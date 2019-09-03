Толока — платформа двусторонняя. Заказчики размещают задания и устанавливают цену, а толокеры — так мы называем исполнителей — выбирают понравившееся задание и выполняют его в свободное время. Иногда заказчикам интересно знать, кто именно берется за их задачи: сколько человеку лет, какого он пола и кто по профессии, а будущим исполнителям — что за люди выбирают несложную подработку вместо листания соцсетей и стоит ли оно того. Мы решили удовлетворить любопытство обеих сторон и выяснить, из кого же состоит сообщество толокеров.