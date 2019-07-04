31 мая на встрече с партнёрами нашу команду спрашивали о датасетах, собранных с помощью Толоки. Толока — это крупнейший источник размеченных людьми данных для задач машинного обучения. Каждый день десятки тысяч исполнителей производят более 5 миллионов оценок в 500 заданиях. Эти оценки могут быть полезны специалистам, которые работают с большими массивами данных. Поэтому мы решили опубликовать открытые датасеты для исследований и экспериментов, связанных с машинным обучением.

Мы готовы поделиться с исследователями шестью датасетами:

Toloka Persona Chat Rus — чат-боты и реальные диалоги людей;

— чат-боты и реальные диалоги людей; Toloka Aggregation Relevance 2 и 5 — алгоритмы консенсуса и агрегирования оценок исполнителей;

— алгоритмы консенсуса и агрегирования оценок исполнителей; Toloka Business ID Recognition — компьютерное зрение;

— компьютерное зрение; Lexical Relations from the Wisdom of the Crowd и Human-Annotated Sense-Disambiguated Word Contexts for Russian — лингвистические исследования.

Мы планируем выкладывать новые датасеты на странице Открытые датасеты Яндекс.Толоки. Пользуйтесь ими, рассказывайте о результатах и пишите нам, если тоже хотите поделиться своими датасетами!