ID R&D решает проблему авторизации пользователя с помощью подхода, основанного на искусственном интеллекте — используя технологии распознавание голоса, лица и поведения. Рассказываем о том, как для защиты систем от хакерских атак компания собрала с помощью Толоки крупнейшую в мире базу из 112 000 примеров — фото и видео с лицами людей.
В рамках однодневного интенсива 16 команд искали самое эффективное решение для задачи разметки большого массива данных, чтобы помочь пользователям быстрее сориентироваться в ассортименте и создать интересный образ, а компании — увеличить средний чек. В распоряжении участников была функциональность Яндекс.Толоки и реальные данные о товарных позициях маркетплейса OZON — 500 ссылок на карточки товаров. Мы пообщались с участниками и судьями хакатона о том, как прошло мероприятие.
Навык — это оценка качества выполнения заданий по шкале от 0 до 100. Назначить его можно как вручную, так и автоматически — с помощью правил контроля качества. Например, навык может показывать, насколько ответы пользователя совпадают с мнением большинства или какой процент выполненных им заданий принимается после проверки. Но применение навыков в Толоке гораздо шире. В этом посте мы расскажем, как и для чего ещё их можно использовать.