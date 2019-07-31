Пишем инструкцию к заданию в Толоке

Инструкция — это набор основных правил, которые должен изучить исполнитель, приступая к заданию. Хорошая инструкция даёт общее представление о проекте, учит правильно работать с новой информацией, а затем служит актуальным справочником. От чёткости и полноты инструкции зависит качество ответов, которые вы получите, и рейтинг проекта.

Написать инструкцию к заданию можно в визуальном редакторе или с помощью HTML-разметки. О том, какие теги и форматирование при этом использовать, читайте в нашем Руководстве.

Вот несколько советов о том, как составить хорошую инструкцию.

Структура

В начале расскажите о цели проекта: как результат будет применятся в жизни, в чём польза этого задания и как оно поможет вашему бизнесу или исследованию. Так повышается значимость задания и ответственность исполнителя.

Дайте представление об организации работы: что и как предстоит делать. Предупредите об обучении и экзамене, если они есть. Для отложенной приёмки укажите срок проверки и кратко перечислите критерии оценки задания.

Если вы разработали собственный интерфейс, научите исполнителей с ним работать. Добавьте скриншоты с краткими выносками о том, для чего нужен тот или иной элемент. Не стремитесь пояснить каждый элемент интерфейса, — только функционально важные или интуитивно непонятные. Расскажите о «горячих клавишах», которые помогут делать задания быстрее.

Укажите последовательность действий (шагов) при выполнении задания. Опишите наиболее частые случаи, с которыми может столкнуться исполнитель. Редкие случаи не добавляйте или уберите под каты, — они мало кому понадобятся, но затруднят чтение всем. Если исполнителю нужно сверяться со справочными данными (например, с правилами сокращения названий), поместите их в отдельный раздел. Старайтесь, чтобы такая справка была удобной: оформляйте пункты в виде таблиц, сортируйте по алфавиту и т. д.

Приведите примеры. Если в задании нужно оценить качество изображения, включите в инструкцию картинки хорошего и плохого качества. Если вы классифицируете товары или комментарии, подберите характерные образцы для каждой из категорий.

Оформление

Избегайте слишком яркого, кричащего оформления, избыточного употребления заглавных букв и цветовых маркеров.

Похожие по смыслу разделы описывайте и форматируйте одинаково. Не делайте более трёх уровней заголовков и семи подразделов на одном уровне, — иначе в них станет сложно ориентироваться.

Используйте списки для перечисления однородных объектов или действий: маркированные — когда последовательность не важна; нумерованные — когда надо сохранить определённый порядок. Если список имеет чёткую структуру (например: название, описание, примечание), оформляйте его как таблицу. Она легче читается за счёт границ и заголовков.

Применяйте разметку текста: выделяйте термины — курсивом, элементы интерфейса — полужирным, смысловое ударение — подчёркиванием . Разметка должна быть логичной, чтобы исполнитель однозначно считывал её значение. Не слишком увлекайтесь разметкой — дайте тексту «дышать».

Стиль и грамотность

Пишите лаконично, старайтесь не оставлять длинных и синтаксически сложных предложений, больших абзацев.

Будьте последовательны: одну и ту же сущность называйте одинаково на протяжении всей инструкции, иначе исполнители запутаются.

Откажитесь от профессионального сленга, замените его на общепонятные слова. Если специфических терминов не избежать — обязательно дайте определения.

Не злоупотребляйте скобками. Обычно текст в скобках лучше оформить как отдельное предложение.

Проверяйте орфографию и пунктуацию. Используйте онлайн-сервисы проверки правописания или скопируйте текст в редактор.

Иллюстрации и схемы

Добавляйте картинки и скриншоты. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но не перебарщивайте: если добавить скриншоты после каждых 2–3 строк, текст будет сложно читать. Если иллюстраций много, прячьте их под каты или вставляйте как thumbnails — миниатюры, после нажатия на которые откроется полноразмерное изображение. Используйте блок-схемы, UML-диаграммы.

Картинки, видеоролики и аудиозаписи можно загрузить на Яндекс.Диск и дать в инструкции ссылки на них.

Сжимайте картинки. Их вес должен измеряться килобайтами, а не мегабайтами. Так они будут быстрее открываться и меньше потреблять трафика. Особенно это актуально для заданий в мобильном приложении.

Объём

Не делайте инструкцию слишком короткой или, наоборот, слишком длинной (больше трёх экранов). Если инструкция получилась объёмная, значит задание очень сложное. Подумайте, как разбить его на несколько простых.

Инструкция, составленная с учётом этих правил, сделает выполнение заданий быстрым и удобным для пользователей, а вам позволит достичь поставленных в проекте целей.