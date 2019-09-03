Собрать мнения тысяч людей бывает полезно не только исследователю, но и дизайнеру. Например, чтобы выбрать из двух вариантов лендинга более продающий, оценить отклик аудитории на новый рекламный баннер или подобрать самый запоминающийся логотип. Пожалуй, ни одно обновление продуктов Яндекса не обходится без предварительного тестирования. Даже если речь идёт всего лишь об иконке приложения.