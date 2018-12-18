Краудсорсинг — это способ организации рабочего процесса, в котором большая высокоуровневая задача делится на множество типовых подзадач. Их выполняет большое количество независимых друг от друга исполнителей. Каждый делает одно или несколько простых заданий, и это приводит к решению высокоуровневой задачи. Иначе говоря, краудсорсинг — это замена экспертизы одного специалиста на «мудрость толпы».
декабрь 2018
24 декабря 2018, 15:53
В предыдущем посте мы рассказывали о том, что такое краудсорсинг и как его используют в Яндексе. Сегодня поговорим о Толоке — нашем главном инструменте для работы с краудом. Давайте посмотрим, как строится работа в сервисе, кто и как может его использовать и в чём преимущества краудсорсинга.