Толока

декабрь 2018
Краудсорсинг и Толока
18 декабря 2018, 17:00

Краудсорсинг — это способ организации рабочего процесса, в котором большая высокоуровневая задача делится на множество типовых подзадач. Их выполняет большое количество независимых друг от друга исполнителей. Каждый делает одно или несколько простых заданий, и это приводит к решению высокоуровневой задачи. Иначе говоря, краудсорсинг — это замена экспертизы одного специалиста на «мудрость толпы».

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Краудсорсинг и Толока. Продолжение
24 декабря 2018, 15:53

В предыдущем посте мы рассказывали о том, что такое краудсорсинг и как его используют в Яндексе. Сегодня поговорим о Толоке — нашем главном инструменте для работы с краудом. Давайте посмотрим, как строится работа в сервисе, кто и как может его использовать и в чём преимущества краудсорсинга.

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