31 мая в Москве, в офисе «Яндекса» состоится Встреча с партнёрами Толоки. На мероприятии мы представим первых сертифицированных партнёров — это компании с большим опытом в работе с данными и технологиями краудсорсинга, которые успешно используют его возможности для обработки данных и соответствуют критериям сертификации.

Мы видим, что среди наших заказчиков есть очень талантливые люди, которые запускают классные проекты. И мы хотим, чтобы такие эксперты могли монетизировать свои услуги, а другим заказчикам с помощью партнёров было проще заходить в систему Толоки. Ольга Мегорская, руководитель Толоки, интервью для rb.ru

Представители компаний-партнёров расскажут потенциальным клиентам о своих продуктах, а накопленный ими опыт использования сервиса будет полезен для тех, кто планирует присоединиться к программе в будущем.

Кроме того, команда Яндекса сделает доклад о развитии Толоки как платформы, ответит на вопросы по сертификации и расскажет о возможностях сервиса, которыми смогут воспользоваться наши партнёры.

Приглашаем на встречу представителей IT-компаний, которые разрабатывают умные решения на основе машинного обучения, а также всех, кто хочет больше узнать об их продуктах. Зарегистрируйтесь на странице мероприятия и получите приглашение.

Ждём вас!