14 сентября в Москве, в офисе «Яндекса», состоится конференция «Толока для бизнеса». Мы приглашаем на неё представителей организаций, которые используют в работе машинное обучение и имеют дело с большими объёмами данных. Особенно интересно будет разработчикам, техническим специалистам и IT-директорам таких компаний.

Если вы занимаетесь автоматизацией внутренних процессов в компании, для которых нужно быстро и качественно собирать и обрабатывать большие объёмы данных, на конференции вы наверняка узнаете что-то новое и полезное. Мы поговорим о растущих потребностях в размеченных данных и о том, как их можно получить с помощью краудсорсинга.

Перед вами выступят эксперты из Яндекса, Rambler, МФТИ, Ozon и Avito, которым помогает решать такие задачи краудсорсинговая платформа Толока, созданная в Яндексе. Докладчики расскажут об опыте работы с сервисом, найденных эффективных решениях, особенностях Толоки и сложностях, с которыми пришлось столкнуться.

Кроме того, на встрече будут представители команды Толоки. Они поделятся планами по развитию платформы и сделают обзор технологических возможностей, которые собираются предоставить компаниям в будущем. Вы тоже сможете рассказать команде о своём проекте и о решениях, которых вам не хватает в Толоке.

Участие в мероприятии бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться и получить приглашение. Сделать это можно на странице мероприятия. Там же вы найдёте программу конференции и схему проезда.

Ждём вас!