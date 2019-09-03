В Яндекс.Толоке прошла первая сертификация поставщиков краудсорсинговых решений. Теперь клиенты Толоки могут заказать подготовку проекта и размещение у сертифицированных партнёров. Они помогут заказчикам решать их повседневные бизнес-задачи, привлекая тысячи пользователей к их выполнению и используя технологии Яндекса. В свою очередь для партнёров сертификация в Толоке — это возможность использовать краудсорсинг, чтобы совершенствовать собственные технологии, и дополнительный канал привлечения клиентов.
август 2019
26 августа, 16:00
Собрать мнения тысяч людей бывает полезно не только исследователю, но и дизайнеру. Например, чтобы выбрать из двух вариантов лендинга более продающий, оценить отклик аудитории на новый рекламный баннер или подобрать самый запоминающийся логотип. Пожалуй, ни одно обновление продуктов Яндекса не обходится без предварительного тестирования. Даже если речь идёт всего лишь об иконке приложения.