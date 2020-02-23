Как создать TSV-файл с заданиями

Большинство проектов в Толоке связаны с обработкой данных. Это может быть классификация картинок, расшифровка аудиозаписей, модерация комментариев или поиск в интернете. Чтобы данные, которые увидит исполнитель в задании, отобразились в интерфейсе, их нужно добавить в TSV-файл. В этом посте мы расскажем о том, как подготовить TSV-файл для ваших заданий.

Формат TSV

TSV (tab-separated values) — это текстовый формат файла, в котором данные в столбцах разделены знаками табуляции, а строки — знаками перевода строки. Удобно работать с TSV-файлами в редакторах электронных таблиц. Подойдёт и просто текстовый редактор (например, Блокнот или Notepad++ на Windows или TextEdit на Mac OS). Создайте электронную таблицу с нужными заголовками, добавьте данные для заданий и сохраните файл с расширением tsv.

Типы заданий

Какие же заголовки и данные нужно записать в файл? Это зависит от типа задания, специфики вашего проекта, формата данных и от того, где эти данные находятся. Задания в Толоке бывают трёх типов: основные, обучающие и контрольные. Ответы на основные задания вы не знаете и хотите получить от исполнителей. Ответы на контрольные и обучающие задания вам уже известны. Обучающие помогают исполнителям разобраться, как выполнять задание, а контрольные — позволяют вам проверять, насколько хорошо они с этим справляются.

Бóльшая часть заданий в пуле — основные. Файл с такими заданиями содержит только те данные, которые необходимо разметить. Обучающие задания содержат данные для разметки, правильный ответ и комментарий — подсказку, почему нужно ответить именно так. Если убрать из обучающего задания эту подсказку, получится контрольное задание.

Структура TSV-файла

Если скачать из пула файл-образец, мы увидим в нём заголовки столбцов для всех трёх типов заданий. Название каждого заголовка состоит из типа данных, которые в него записаны, и названия входного или выходного поля в вашем проекте. Например: INPUT:image означает, что в этот столбец будут записываться входные данные для поля image.

Чтобы создать основное задание, заполните только столбцы с заголовком INPUT. Остальные можно не заполнять или вовсе удалить.

Для контрольного задания добавьте к ним правильные ответы в столбцы с заголовками GOLDEN.

Чтобы сделать из контрольного задания обучающее, дополните ответы подсказками в столбце HINT:text.

Например, в проекте по классификации картинок у нас есть входное поле image, куда мы передаём ссылку на картинку, и поле result, куда записывается ответ исполнителя.

Создадим пул и скачаем из него файл-образец. В нём три столбца с заголовками.

INPUT:image соответствует нашему входному полю image. Тип этого поля — ссылка, и в примере в этот столбец добавлены ссылки на сайт Толоки. Их нужно заменить ссылками на свои картинки.

GOLDEN:result понадобится, если мы создаём контрольные задания. GOLDEN в заголовке показывает, что это столбец для правильных ответов, а result — для какого выходного поля эти ответы. Если выходных полей несколько, в файле-образце будут столбцы GOLDEN для каждого из них. Поскольку поле текстовое, столбец заполнен строками Add your hint here. Их нужно заменить на свои варианты ответов. Если вы не хотите проверять ответы на какой-то из вопросов, оставьте этот столбец пустым.

HINT:text — поле для комментария к правильному ответу. Такой столбец с подсказкой есть в каждом файле-образце. Но заполнять его нужно, только если вы создаёте обучающее задание.

Подготовка TSV-файла для заданий разных типов

Теперь заполним таблицу данными.

Для основных заданий мы вставили ссылки на картинки в первый столбец и очистили данные в остальных столбцах.

Можно оставить так, а можно удалить ненужные заголовки.

Добавим несколько контрольных заданий. В нашем проекте возможны три варианта ответов: Хорошее, Плохое и Ошибка загрузки. Если выбран радиобаттон Хорошее, в ответ придёт значение OK, Плохое — BAD, Ошибка загрузки — 404.

Добавим эти варианты ответов в столбец GOLDEN:result.

Столбец HINT:text оставим пустым или удалим. Это контрольные задания, поэтому подсказки нам не нужны.

Создадим обучающие задания. Для этого заполним все столбцы.

В столбец HINT:text мы добавили подсказки. Если исполнитель выберет вариант ответа, отличающийся от того, что мы записали в GOLDEN:result, он увидит наш комментарий.

В одном файле могут находиться все три типа заданий. Распределите их по страницам для исполнителя сами или предоставьте это алгоритму. Чтобы страницы из ваших заданий сформировались автоматически, выберите при загрузке файла «Умное смешивание».

Кстати, можно добавить ответы и подсказки не в файле, а прямо в интерфейсе проекта — в режиме разметки заданий. О том, как это сделать, читайте в нашем предыдущем посте.

Если вы создаёте полевое задание, в котором исполнитель должен выбрать точку на карте и приехать по адресу, в файле-образце вы увидите столбцы Al:latitude и Al:longitude. В них нужно записать координаты места — широту и долготу.

Поскольку в качестве ответа исполнитель должен прикрепить фотографию, мы не будем использовать контрольные и обучающие задания в таком проекте. Значит, помимо столбцов с координатами, заполнить нужно только столбцы, начинающиеся на INPUT.

Особенности работы с TSV-файлами

Знаки табуляции. Если вы работаете в блокноте, не забудьте проверить, что данные разделены по столбцам знаками табуляции. Даже если вы решили оставить поле пустым, Tab для него нужно поставить. Иначе при загрузке файла возникнет ошибка. Файл содержит три столбца с заголовками и строки с заданиями. В первой строке обычное задание. В первом столбце находится ссылка, а за ней два знака табуляции — поскольку данных в столбцах 2 и 3 у нас нет. Во второй строке — контрольное задание: ссылка на картинку — Tab — правильный ответ — ещё один Tab. В третьей строке данные есть во всех трёх столбцах, между ними знаки табуляции. Кодировка UTF-8. Сохраняйте файлы в кодировке UTF-8 с расширением tsv. Важно использовать именно UTF-8, иначе вместо текстовых данных исполнители увидят в задании абракадабру. Кавычки. Если в тексте встречаются кавычки, их нужно экранировать. Для этого добавьте к каждой кавычке ещё по одной и возьмите в кавычки всю строку. Вот так: Экранированные кавычки будут удалены при обработке TSV-файла, и лишних кавычек в тексте задания не будет: Если не экранировать кавычки, система не сможет правильно разделить строки в файле на отдельные задания. Кавычки-ёлочки «» экранировать не нужно. Форматирование. Если вы хотите использовать в тексте заданий переносы строк, HTML-теги или форматирование, возьмите компонент для входных данных в тройные фигурные скобки. Например, {{{comment}}}. А сам текст в TSV-файле с заданиями заключите в кавычки. Тогда в интерфейсе задания получится так:

Если при загрузке файла возникла ошибка, поищите её описание в Руководстве заказчика. Чаще всего дело в пропущенных знаках табуляции или в неэкранированных кавычках. Если не сможете разобраться, напишите в службу поддержки.

Мы рассмотрели, из чего состоит TSV-файл и как подготовить основные, контрольные и обучающие задания. В следующий раз мы поговорим об особенностях подготовки файлов для разных типов проектов и разберёмся с более сложными случаями — массивами строк и JSON.