 года и хотите, чтобы опрос прошли только толокеры старше 25 лет, нужно добавить в проект фильтр:

дата рождения ≤ 01.07.1995

Если необходимо задать и верхнюю, и нижнюю границу возрастной категории, используйте 2 фильтра подряд. Например, ограничение «старше 25, но моложе 35» будет выглядеть так:

дата рождения ≤ 01.07.1995 дата рождения ≥ 01.07.1985

Выставляя фильтр, обязательно выбирайте дату в календаре из выпадающего окна. Даже если ввели дату вручную, укажите её в календаре, чтобы зафиксировать её в поле.

Чтобы ваше задание было доступно только исполнителям, владеющим русским языком, используйте готовый набор фильтров Русскоязычные исполнители.

Настроить количество респондентов поможет Перекрытие. Например, чтобы получить 100 ответов, надо задать величину перекрытия «100». Если ответов окажется мало, количество опрашиваемых можно увеличивать и в процессе, и по завершении анкетирования.

Время на заполнение анкеты и оплата

Установите величину вознаграждения, исходя из того, сколько времени понадобится исполнителю, чтобы пройти опрос. Если это 1−2 простых вопроса, цена за страницу задания может быть совсем небольшой — около 0,02−0,05$. Если толокеру понадобится 15−20 минут, чтобы справиться с заданием, цену стоит увеличить. Например, до 0,2−0,5$.

Контроль качества

Быстрые ответы. Это правило поможет обнаружить подозрительных исполнителей, которые прошли опрос слишком быстро. Их ответы стоит проверить внимательнее.

Отложенная приёмка. Включите эту опцию в пуле, чтобы отклонять неправильные ответы. Это особенно важно, если вы запрашиваете у исполнителей проверочный код.

Выполненные задания. Если вы запланировали несколько пулов с опросами (например, таргетированных на разную целевую аудиторию), можно блокировать на проекте пользователей, которые уже отправили одну анкету. Так у них не будет возможности пройти задания в других пулах проекта, к которым у них может оказаться доступ. Представьте, что вы запустили опрос для пользователей мобильной и десктопной версии Толоки. Без такой блокировки пользователь сможет сначала выполнить задание в десктопной версии, потом открыть мобильное приложение платформы и пройти ваш опрос ещё раз, исказив его результат.

Настройка контроля качества и отложенной приёмки

Чтобы набрать нужное количество респондентов, даже если некоторые из ответов придётся отклонить, добавьте правило Обработка отклоненных и принятых заданий.

Например, вот так:

Если ваш опросник на другом сайте, можно автоматически принимать задания у тех, кто правильно ввёл код с помощью отложенной приёмки и правила Контрольные задания:

Чтобы правило сработало, нужно указать в TSV-файле верный код подтверждения. Мы покажем, как это сделать, в следующем шаге.

Шаг 3. Загрузите задания

Подготовка TSV-файла

Чтобы запустить пул, понадобится TSV-файл с заданием. В шаблоне «Опрос» есть входное поле theme — техническое поле, в которое можно передать любой текст, символ или число. Исполнитель их не увидит, поскольку это поле нигде в интерфейсе не используется.

Вы можете скачать шаблон для обычных заданий со страницы пула или подготовить файл самостоятельно:

Если анкета в Толоке Если анкета на другом сайте* INPUT:theme Напишите любой текст INPUT:url https://survey.com/mysurvey

*Не забудьте заменить пример на настоящую ссылку на ваш опрос.

Чтобы автоматически проверить введённый код подтверждения, понадобится добавить в файл ещё один столбец — GOLDEN, куда мы запишем нужный код. Допустим, ваш код подтверждения — qwe123, а выходное поле в проекте — result. Получится такой файл с заданием:

INPUT:url[tab]GOLDEN:result https://survey.com/mysurvey[tab]qwe123

Если толокер введёт qwe123, правило Контрольные задания, которое мы добавили в пул, зафиксирует 100% совпадение с правильным ответом, засчитает толокеру задание и перечислит вознаграждение на его счёт.

Загрузка файла в пул

Сколько строк в TSV-файле — столько заданий будет в вашем пуле. Обычно, если опрос одинаков для всех, достаточно одной строки. Количество пользователей, которые должны заполнить анкету, определяется параметром Перекрытие в настройках пула. Если строк будет несколько, один и тот же человек сможет пройти опрос дважды или трижды.

В опросе страница заданий должна содержать только одно задание, иначе исполнитель увидит несколько одинаковых опросников.

Шаг 4. Проверьте ответы и получите результаты

Если вы разместили анкету в Толоке, дождитесь завершения пула и скачайте результаты. Ответы будут доступны в виде TSV-файла или в JSON через API. Скачать их можно из пула:





Если вы установили Отложенную приёмку, не забудьте проверить задания. У каждого ответа есть срок годности — мы указали его в поле Срок проверки в днях. Всё, что вы не успеете вовремя отклонить, автоматически будет засчитано как верное.

Проверить задания можно либо в интерфейсе платформы, либо выгрузив ответы из пула. Не спешите отклонять ответы, которые не прошли автоматическую проверку. Некоторые коды действительно окажутся неправильными, но часто исполнители случайно добавляют лишние пробелы. Или оставляют комментарии (в том числе о технических проблемах) прямо в ответе на задание.

Если возникли технические проблемы (например, исполнитель выполнил задание по ссылке, но не успел отправить его), его всё равно можно вознаградить. Для этого воспользуйтесь системой бонусов.

Мы постарались собрать всё самое важное, чтобы вы поскорее смогли запустить свой опрос с нуля. Полная инструкция есть в нашей Справке.

Ещё несколько подсказок

Добавьте вопросы на внимательность. Можно спросить об очевидном факте. Например, какое сейчас время года. Если в вопросе есть список критериев для оценки (например, от 1 до 5), добавьте заметно отличающийся критерий «Выберите ответ № 2». Так вы сможете проверить, осознанно ли отвечают респонденты.

Если исполнитель взял задание, он должен иметь возможность его завершить и отправить ответ в Толоке. Если в опросник на другом сайте вы включили проверку на внимательность, а пользователь её не прошёл, не завершайте для него опрос словами «Вы отвечали неправильно». Выдайте ему другой код, отличный от правильного. Увидев этот код, вы сможете отклонить ответы на задание в Толоке, а пользователь не будет возмущён тем, что ему не дали заполнить анкету до конца.

Напоминаем: и исполнители, и заказчики в Толоке анонимны . Не следует запрашивать персональные данные: ФИО, полный адрес, контакты — любую информацию, по которой можно установить личность толокера. Чтобы определить, относится ли исполнитель к вашей целевой аудитории, допустимо узнать его дату рождения, возрастную категорию или из какого он города, не более. Общаться с исполнителями можно только в личных сообщениях в кабинете Толоки.

. Не следует запрашивать персональные данные: ФИО, полный адрес, контакты — любую информацию, по которой можно установить личность толокера. Чтобы определить, относится ли исполнитель к вашей целевой аудитории, допустимо узнать его дату рождения, возрастную категорию или из какого он города, не более. Общаться с исполнителями можно только в личных сообщениях в кабинете Толоки. Опросы можно проводить в 2 тура. Чтобы позвать на 2-й этап или в следующий отдельный опрос пользователей, которые справились с первым набором заданий, используйте навыки. Назначьте навык с помощью правила Выполненные задания. А в пуле нового опроса укажите его в блоке Исполнители в качестве критерия доступности задания. Ещё один способ оповестить толокеров — сделать рассылку по исполнителям с нужным навыком.

Если остались вопросы или что-то не получается, пишите в наш саппорт: подскажем и поможем.