Навык — это оценка качества выполнения заданий по шкале от 0 до 100. Назначить его можно как вручную, так и автоматически — с помощью правил контроля качества. Например, навык может показывать, насколько ответы пользователя совпадают с мнением большинства или какой процент выполненных им заданий принимается после проверки. Но применение навыков в Толоке гораздо шире. В этом посте мы расскажем, как и для чего ещё их можно использовать.