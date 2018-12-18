В предыдущем посте мы рассказывали о том, что такое краудсорсинг и как его используют в Яндексе. Сегодня поговорим о Толоке — нашем главном инструменте для работы с краудом. Давайте посмотрим, как строится работа в сервисе, кто и как может его использовать и в чём преимущества краудсорсинга.