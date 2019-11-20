Сегодня Толоку используют почти все продукты Яндекса — рассказываем о том, как краудсорсинг помогает команде поддержки в социальных сетях.
ноябрь 2019
Как за 15 минут проанализировать десятки тысяч постов о своей компании и найти те, на которые необходимо ответить
13 ноября, 10:00
Получить хорошие результаты в краудсорсинге невозможно без продуманной системы контроля качества. Одним из способов контроля являются контрольные задания. Это задания с правильными ответами, которые подмешивают на страницу с основными заданиями, чтобы оценивать качество работы исполнителя в режиме реального времени. В этой статье мы расскажем, как подготовить контрольные и обучающие задания с помощью Разметчика.