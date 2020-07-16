июль 2020
Как отбирать исполнителей. Часть 1. Обучение
16 июля 2020, 11:00
Заказчики приходят в Толоку с проектами разной сложности и масштаба. Находить подходящих и отсеивать недобросовестных исполнителей можно с помощью обучения и экзаменов. В этой статье мы расскажем о видах пулов в Толоке и о том, как создать и настроить обучение.
Как отбирать исполнителей. Часть 2. Экзамен и реабилитация
23 июля 2020, 13:00
Продолжаем разбираться с настройками отборочных пулов. Мы уже рассказали, как создать обучение и привязать его к основным заданиям. В сложных проектах могут понадобиться ещё два этапа — контрольный пул (экзамен) и реабилитация.