июнь 2020
9 правил хорошего тона в интерфейсах. Часть 1
10 июня 2020, 11:00
Каждый день в Толоке десятки тысяч людей выполняют самые разные задания — размечают данные, расшифровывают аудио, сравнивают сайты, решают другие задачи. У каждого задания свой интерфейс — «лицо», то, каким его видит исполнитель. От понятности и удобства интерфейса зависит, сколько человек откликнется на задание, как быстро и качественно они с ним справятся.
9 правил хорошего тона в интерфейсах. Часть 2
25 июня 2020, 12:00
Продолжаем знакомить вас с правилами создания удобных интерфейсов в Толоке. Эти советы помогут привлечь больше исполнителей и обрабатывать больше данных, экономя время и бюджет.