Получить хорошие результаты в краудсорсинге невозможно без продуманной системы контроля качества. Одним из способов контроля являются контрольные задания. Это задания с правильными ответами, которые подмешивают на страницу с основными заданиями, чтобы оценивать качество работы исполнителя в режиме реального времени. В этой статье мы расскажем, как подготовить контрольные и обучающие задания с помощью Разметчика.