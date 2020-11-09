ноябрь 2020
Что-то пошло не так: как вовремя реагировать на ошибки в проекте
9 ноября 2020, 10:00
Заказчики приходят в Толоку с самыми разными проектами. Некоторые из них настолько большие и с такой сложной архитектурой, что бывает непросто за всем следить, быстро реагировать и принимать решения, если что-то пошло не так.
Конструктор шаблонов в Толоке: новый инструмент, с которым выиграют все
30 ноября 2020, 10:00
Чтобы запускать проекты в Толоке было проще и быстрее, мы разработали новый инструмент — конструктор шаблонов. Для работы с конструктором не нужно уметь программировать. Это удобный редактор интерфейса в формате JSON. В нём есть всё, что нужно для работы: автодополнение с подсказками и готовыми примерами кода, а также предпросмотр в реальном времени — вы сразу увидите, как выглядит интерфейс вашего задания.