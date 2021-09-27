На этой неделе в Яндекс.Толоке произошли большие перемены: мы провели полный ребрендинг. Это очень важное событие для всей нашей команды, и ему предшествовала большая работа. Выбор концепции и цветов, тесты логотипов — полторы сотни вариантов иконки! И вот наконец результат. Показываем нашу новую айдентику и рассказываем, как она появилась.