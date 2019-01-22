Кто такие толокеры?

Яндекс.Толока — это краудсорсинговая платформа, которая позволяет обрабатывать большие массивы данных, распределяя работу среди множества исполнителей.

С помощью Толоки можно расшифровывать аудиозаписи, проводить фокус-группы, модерировать комментарии или распознавать картинки, используя полученные данные для машинного обучения — как это делает Яндекс.

Заказчики (частные лица и компании) размещают задания и устанавливают цену, а толокеры — так мы называем исполнителей — выбирают понравившееся задание и выполняют его в свободное время.

2 млн пользователей уже выполнили 4,5 млрд заданий.

Каждый день в Толоке 18–20 тысяч исполнителей выполняют 500 видов заданий.

Иногда заказчикам интересно знать, кто именно берется за их задачи: сколько человеку лет, какого он пола и кто по профессии, а будущим исполнителям — что за люди выбирают несложную подработку вместо листания соцсетей и стоит ли оно того.

Мы решили удовлетворить любопытство обеих сторон и выяснить, из кого же состоит сообщество толокеров.

Кто все эти люди?

7707 русскоязычных исполнителей рассказали нам об их образовании, работе и интересах. Вот что нам удалось узнать.

Во-первых, мужчин и женщин оказалось примерно поровну: дух равноправия не обошел стороной и Толоку.





Добрая половина исполнителей — люди в самом расцвете сил, бережно хранящие дома диплом о высшем образовании. Как бы ни смеялись технари над востребованностью гуманитариев, подрабатывают на досуге и те и другие.





В основное время большая часть толокеров работает в штате полный день, 17% учатся, а 12% находятся в декрете.



Женщины чаще всего работают в торговле (21%) и сфере образования (12%), а мужчины, как мы уже сказали, — инженерами (17%).

Среди тех, кто не нашел себя в нашем списке профессий, больше всего строителей и бухгалтеров.



Кроме того, в Толоке есть авиаторы, автомеханики, администраторы, горняки, грузчики, дизайнеры, кладовщики, специалисты по деревообработке, недвижимости, химической промышленности и маркетингу, а еще 5 швей, 3 моряка и 2 ювелира, которые наверняка выполняют задачи с особой точностью.

Если повезет, очередное задание достанется директору ресторана, заведующему складом на угольном разрезе, продюсеру digital-агентства, изготовителю картонных ящиков, аппаратчику химводоочищения, кредитному специалисту, лингвисту-переводчику, метрологу, инженеру по охране окружающей среды, ревизору, экскурсоводу или сотруднику ритуальных услуг.

На вопрос, что толокеры делают в свободное время, абсолютное большинство честно ответили, что сидят в интернете. (Кажется, мы даже знаем сайт!) А еще занимаются домашними делами, гуляют и общаются с друзьями. Толокеры чаще читают, чем смотрят ТВ, и выбирают спорт вместо киберспорта.



Из тех, чье хобби не вписывается в общепринятые рамки, примерно 25% занимаются с детьми, 6 человек ищут работу, а 21 ни на минуту не хотят с ней расставаться. Четверо спят, а 13 — толочат, проводя свободное время с пользой.

По одному человеку ремонтируют дом или обувь, изучают электронику, озвучивают видео и стримят, разводят пчёл, торгуют криптовалютой, ходят в церковь, делают электрогитары и выращивают острые перцы, ежедневно проводят 6–7 часов в общественном транспорте или ищут просветления.

Итак, как мы выяснили: типичный толокер — это молодой инженер, работник торговли или айтишник, который по вечерам сидит в интернете, а на выходных гуляет с друзьями или убирается дома. Толока для него — отличный способ убить время по пути на работу или после нее: ведь в отличие от мобильных игр бонусы тут самые настоящие, которые можно потратить на книжки, банку протеина или новый пчелиный улей.