Каждый день в Толоке десятки тысяч людей выполняют самые разные задания — размечают данные, расшифровывают аудио, сравнивают сайты, решают другие задачи. У каждого задания свой интерфейс — «лицо», то, каким его видит исполнитель. От понятности и удобства интерфейса зависит, сколько человек откликнется на задание, как быстро и качественно они с ним справятся.