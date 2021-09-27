апрель 2021
Яндекс.Толока обновила концепцию бренда и фирменный стиль
8 апреля, 17:30
На этой неделе в Яндекс.Толоке произошли большие перемены: мы провели полный ребрендинг. Это очень важное событие для всей нашей команды, и ему предшествовала большая работа. Выбор концепции и цветов, тесты логотипов — полторы сотни вариантов иконки! И вот наконец результат. Показываем нашу новую айдентику и рассказываем, как она появилась.
Вывод средств на банковские карты для самозанятых
15 апреля, 13:00
В Толоке появился новый способ вывода денег. Теперь самозанятые исполнители могут переводить вознаграждения на банковские карты с помощью Системы быстрых платежей или сокращенно СБП.
Toloka Kit — Python-библиотека для интеграции крауд-проектов в процессы машинного обучения
22 апреля, 12:00
Python-библиотека Toloka Kit позволяет программно управлять разметкой в Толоке. Благодаря ей интегрировать краудсорсинговые проекты в процессы машинного обучения стало ещё проще.