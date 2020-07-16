Заказчики приходят в Толоку с проектами разной сложности и масштаба. Находить подходящих и отсеивать недобросовестных исполнителей можно с помощью обучения и экзаменов. В этой статье мы расскажем о видах пулов в Толоке и о том, как создать и настроить обучение.