Чтобы запускать проекты в Толоке было проще и быстрее, мы разработали новый инструмент — конструктор шаблонов. Для работы с конструктором не нужно уметь программировать. Это удобный редактор интерфейса в формате JSON. В нём есть всё, что нужно для работы: автодополнение с подсказками и готовыми примерами кода, а также предпросмотр в реальном времени — вы сразу увидите, как выглядит интерфейс вашего задания.