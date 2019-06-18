Встреча с партнёрами Толоки: как это было

Встреча с партнёрами Толоки

В апреле Яндекс запустил программу сертификации партнёров Толоки. Партнёры — это компании и специалисты, которые успешно внедряют технологии краудсорсинга для решения задач сбора и обработки данных в рамках своих продуктов. На встрече 31 мая мы представили пять первых сертифицированных партнёров , ответили на основные вопросы о сертификации и поделились планами развития сервиса.

Иван Карпеев. Яндекс Кого и зачем сертифицирует Яндекс.Толокa

Открыл встречу Иван Карпеев, который отвечает за развитие бизнеса и взаимодействие с внешними заказчиками Толоки. Иван выступил с приветственным докладом, посвящённым сертификации партнёров:

«Сегодня Толоку используют почти все продукты Яндекса — благодаря краудсорсингу они уже получили качественный скачок в своём развитии. При этом всё больше компаний за пределами Яндекса внедряют Толоку в свои бизнес-процессы. Это позволяет им фокусироваться на своём продукте, а не на поддержании ресурса исполнителей, ведь в основе ежедневных процессов лежат прозрачные и масштабируемые технологии краудсорсинга. Через программу сертификации партнёров мы хотим поддержать такие компании и рассказать о них внешнему миру. Компаниям, помимо решения операционных задач, партнёрство с Яндексом даёт возможность выделиться на фоне конкурентов и подчеркнуть свою экспертизу. Теперь мы можем не отказывать клиентам, которые приходят к нам со своими задачами, а рекомендовать таким клиентам партнёра, чьему опыту при работе с данными мы доверяем. Взамен инноваторы и экспертные пользователи дают нам полезную обратную связь о возможных сценариях развития Толоки как платформы. Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе список партнёров и области применения их решений сильно расширятся».

Подробнее о сертификации партнёров — в презентации Ивана.

Артём Григорьев. Яндекс Что нового в Яндекс.Толоке

Артём Григорьев из Яндекса рассказал участникам о том, какие функции для заказчиков появились в Толоке в последнее время, кому они полезны и как ими пользоваться.

Так, в конце марта мы перешли на взаиморасчёты с российскими заказчиками через ООО «Яндекс.Пробки»: заказчики получили пополнение счёта в рублях и закрывающие документы, составленные по правилам российского бухучёта.

Также мы обновили интерфейс проекта. С новым дизайном, разнообразными статистиками и фильтрами пулов он стал более информативным и удобным. Динамическое перекрытие позволяет экономить деньги, не теряя в качестве разметки. Алгоритм взвешивает оценки в зависимости от их согласованности и уровня навыка исполнителей и определяет, сколько пользователей должны разметить задание, чтобы получить достоверный ответ.

Динамическое ценообразование помогает поощрять исполнителей, которые успешно справляются с заданиями: достаточно указать цену и значение навыка пользователя.

А для партнёров Толоки открыта система уведомлений Webhooks, которая позволяет подписаться на события в Толоке и получать о них уведомления.

Поближе познакомиться с новинками можно в презентации Артёма.

Алексей Хахунов. Co-owner/ СTO Dbrain Как распознавать документы в реальном времени с точностью 99%

Следующим выступил Алексей Хахунов (Dbrain). Его команда занимается распознаванием документов. На примере этой задачи гости увидели, как работает метод Human-in-the-loop, какие алгоритмы используются для автоматизации проверки заданий в Толоке. Благодаря участию человека алгоритм не только становится точнее, но и учится распознавать новые типы документов.

Презентация Алексея: «Как распознавать документы в реальном времени с точностью 99%».

Во время кофе-брейков гости знакомились друг с другом, обсуждали возможности организации бизнес-процессов при помощи краудсорсинга, задавали вопросы команде. «Самое полезное — обсуждения в перерывах, конечно», — поделились впечатлениями участники.

Константин Симончик. ID R&D

Как мы собрали базу атак на биометрические системы, у которой нет аналогов

Константин Симончик рассказал о том, как с помощью Яндекс.Толоки команда ID R&D собрала базу изображений из тысячи лиц, не имеющую аналогов. Этот уникальный датасет помог в короткие сроки настроить и обучить устойчивую систему противодействия атакам с подменой личности. Из доклада Константина участники встречи узнали, как были организованы сбор и обработка видеозаписей в Толоке и зачем нужна автоматизация проверки заданий.

Рассказ Константина «Как мы собрали базу атак на биометрические системы, у которой нет аналогов».

Андрей Солозобов. Яндекс. Секретный доклад Участники встречи с партнёрами Толоки

И наконец, в конце дня участников ждал секретный доклад от команды Яндекса. Андрей Солозобов рассказал о том, как с помощью Нирваны — инструмента для создания и автоматизации процессов — можно управлять проектами любой сложности. Андрей поделился тремя кейсами, в которых Нирвана помогает сервисам Яндекса: выбор тизера на Yandex.ru, пешеходные задания, ответы в социальных сетях. Надеемся, что в будущем эта успешная внутренняя платформа станет доступна всем.



Узнать больше о Нирване можно из презентации Андрея «Вам граф не нужен?».

Спасибо всем партнёрам, спикерам и гостям за участие, вопросы, интерес к докладам и продуктивное общение. Будем рады новым встречам!