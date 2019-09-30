Подключаем Яндекс.Диск к аккаунту в Толоке

Для выполнения большинства заданий в Толоке нужны изображения, аудио или видео. Если у вас нет собственного хранилища файлов, разместите их на Яндекс.Диске.

Для этого нужно:

Подключить Яндекс.Диск к вашему аккаунту в Толоке. Изменить настройки проекта: входные данные и HTML-компонент. Добавить ссылки в TSV-файл и инструкцию к заданию.

Чтобы ничего не упустить, мы подготовили для вас два коротких видеоролика. В первом вы узнаете, как подключить Диск к аккаунту и загрузить файлы, а во втором — как изменить настройки проекта и правильно указать ссылки для заданий. В качестве примера мы взяли проект для расшифровки аудиозаписей. Если вы решаете в Толоке именно такую задачу, наверняка это видео будет вам полезно.

Предпочитаете читать, а не смотреть? Открывайте Руководство заказчика — там вы найдёте полное описание процесса и примеры.